Tras las polémicas por sus “maldades” en El hotel de los famosos, Emily Lucius rompió el silencio

Luego de su polémica participación en El Hotel de los Famosos, Emily Lucius finalmente rompió el silencio. Esta mañana, la influencer pasó por el piso de Socios del espectáculo y habló de todo: su juego dentro del reality, los haters y su relación con Martín Salwe. Además, confirmó que será la host digital de Canta conmigo ahora, el nuevo formato de Marcelo Tinelli que estrena a finales de julio.

“No vine antes porque no estaba bien y la productora me supo respetar. Ahora que estoy fuerte puedo venir”, explicó la hermana de Belu Lucius antes de ponerse a hablar de todos los temas que la esperaban. Y en pos de justificar su largo silencio, la actriz contó: “Estaba con mucha angustia, con mucha presión en el pecho. Estuve un mes en cama. Si no contestaba el teléfono venía un familiar, porque se preocupaban. Tenía taquicardia, no podía dormir de noche”.

Tras aclarar que en un principio no se dio cuenta de lo que su participación había generado en los demás, Lucius reveló qué hizo ni bien abandonó el hotel. “Yo salí y me sentí en Disney. No tenía el teléfono conmigo (lo tenía su hermana Belu), así que hasta el otro día no vi los mensajes. Salí y en tres días me vi todos los episodios donde estuve yo. Después cuando prendí la tele y vi Instagram, no podía creer”, confesó.

“El tema de la edición es un tema de la producción y me parece genial lo que ellos quieran mostrar, pero me crearon un personaje”, se justificó Emily mientras aclaraba que de 24 horas de grabación sólo sale al aire una. En cuanto a su accionar dentro del reality, expresó: “No me arrepiento, quizá como seres humanos nos podemos equivocar. Si herí a alguien vuelvo a extender mis disculpas. Lo hice en el programa, lo hice cuando salí y en las redes. Nada fue con malicia ni cizaña”.

Respecto a Locho, su principal contrincante, la cocinera explicó su reacción cuando el locutor sufrió el ataque de pánico. “Nunca presencié un ataque de pánico. En el momento me preocupé mucho. De hecho, esa noche comió al lado mío y le dije: ‘una cosa es el juego y otra la salud, fijate’. Ese día, a mi me dieron hasta ganas de irme porque se vivió algo muy feo. Me acerqué reiteradas veces, le pregunté cómo estaba. Me quedé muy mal. Al día siguiente, al verlo tan bien no sabía si era un juego o era verdad. Dije: ‘quizá lo está usando para el juego’”, explicó.

Tras asegurar que no fue todo contra él, la morocha advirtió que si lo nominaban era en un contexto de juego. Y enseguida se refirió a otras “maldades” que cometió, como cuando le puso sal en la pava a Silvina Luna, una paciente hipertensa. “Desde que salí hasta hoy me hago esa pregunta: ‘¿Era la pava de Silvina Luna o la que estaba en el staff?’ Era la del staff. Nadie de producción iba a permitir que ningún participante consumiera de esa pava. No me parece maldad poner sal en una pava, tierra o miel. Sí me parece mal haber dudado de que un compañero tenía un problema de salud”, señaló.

“En la vida real no tengo conflicto con nadie. No me arrepiento de haber entrado porque no hice nada con malicia. Creo que de los errores se aprende”, agregó mientras explicaba por qué ni bien entró se unió al grupo denominado “la familia”. “La única persona a la que conocía era Imanol, porque soy muy amiga de la novia. Entré y me fui a su grupo”, expresó.

Respecto a su relación con Martín Salwe, reveló: “Martín es un excelente compañero. Me gustó, pero ni siquiera sabía que había pasado con Silvina”. Tras asegurar que el locutor todavía se encuentra de viaje y lo extraña, Emily aclaró que nunca se enamoró en su vida: “No me equivoqué con él. Yo quedé con muy buena relación. Ojalá nos podamos seguir conociendo”, indicó.

Por último, la influencer, que cuenta con más de un millón de seguidores en las redes, habló de los haters (“me desean la muerte a mí y a mi familia”, contó asombrada) y negó que las marcas con las que trabaja le hayan retirado la pauta. “La palabra cancelación me parece un montón, una palabra horrible y aparte, ¿por qué? Es un juego, son 24 horas de grabación y se ve una hora por día. No me canceló ninguna marca, al contrario. Yo preferí no postear más hasta no estar bien”, aclaró sobre su decisión de cerrar por un tiempo sus redes.

Tras confirmar que va a ser la host digital de Canta conmigo ahora, el nuevo formato de Marcelo Tinelli, Lucius hizo referencia a los dichos de su hermana Belu, quien dijo que ellas no necesitaban de la televisión. “Que la tele me necesite a mi o yo a la tele es según las circunstancias. A mí me encanta hacer tele. Me encantaría hacer una carrera en televisión. Ayer me enteré de esta noticia. Es una propuesta hermosa y diferente, un desafío. Todos nos podemos equivocar, pero lo importante es poder pedir perdón”, remató.