La contundente frase de Juan Gil Navarro sobre su relación con Sofía Gala

Días atrás, la versión sobre un nuevo romance cobró fuerza en los medios. La noticia la dio a conocer la periodista Maite Peñoñori en el programa de América TV, Intrusos del Espectáculo, donde contó que los actores Sofía Gala y Juan Gil Navarro , compañeros en la obra Closer, estarían comenzando una relación a la que la ex LAM definió como “incipiente”.

Luego de brindar varias pistas para mantener en vilo a los televidentes, la panelista finalmente reveló los nombres de los actores que estarían en pareja y que se conocieron en los ensayos de la puesta que encabezan en el Multiteatro junto a Gonzalo Valenzuela y Carolina del Carmen Peleritti, con dirección de Corina Fiorillo, basada en la famosa pieza de Patrick Marber, que en esta oportunidad fue adaptada por Federico González del Pino y Fernando Masllorens.

Closer estrenó su tercera versión teatral en la escena comercial porteña. La pieza masivamente conocida por su adaptación cinematográfica debuta hoy en el Multiteatro de la mano de Sofía Gala Castiglione, Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela y Carolina del Carmen Peleritti, el elenco que encarna la versión 2022 Gerardo Viercovich

El sábado, en un móvil para el programa de espectáculos de El Nueve, Implacables, Juan Gil Navarro fue tajante cuando se le consultó sobre la versión de que estaría comenzando un vínculo con la hija de Moria Casán. “La adoro, pero no hay nada más que lo que pasa en el escenario”, aclaró el actor, quien también agradeció la forma educada en la que se le preguntó sobre el tema, por lo cual decidió explayarse y mostrarse descontracturado.

“Sofía es una excelente actriz, pero no hay nada más allá de lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos”, ratificó y añadió sonriente: “No hay más que eso, cuando esté con alguien, lo sabrán”. En ese momento intervino el panelista Daniel Gómez Rinaldi, quien quiso saber si él tenía información acerca de por qué surgió esa versión. “No tengo la menor idea, porque además yo nunca estuve en estas cuestiones”, manifestó el actor, en cuanto a cómo decide no exponer su vida privada en los medios.

Los protagonistas de Closer, aplaudidos por la audiencia Gerardo Viercovich

“Se me conoce, y me siento muy orgulloso por eso, principalmente por mi trabajo, no por cosas que estén en la periferia de mi trabajo. Entiendo que en estos tiempos están las redes y alguien que te ve caminando por la calle supone cosas que no son”, concluyó, negando categóricamente la información brindada en Intrusos.

La versión del romance

Sofía Gala y Juan Gil Navarro, solo buenos compañeros de trabajo, según la palabra del actor Archivo

Según contó Peñoñori, a los actores se los vio juntos en la calle un domingo al mediodía mientras paseaban al perro de Sofía, cerca de su domicilio. La panelista contó que, luego de dicho paseo, los artistas entraron al departamento de Gala, donde permanecieron el resto del día.

Dante y Helena, los hijos de la actriz, no estaban con ella ese día, según aseguraron en la mesa del programa de espectáculos que ahora conduce Flor de la V. “Estuvieron juntos ayer. Me contó una persona que los vio. Ella paseando al perro, lo pasearon juntos, entraron a la casa de ella y me contaron eso; que el romance es muy incipiente”, confirmó muy segura Peñoñori, quien además agregó que se sorprendió por la noticia: “No me los imaginaba juntos”, dijo. Asimismo, en el ciclo de eltrece, Socios del espectáculo, leyeron comentarios de la gente respecto al romance, y la mayoría se expresó en contra de esa supuesta relación.

La última pareja que se le conoce a la reconocida actriz fue el músico Ezequiel Fernández. Antes, sus parejas más importantes fueron el también músico -de la banda Babasónicos- Diego Tuñón, con quien tuvo a su primera hija, Helena, y Julián Della Paolera, con quien se casó en 2012: juntos fueron padres de Dante.

De la vida sentimental de Juan Gil Navarro, por el contrario, se sabe muy poco, si bien en una ocasión, en el programa La noche de la V, contó que desde su último divorcio que no estuvo en una pareja estable, y que le huye a las aplicaciones para conocer a una mujer porque le gusta la conquista “de la vieja escuela”.

El actor estuvo casado dos veces: durante cuatro años con Malena Toia, entre 1999 y 2003, y luego con Natalia Litvack, con quien pasó por el registro civil en 2006. Luego de 12 años de matrimonio, se divorció legalmente en mayo de 2018.

Como él mismo declaró en Implacables, apela a que su vida privada quede resguardada de los medios y que su trabajo sea el tema de debate, pero en esta oportunidad quiso negar los rumores de romance con Sofía, a quien definió como una gran compañera de trabajo.