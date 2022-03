María Fernanda Callejón habló de los rumores de crisis y separación de su marido

“Arrancamos con una exclusiva que tiene que ver con ¿una crisis y separación?”, lanzó Adrián Pallares en tono de pregunta este miércoles ni bien comenzó el tercer programa de tercer programa de Socios del espectáculo, por eltrece.

Ante un panel muy intrigado, Rodrigo Lussich develó la incógnita: “Nos referimos a María Fernanda Callejón, que está viviendo una crisis con su marido. La relación se habría resquebrajado de tal forma que ya se estaría pensando en una tercera en discordia”, contó el conductor.

Inmediatamente, Karina Iavicoli tomó la palabra y dio detalles de este conflicto matrimonial. “Hace un tiempo que sabemos que la relación entre María Fernanda y Ricky Diotto está en crisis. Ellos siguen conviviendo, siguen viviendo en la casa, que es de él”, relató. Y enseguida, aclaró el motivo de este decisión: “Hace un tiempo habrían tomado la decisión charlada de: ‘bueno, no funcionamos como pareja pero sí podemos hacerlo como familia , como una buena pareja de socios por nuestra hija para que ella pase esta situación de la mejor manera posible”, reveló la periodista.

Sin embargo, lo más fuerte de su relato fue cuando la panelista lanzó la posibilidad de una nueva mujer en la vida del músico. “Él ya tendría algunos encuentros con una persona con quien está cruzando mensajes. En esos chats, le dice que cada uno hace su historia y no piensa irse de su casa . Le cuenta sus actividades diarias. De esto creo que Fernanda se está enterando ahora”, expresó mientras advertía que la tercera en discordia no sería conocida.

La exangelita aclaró que intentó chequear la información con los propios protagonistas pero ambos se la desmintieron y no quisieron explayarse al respecto: “Le escribí a María Fernanda y ella me niega esto. Intenté desarrollar un poco más la conversación y no me contestó más. Lo mismo él. Lo cuento porque casi siempre mis fuentes son muy buenas sino no me atrevería a meterme con una familia a la que respeto”, explicó Iavicoli quién advirtió que “a pesar de que cada uno esté haciendo su historia, eso no significa que dejen de ser una familia”.

María Fernanda Callejón estaría en crisis con su marido, el músico Ricky Diotto Captura de pantalla

Su discurso fue interrumpido por Mariana Brey que había estado escuchando muy atenta a su compañera. Luego de atar algunos cabos, la periodista contó que hace unas semanas se la cruzó en un evento infantil y le llamó la atención no verla con su marido. “Yo charlé con ella hace 20 días atrás. Nos encontramos casualmente en un evento infantil en un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Yo pasé la noche en una habitación que después fue ocupada por ella”, contó.

“Ella estaba sola con la hija y luego, se sumó una amiga con sus hijos. Compartimos un espacio en la pileta y charlamos. Le pregunté por su marido porque me llamó la atención que no estuviera con él porque ese encuentro yo lo hice en familia. Ella me dijo que estaba todo bien con Ricky pero que había preferido hacerlo con una amiga ”, agregó.