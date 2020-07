María Fernanda Callejón contó con lujo de detalles cómo ella y su familia se intoxicaron con monóxido de carbono

Después de estar casi al borde de la muerte por una intoxicación con monóxido de carbono , María Fernanda Callejón habló con Los ángeles de la mañana y contó con lujo de detalles cómo fueron los hechos . Tras asegurar que fue su hija Giovanna quién los salvó, la actriz confesó: "Gracias a Dios estamos vivos"

"Por suerte lo podemos contar. Por un lado, celebrando eso que para mí es un montón. Por otro, agotada porque fue un fin de semana de película ", comentó mientras agradeció todas las muestras de cariño recibidas en estos días.

Minutos después, la panelista de Polémica en el bar contó con lujo de detalles cómo fueron los hechos. "Yo vivo en una casita en la zona de Pilar. Es una casa muy fría. Le tengo pánico a los tiros balanceados, al calefón, nunca usamos el de los cuartos siempre el del living. Hace 20 días se rompió y como no encontrábamos el repuesto (la válvula no se conseguía por todo esto de la cuarentena) consensuamos con Ricky en comprar uno nuevo", relató paso a paso.

"Lo compramos en Sodimac hace 20 días, pero nunca llegó. Como nos estábamos muriendo de frío, Ricky fue y compro otro, que no era el mismo que teníamos. Vino el gasista, que vive acá en el barrio y lo colocó el viernes por la tarde", aseguró mientras agregaba un detalle que sería clave en el desenlace de los hechos posteriores: "Es cierto que como era otra marca no encajaba perfecto en el agujero que había para instalar. Cuando lo colocó, empezó a salir como una especie de humo, pero dicen que es normal al principio".

Tras mencionar que en ese momento estaba sola con su hija en la casa, ya que su marido "estaba en la clínica atendiendo", la exvedette reveló que enseguida abrieron todas las ventanas para ventilar, pero después hicieron vida normal. Incluso aclaró que ese viernes no asistió a la mesa de Polémica en el bar debido a un caso de Covid positivo en la producción del programa. Y fue esa misma noche que comenzaron los síntomas. "Empezamos a sentir un malestar, estábamos como abombados y con dolor de estómago. Cuando me desperté el sábado, me levanté como con un latido de carótida. De hecho, pensé que teníamos Covid por el contagio en el programa", señaló dando a entender que nunca se dio cuenta lo que estaba sucediendo.

Y una vez más, Callejón repitió que fue su hija de cuatro años quien los salvó de la muerte. "Gio se levantó pegándome codazos, decía que necesitaba tomar agua. Fue Giovanna la que nos salvó porque ya estábamos altísimos en monóxido de carbono. Yo tenía 25, Ricky 26 y Gio 23. Ella vomitó enseguida en la cama. Enseguida hablé con la pediatra y cuando le conté los síntomas me dijo que salgamos urgente de ahí. Cuando vuelvo a la habitación, los encuentro a los dos tirados en la cama, Gio tuvo como un desmayo", reveló la actriz quien aprovechó para aclarar que la pequeña nunca estuvo en estado crítico.

" Nos costó entrar en acción. No sé cómo llegamos a la guardia, cómo Ricky manejó hasta ahí . Ni bien entramos, nos pusieron mascarillas de oxígeno y nos sacaron sangre. Cuando los médicos nos vieron enseguida se dieron cuenta de lo que estaba pasando", relató sobre su ingreso a La Trinidad de San Isidro.

Por último, y tras aconsejar a toda la audiencia de estar atentos con este tipo de artefactos, la actriz confesó: "Nunca se nos ocurrió pensar que tenía que ver con eso. De hecho, después nos dimos cuenta de que el artefacto había quedado prendido durante la noche. Es raro porque mi marido siempre tiene el toc de revisar todo antes de irse a dormir, pero dicen que esta distracción es propia del estado de intoxicación".