En una entrevista que le realizó en diciembre del año pasado su amiga y compañera en Brujas, Moria Casán, en su ciclo de El Nueve Moria es Moria, María Leal habló sobre una relación que se suscitó a fines de los 70 con una mujer cantante de la que estaba completamente enamorada. Si bien la actriz de El marginal aclaró que no iba a nombrarla, fue la propia Casán quien aseguró que se trataba de Sandra Mihanovich a través de datos concretos sobre su persona.

En una reciente charla con la periodista Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, de radio La Once Diez, Leal se refirió a esa entrevista que le hizo la actriz de Julio César. “Moria y yo somos compañeras en el trabajo. Nos divertimos mucho juntas. Ella, antes de empezar el programa me preguntó si podíamos hablar como hablamos en el teatro y yo le dije que sí. Entonces ahí le dije: ‘Hoy te voy a hacer un regalo porque te lo merecés’. Y conté mi historia. No lo tenía pensado”, reveló Leal.

María Leal: "Enamorarme de una chica me ayudó a seguir en la carrera de la vida" PATRICIO PIDAL - AFV

La misma apertura para hablar sobre el tema se percibió en su diálogo con Dlugi, a quien le contó que, tras la muerte de su marido y padre de sus hijos, Martín Rodríguez Mentasti, sintió que su única opción era “enamorse de una chica”.

“No sé si la palabra es liberación, pero yo creo que mi única opción después de esa muerte fue eso que me pasó, que fue el hecho de enamorarme de una chica”, remarcó la actriz y añadió: “El tiempo lo cura todo y yo no lo sabía. La realidad es que eso me ayudó a seguir en carrera en la vida y agradezco que así haya sido”, concluyó .

En febrero de este año, en una entrevista con LA NACION, Leal también aludió a su vínculo con Mihanovich. “No fue un flechazo porque era una mujer y para mí eso no se podía. Pero algo me pasaba con ella y gracias a Dios me lo permití porque fue un gran amor y del bueno. Entonces, estoy abierta a enamorarme, pero tampoco es lo que más deseo en la vida”, expresaba.

Cómo nació su romance con Sandra Mihanovich

En la entrevista con Moria, Leal se explayó largo y tendido sobre ese vínculo que le cambió la vida. “Cuando murió mi marido lo que me pasó frente a su muerte es que entendí que se me presentaban dos opciones: o resignaba mi amorosidad y mi sexualidad o me enamoraba de una mujer. Y me enamoré de una chica y estuve en una historia... Pensá que eran finales de los años setenta, no era fácil vivir esa historia y menos con dos hijitos”, contó.

“Me enamoré y a partir de eso descubrí esa otra parte mía. Yo no me di cuenta. La chica canta”, siguió la actriz y su amiga, Moria, acotó, para que no quedaran dudas de que hablaba sobre Sandra Mihanovich: “La chica canta y donó un riñón”. “Digámosle ‘la chica’”, acotó Leal. “No nos nombramos, pero nos llevamos muy bien”.

“Íbamos a hacer una película juntas, Alejandro Doria [el director] me llevó a escucharla cantar. Yo estaba destruida porque hacía dos meses que había muerto mi marido. Llegué ahí y la chica empezó a cantar y mi recuerdo es que la miraba y me empezó a molestar el cuerpo. No sabía bien qué me pasaba. Entonces salimos de ahí y Doria propuso que fuéramos a mi casa a tomar algo para seguir conversando. Fuimos a mi casa, llovía torrencialmente y hablamos, hablamos, hablamos. Me acuerdo que me senté en el piso, ella en el sofá y Doria traía café, mate, whisky, lo que fuera. Iba y venía y nosotras hablábamos. De golpe, salió el sol. Había parado la lluvia, había salido el sol y ahí estábamos”, prosiguió. Al poco tiempo, se besaron y allí mismo comenzó una relación que duró seis años y que incluyó una convivencia.

Cuando Moria le preguntó a su amiga acerca de cómo sus hijos se enteraron de esa historia, Leal fue igual de detallista. “Gracias a Dios, mis hijos iban a un colegio europeo, entonces todo estaba más cuidado. Los terapeutas me decían que tenía que esperar a que los chicos me preguntaran porque darle información a un chico si no te pregunta es casi una agresión. Y el que me vino a plantear la situación fue el más chico, Lucas, en París. Tenía 19 años y hacía mil años que no estábamos juntas. Vino y me preguntó qué fue lo que pasó, cómo fue esa historia. Yo le conté todo y me dijo que estaba bien; entonces, lo agarré al grande, Juan, porque consideré que él también tenía que saberlo. Juan me dijo que no lo podía creer, que nunca se le había pasado por la cabeza. Es que éramos dos chicas, muy jovencitas y a los ojos de los demás éramos como amigas: jamás en la vida nada adelante de nadie”, explicó y remarcó luego: “Mis hijos pueden calificarme como mamá, pero no como mujer. Lo importante es saber quién es uno, qué hizo uno con su vida y no sentirse mal”.

María Leal asegura que está abierta a enamorarse tanto de un hombre como de una mujer PATRICIO PIDAL - AFV

En la charla que tuvo con LA NACION, Leal contó que hace mucho tiempo que está sola y que todavía no sabe a ciencia cierta qué la enamora de otra persona. “ Si lo tuviera tan claro sería más fácil. No lo sé. Creo que cuando llega alguien se te mueve el mundo y sabés que esa es la persona”, manifestó.

Por otro lado, en su mano a mano con Moria, habló de su cotidianidad: “Soy muy fóbica. No voy a estrenos ni a reuniones. Soy más bien metida para adentro, leo mucho. Yo trabajo como actriz desde hace 55 años, no vivo como actriz”.