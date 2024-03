Escuchar

El estreno de la serie autobiográfica sobre la vida de Guillermo Coppola ha sacado a la luz diversas facetas de la vida del exmánager de Diego Maradona. Luego del duro cruce que el empresario mantuvo con Marixa Balli por su vínculo amoroso con María Fernanda Callejón, un video inédito desmiente al exrepresentante de futbolistas en relación a los hechos que rodearon a un accidente automovilístico sufrido por ambos en los años 90.

La disputa surge por un episodio ocurrido tres décadas atrás, cuando la pareja mantenía un vínculo amoroso clandestino. Coppola sostuvo esta semana que su acompañante había salido ilesa del siniestro y mencionó que, después del incidente, ella se pudo ir a su hogar, información que Balli refutó en un cara a cara entre ambos en el programa LAM.

“Le tuve que dar de comer y limpiarla cuando hacía sus necesidades en el Hospital Italiano”, dijo la ‘angelita’. “En la casa”, mencionó él. “No, Guillermo. Vos no fuiste al Italiano. Cuello ortopédico, huevo acá (se señaló la cabeza) y enyesada, le tuve que dar de comer y limpiarla”, aclaró la bailarina. “ Yo no me escapé. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa, Fernanda dolorida, del cuello y de la frente ”, se defendió el empresario, luego de que Balli asegurara que su amiga se había sentido “abandonada” por Coppola.

El tenso cruce entre Marixa Balli y Guillermo Coppola en LAM

Después de que el ida y vuelta derivara en un incómodo momento al aire y de un posterior pedido de disculpas a Balli por parte del exmánager, el periodista Ángel de Brito compartió en su programa viejo material gráfico sobre el tema: “ Apareció el archivo en donde efectivamente María Fernanda Callejón está enyesada, como comentaba Marixa. Se la ve con el cuello ortopédico. Vamos a ver las imágenes ”, introduce primero el conductor.

En una nota que le hicieron en ese momento en el hospital, Callejón se muestra recuperándose en una habitación con un cuello ortopédico y un yeso en una pierna. Al mismo tiempo, da su versión del momento previo al accidente en coche: “ Veníamos muy despacito, llovía mucho, veníamos cruzando el semáforo en verde, y de golpe apareció un colectivo sin luces, a alta velocidad y en contramano ”, cuenta la actriz en el video.

A la hora de aclarar qué hacía con Coppola esa noche, Callejón agrega en ese momento desde el hospital: “Había cenado con algunos chicos del elenco de Buenos muchachos. Como es un lugar en el que se arma baile, nos quedamos charlando, nos encontramos con Guillermo y un grupo de amigos, hicimos una gran mesa y la pasamos muy bien esa noche. Y, bueno, le pedí a Guille que me alcanzara a casa porque mi auto no funcionaba muy bien ”.

En el testimonio audiovisual, la exvedette explica a continuación que había sufrido una fisura de cervical, un esguince y una dislocación de hombro. “Tengo una fisura bastante importante, que según los médicos hay que tratar con precaución, porque además nosotros trabajamos con nuestro cuerpo. El médico me dijo: ‘reposo absoluto’”, dice en las imágenes.

Ante la evidencia recogida en el video, Marixa Balli apuntó en LAM: “Estuvo cuatro o cinco días internada. No se podía mover”, frente a lo cual De Brito concluyó: “ Entonces Coppola nos mintió ”, dijo el periodista, dando a entender que las palabras del emblemático representante de El Diez en relación a que María Fernanda se había recuperado en su casa no eran ciertas.

Sobre la relación que Coppola y Callejón mantuvieron en el pasado se expresó la actriz años atrás. El noviazgo duró varios años. “Vivía arriba de una Ferrari, vivía volando”, dijo la actriz en 2021 en diálogo con La Once Diez al recordar los tiempos junto al empresario. “Guillermo ha sido un hombre muy importante en mi vida”, aseguraba.

Juan Minujín encarna a Guillermo Coppola en la ficción Prensa Star+

El exrepresentante de fútbol tuvo una vida sentimental intensa. Se casó varias veces y tuvo novias y amantes, pero con el tiempo encontró la estabilidad: lleva 17 años junto a Corina Juárez y ambos son padres de Elisabetta, de 15 años. Se conocieron por amigos en común y se flecharon. Los 20 años de diferencia no impidieron que se casaran en 2016 por civil y por iglesia. Coppola también es padre de otras tres hijas, una extramatrimonial que reconoció luego de un examen de ADN.

LA NACION