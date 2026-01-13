María Fernanda Callejón se enojó con Angel de Brito y lo trató de “misógino”: “Te conozco desde que no eras nadie”

María Fernanda Callejón es una mujer vehemente. Mucho más si se meten con ella. Hoy, la panelista de La mañana de Moria aprovechó la oportunidad y se despachó contra Ángel de Brito, quien ayer la trató de “densa” y de “gagá” en su canal de streaming.

Todo comenzó ayer en Bondi, cuando Ángel de Brito habló de Callejón en medio de un ida y vuelta con Sabrina Rojas. “Que me disculpe”, arrancó, y se dirigió directamente a ella. “La gente no te amaba en América. Eras muy densa”, sumó. De inmediato, cuando le señalaron que la tuvo de “angelita”, explicó que se llevaron “bárbaro”, pero que después se enojó. “Me parece que le chocan las neuronas y se le confunde todo. No quiero decir que está grande, pero está gagá, me parece”.

Esta mañana, luego de volver a ver ese material en vivo. Callejón se tomó unos minutos para responderle al conductor de LAM. “Voy a empezar por vos, diablito, que tenés el nombrecito al revés”, comenzó su descargo. “Vos tenés un problema personal conmigo hace muchos años, y la verdad que esta guerra que me planteás no la entiendo y nunca la entenderé porque te conozco desde que no eras nadie”, expresó.

En ese momento, Moria reaccionó a sus palabras. “Eso no se dice”, le retrucó. “Acá sí se dice, porque este señor trata de instalar permanentemente que yo soy mala persona, mala compañera, fracasada, que no valgo ni un mango, que soy gagá, te estás metiendo con mi edad y con mi persona. Y eso es misoginia”, argumentó. “A vos no te parió Walt Disney”, sumó.

Callejón recordó que cuando conoció a De Brito le “abrió las puertas” de su cumpleaños. “Estaba el país ahí adentro porque yo estaba trabajando en Enamorarte, y tu marido, Javier Medina, en ese momento tu novio, era peinador mío de muchas tiras que venía haciendo en Telefe, y vos todavía no habías trabajado. Venías de Azul recién llegadito y Javier me dijo ‘ ¿Puede entrar mi novio?’”, repasó, y agregó de inmediato: “Te abrí las puertas de par en par”.

Ángel de Brito volvió a pegarle a Callejón en Bondi

Callejón también mencionó que en la época en que Ricardo Fort gozaba de mucha fama, lo defendió porque el empresario se había enojado, y luego él la llamó como “angelita”. “Yo lo quería, pero ahora no lo quiero. Este Ángel que me pega, me denigra… Y te diría más: más que hablar mal de mí ya estás pasando a ser violento”.

“¿Quién sos vos para desvalorizarme?”, siguió la panelista con los ojos firmes en la cámara. “Después me enteré por un pajarito que me contó que le dijiste a Moria que me calle la boca. A mí nadie me calla la boca, y menos que menos un hombre, y menos que menos un misógino. Yo hablo porque tengo voz propia”, siguió, y aseguró que en eltrece nadie le “baja línea”.

“Cortala conmigo, Angelito. Hablemos por teléfono y dejémonos de joder porque yo no sé por qué estás enojado conmigo. Yo a vos no te hice nada”, continuó, dejando asomar una bandera blanca. También aseguró que no tiene problemas con el periodista. “Estoy diciendo que la guerra me la plantea él, no yo”, aclaró.

Antes de despedirte, recordó que De Brito se puso del lado de Ricky Diotto, su ex, en uno de los peores momentos de su vida. ”Eso no se hace”, exclamó. “De linda para arriba y para abajo, menos linda, me dijiste de todo. Así que a mí, mi amor, te mando besotes”, cerró, y negó la chance de hacerle un juicio por sus dichos.

El antecedente

Esta no es la primera vez que Callejón reacciona contra De Brito. En agosto del año pasado protagonizaron una guerra a través de los medios. El conductor arremetió contra la actriz luego de que ella, durante un streaming, asegurara: “Para vos, Ángel de Brito. Me tenés harta. Veneno puro sos”.

El picante mensaje que Ángel de Brito le dedicó a Callejón

La tensión entre ambos escaló a un nivel impensado y fue Ángel quien dio la última estocada a través de las redes sociales. En su cuenta de X, publicó audios de cuando Callejón era panelista de su programa de espectáculos. “Así contaba Callejón cómo la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleó) y como siempre fue desagradecida; actúa así. Lo hizo con Fort, con Sofovich, con Marixa, etc. La sal no sala y el azúcar no endulza”, posteó el conductor.

“Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión”, agregó de Brito y publicó los audios a través de un video que captura la conversación que mantuvo con la actriz. En el clip compartido, se escucha a Callejón al elogiar su forma de trabajar, hecho que el periodista resaltó para demostrar las contradicciones de su discurso.

Las críticas de Callejón a Ángel de Brito

Esta disputa empezó cuando Callejón visitó el programa de streaming Cinco de Copas y disparó contra el presentador de LAM. “¿Quién es el periodista más malvado?“, la indagaron y allí la protagonista de Viudas Negras indicó: “El diablito que tiene el nombre al revés. No lo voy a nombrar porque le doy luz encima, pobrecito”.