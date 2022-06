Filtran el explosivo motivo por el cual María Fernanda Callejón se separó de Ricky Diotto

Este miércoles, la actriz Fernanda Callejón y su exesposo Ricky Diotto dieron a conocer la noticia de que dieron por finalizada su relación de 11 años, de los cuales, ocho fueron de casados. Si bien surgió un fuerte rumor a mediados de marzo, lo cierto es que ambos protagonistas decidieron hacer pública esta decisión en la que “no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca”, según señaló el odontólogo. Sin embargo, este viernes en Socios del Espectáculo (eltrece) dieron los motivos de la ruptura.

Karina Iavícoli, panelista, mostró algunos chats de Ricky Diotto en el que se da a entender que convivían en el mismo hogar por la felicidad de su hija Giovanna: “Funcionamos como familia, pero la verdad es que cero juntos desde hace años”.

Filtran el motivo por el cual Fernanda Callejón se separó de Ricky Diotto

La comunicadora señaló que estos chats los tiene desde marzo y que en su momento decidieron no hacerlos públicos. “Mis hijas nos ve juntos, ella es feliz así”, explicó Diotto a su supuesta actual pareja y agregó: “Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”. Iavícoli explicó que el conflicto entre ambos es la casa, ya que ninguno de los dos se quiere ir.

Además, la periodista filtró los motivos por los cuales Fernanda Callejón se separó de su exesposo: “Él mantendría una historia con una chica, cuyo nombre empieza con M (...) él tendría la relación con esta persona, que lo está esperando hace un montón, porque realmente puedo atreverme a decir que están enamorados”. No solo dio la primicia, sino que agregó que esta mujer está saliendo, en simultáneo, con alguien muy famoso de la farándula.

El anuncio de separación entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Fue la actriz quien quiso dar la noticia en primera persona. Y lo hizo a través de un texto que subió a su cuenta de Instagram. Allí, explica: “Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos”.

María Fernanda Callejón junto a su exesposo Ricky Diotto y su hija

“Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y como familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible“, continúa el texto.

Y agrega: “Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos”.

Por su parte, Ricky Diotto escribió en su comunicado: “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca; simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso, con Fer hemos tomado la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna”.