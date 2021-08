María Eugenia Laprida recordó a su hija Geñi y reveló que volverá a ser abuela

Instalada momentáneamente en España junto a su marido, la trilliza de oro María Eugenia Laprida pasa sus días entre partidos de polo, tardes de juego con sus nietos y charlas con su hija Laura, que vive en Madrid. Hace tres años, tras la muerte de Geñi, la mayor de sus herederas, la estrella aprendió a valorar cada segundo de la vida y disfrutarlo al máximo.

“Hay veces que estoy bien y otra que tengo mis bajones, pero trato de distraerme un poquito”, contó durante una charla radial con Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood, por Mucha Radio (FM 94.7). Eugenia Laprida de Bustos tenía 34 años cuando, en junio de 2018, falleció tras una pelea de más de dos años contra un cáncer de mama. Desde ese entonces toda la familia se concentró en cuidar a los dos hijos que dejó en este mundo: César, que en ese momento tenía 11 años y Cala, de 5.

“Ya tengo dos nietos, que son de Geñi; la (nieta) más chica tiene ocho años”, contó al revelar que la más chica de sus hijas, Pilar, está embarazada. “Estoy reviviendo esto del abuelazgo. Mi hija menor esperó tres años para tener un bebé porque estaba muy pendiente de sus sobrinos, por lo que fue una noticia muy pero muy linda que no solo nos alegró a nosotros sino a mis nietos”, aseguró.

El niño, que se llamará León, nacerá en las próximas semanas. “Es doble la emoción, porque hay sentimientos fuertes también. Uno piensa cómo hubiese disfrutado Geñi de lo que está pasando, en todo lo que Pilar la extraña y muchas cosas más. Son sentimientos encontrados, cosas que me movilizan mucho, pero todo para bien”, reflexionó. “Yo tengo que seguir estando bien porque tengo dos nietos y van a venir más, tengo que estar bien para todos ellos”, agregó María Eugenia.

Mientras espera la llegada del bebé, Laprida disfruta del verano europeo. “Estoy en el sur de España y estamos viendo polo, siempre venimos para acá. Tengo a un sobrino jugando y estoy con mis nietos, con mi yerno y visitando a mi hija Laurita. Un viaje muy familiar”, confiesa.

“Emilia estuvo conmigo pero ya se fue, en este momento está aterrizando en Buenos Aires. Ella tuvo un problema con los vuelos y quedó varada, pero yo no, ya había decidido que regresaba en septiembre”, cuenta sobre una de sus hermanas. “Laura no vino, ella estuvo en Miami también con Emilia, porque los chicos estaban ahí y fueron a pasar juntos Semana Santa. En ese viaje yo me quedé con mamá, y ahora le tocó a Laura quedarse; vamos haciendo la posta”.

“Nosotras hemos llevado una vida muy juntas pero muy separadas también. Imaginate que en esa época, cuando nuestros maridos viajaban, no había la tecnología que hay ahora, por lo que estábamos mucho más separadas. Ahora solo hay distancia física, porque gracias a los teléfonos e Internet todo se acorta. Antes sí te desconectabas, ahora no. Al contrario, estamos más conectados que si estuviésemos todos en Buenos Aires”, reflexiona sobre la relación con sus hermanas y con el resto de su familia.

Esa unión que caracteriza desde siempre a las trillizas también se ve reflejada en sus hijos y nietos. “A mis nietos les dicen que tienen tres abuelas”, cuenta entre risas. “Las hijas de Clemente, el hijo de Emilia, son francesas y dicen que tienen tres abuelas: Meme, Coca y Yaya. Con los nenes de mi hija se tratan como primos. Es una familia muy ensamblada, hay una buena contención y eso se siente en los momentos más difíciles y también cuando hay noticias buenas”.

