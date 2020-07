María Fernanda Callejón habló sobre sus ángeles salvadores

La actriz habló de las señales que recibió el día del accidente doméstico Crédito: Instagram

30 de julio de 2020 • 16:09

Tras recordar su intoxicación con monóxido de carbono como "una mala anécdota", María Fernanda Callejónreflexionó sobre las señales que recibió ese día y sobre sus ángeles salvadores: su mamá fallecida y su hija Giovanna.

En comunicación con Informados de todo, la actriz recordó el hecho por el cual estuvo casi al borde de la muerte y reclamó sobre la "falta de campañas de concientización" al respecto. "Vivimos en el país de la campaña cero. Yo pensaba que el monóxido de carbono era el gas y no es así. Podríamos prevenir y evitar muchas muertes si se concientizara más sobre el tema", expresó mientras comentaba la cantidad de mensajes que le llegaron con historias tremendas.

Al asegurar que están vivos de milagro, Callejón confesó que fue su madre fallecida y su hija Giovanna quienes los salvaron. "Gracias a Dios tuvo un final feliz, fue una desgracia con suerte. Gio tuvo que ver en todo esto de que estemos vivos. Ella fue el ángel que nos despertó y nos salvó. También hubo muchas cosas en las que yo digo que estuvo mamá. Con esto de la cuarentena, la gorda (en referencia a su hija) está haciendo mucho colecho, duerme mucho en nuestra cama y, por suerte, ese día estábamos los tres juntitos", explicó.

Por último, la panelista de Polémica en el bar hizo referencia al ritual con velas que lleva a cabo religiosamente y que, misteriosamente, ese día arrancó antes de lo habitual. "Yo hago ese ritual siempre, día por medio. Es un ritual pequeño de fe. Después apago todas las velas, pero yo siempre me levanto a la mañana dormida y lo primero que hago es preparar el mate, es automático y ese día (el viernes a la mañana) estaba la casa helada. Me levanté y prendí las velas y en un momento dormida me pregunte: '¿por qué estoy prendiéndolas ahora?' No me preguntes por qué pero tenía el presentimiento de que iba a pasar algo", concluyó emocionada.