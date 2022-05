Jennie Garth, ex Beverly Hills 90210, habló por primera vez de la enfermedad que padece

Jennie Garth, conocida por su personaje de Kelly Taylor en la emblemática serie de Darren Star, Beverly Hills, 90210, decidió que era momento de romper el silencio respecto a su estado de salud y reveló que hace tres años que pelea contra la artrosis temprana, también conocida como osteoartritis.

En una entrevista con Insider, la actriz contó que hace tres años, cuando cumplió 47, comenzó a sentir que sus manos se volvían rígidas, además de experimentar fuertes dolores en sus rodillas cuando intentaba ponerse de pie. Cuando fue al médico y recibió el diagnóstico tras realizarse radiografías y una resonancia, Garth se mostró sorprendida. “Pensé que era demasiado joven para tener artritis, porque cuando escuchás la palabra la asociás a gente de la tercera edad que no puede moverse, que no puede vivir de manera activa”, expresó, pero luego dijo que intentó mantenerse positiva.

En su cuenta de Instagram suele postear sobre los pormenores de la artrosis temprana, además de subir videos jugando al golf, actividad que le ha sido de mucha ayuda cuando atraviesa duros momentos y el dolor se incrementa. “No pensas en vos misma como si te ralentizaras o algo te impidiera hacer todas las cosas que haces cada día. Cuando sabes a qué te enfrentas físicamente, siempre hay una solución y yo no dejo que nada me ponga límites”, expresó.

La osteoartritis es la forma más común de artritis, y se produce cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el paso del tiempo, y afecta las articulaciones, especialmente las manos, las rodillas, las caderas, el cuello y la parte inferior de la espalda. Si bien es irreversible, hay tratamientos para lidiar con los síntomas, como vivir una vida saludable y hacer actividad física, precisamente lo que Garth viene llevando a cabo desde hace tres años.

En el diálogo que mantuvo con Insider, Garth también contó que no toma medicación, pero que sí se aplica un gel que es “un alivio” para el dolor que padece en varias ocasiones. Recientemente se la pudo ver muy feliz en el festejo de su cumpleaños número 50 que le organizó su amiga y excompañera de Beverly Hills 90210 y de Mystery Girls, Tori Spelling. “Jennifer Eve Garth, sos una persona para la que la edad es solo un número, sos más hermosa ahora que hace 30 años, sos una mujer inspiradora, una gran madre y una mentora. Sos mi hermana de la vida”, escribió Spelling en las redes, muy emocionada por ver cómo Jennie no se deja abatir por la enfermedad con la que tiene que convivir diariamente.

Spelling y Garth suelen recordar frecuentemente en sus cuentas de Instagram a otro compañero de Beverly Hills 90210, el fallecido Luke Perry. “Se te extraña muchísimo hermano Luke, y no hay un día en el que no piense en vos. Eras único”, escribió Spelling el año pasado. “Recuerdo haberte conocido cuando era una joven adolescente e insegura. Fuiste el primer chico que me hizo sentir valiosa como humana, como mujer y como comediante. Como amigo y como hermano mayor. Me defendiste ferozmente. Literalmente fuiste a pelear por mí cuando estaba en una relación verbalmente abusiva y te sentaste a hablar conmigo en los momentos más inseguros de la vida de una joven angustiada”, añadió.

El elenco inicial de Beverly Hills 90210, la serie que nadie pensó que se convertiría en un éxito

El actor falleció el 4 de marzo de 2019 como consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico. “Perry estaba rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su novia Wendy Madison Bauer, su exesposa Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos”, informaron en su momento desde el Hospital St. Joseph, en Burbank, California, donde fue trasladado de urgencia tras el derrame cerebral.

Todos juntos, otra vez. Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Jennie Garth, Jason Priestley, Shannen Doherty, Tori Spelling y Brian Austin Green formaron parte de un reboot fallido de Beverly Hills, 90210 FOX

Su muerte impactó de manera ineludible al cast de la mítica serie y Shannen Doherty, quien batalla contra un cáncer, se expresó con mucha tristeza respecto a la partida de su amigo. “Tengo tantos recuerdos con Luke que me hacen reír y que quedarán impresos por siempre en mi corazón y en mi mente. Queríamos trabajar el uno con el otro de nuevo y crear algo especial y significativo para nuestros fanáticos en esta etapa de nuestras vidas. Lo extrañaré cada día, cada minuto, cada segundo”, manifestó la actriz cuando se enteró de la noticia.