Mariah Carey y los cinco amores que definieron su vida y su carrera artística

Si bien escribió e interpretó algunas de las canciones de amor más populares de las últimas décadas, la vida artística de Mariah Carey parece ser mucho más heterogénea y exitosa que su historial romántico, un aspecto en el que la diva de la década del 90 tuvo más sinsabores que alegrías.

Aunque los escándalos no le son ajenos, lo cierto es que la prolífica cantautora no suele estar en el ojo de la tormenta por infidelidades o romances furtivos. "A pesar de lo que uno puede leer en la prensa o en Internet, solo estuve con cinco hombres en vida, lo que me convierte honestamente en alguien bastante conservador comparado con otras personas en el mismo campo", reveló hace algunas semanas Carey, con algo de sorna.

Mariah, la protegida

Su primer gran amor fue el ejecutivo discográfico que la descubrió, Tommy Mottola. En lo que fue presentado a la prensa como una historia digna de una princesa de Disney, el productor recibió de manos de Carey un cassette con canciones en una fiesta en 1988. Cuando dejó el lugar, le pidió a su chofer que lo pusiera en el estéreo de su limusina: a la tercera canción le ordenó pegar la vuelta y regresó para buscarla y ofrecerle su primer contrato, pero ella ya se había ido.

Mottola, que por ese entonces era presidente de Columbia Records, movió cielo y tierra para encontrarla. De ese cassette, cuatro canciones quedaron en el álbum debut que lanzaría en 1990 y se volvería tan exitoso que le permitiría al impulsor de la ascendente estrella ascender a presidente de Sony Music, posición en la que estuvo por más de una década.

Mariah Carey conoció a Tommy Mottola en una fiesta, en 1988, y rápidamente se convirtió en su protegida y en su novia Crédito: The Grosby Group

El vínculo entre el poderoso empresario, que estaba casado y tenía dos hijos, y su protegida se fue estrechando en medio de rumores de romances que fueron confirmados en 1993, cuando ella le dedicó Music Box, álbum en él oficiaba de productor ejecutivo. Ese mismo año se casaron, mientras todos hablaban de la diferencia de más de dos décadas de edad entre ellos.

"Hoy veo esas imágenes y era una niña vestida de novia. Había un esfuerzo muy planeado por parte de Sony por mantenerme como esa joven estadounidense sencilla y amigable. Todo estaba muy controlado y yo no tenía libertad de hacer lo que quería. Era una prisionera", recordó Carey.

La cantante y el entonces presidente de Sony Music se casaron el 5 de junio de 1993, y anunciaron oficialmente su separación el 30 de mayo de 1997 Crédito: The Grosby Group

Mientras a sus espaldas la llamaban "La reina de Sony" y aseguraban que su éxito se debía, sencillamente, a que recibía un trato especial por ser la mujer del presidente de la compañía, Carey debía escaparse para ir a comer a McDonald's, por ejemplo, al tiempo que se le había instalado un estudio en su mansión para que no se moviera a la hora de componer y cantar.

"Ahora entiendo que ese matrimonio y esa relación fue absolutamente incorrecta e inapropiada. Realmente lamento cualquier molestia o dolor que todas mis buenas intenciones inevitablemente le causaron a Mariah y sobre todo por las cicatrices que dejó en mis dos hijos mayores", escribió años después Mottola en su autobiografía, aunque aseguró que muchas de las declaraciones de su exmujer fueron "duras y falsas".

Ese matrimonio explotó en 1997, cuando ella presentó los papeles de divorcio y cambió radicalmente su imagen para el disco Butterfly, en donde abrazó sonidos más urbanos y se animó a grabar un video mucho más sensual que comenzaba, sugestivamente, con ella esposada a una silla en una gran mansión.

Mariah, la comprendida

Mariah Carey y Luis Miguel: un romance intenso e inesperado Crédito: Archivo

Ese mismo año se confirmó su romance con la estrella de baseball Derek Jeter, que no duró mucho (aunque varios sospechan que todo habría empezado cuando ella aún estaba casada con Mottola) y en 1999, tras unas vacaciones en Aspen todo el mundo amaneció con fotos de ella y su nuevo amor, Luis Miguel.

El encuentro de ambos tuvo poco de casual: el agente inmobiliario que le alquiló una mansión a Luis Miguel y el que le alquiló a Carey eran amigos y luego de una charla decidieron que debían ser celestinos de estos ídolos jóvenes, exitosos y solteros. Ambos le dijeron a su cliente que el otro quería conocerlos y así arreglaron una cita.

Así, todo comenzó con una cena a mediados de diciembre en un salón privado de un exclusivo restaurante y el flechazo fue inmediato. Para Luis Miguel fue encontrar a una persona que podía comprender el nivel de trabajo y fama que manejaba, y para Carey fue un reencuentro con sus raíces latinas, ya que su abuelo paterno había nacido en Venezuela, pero al emigrar a los Estados Unidos había cambiado su apellido original, Núñez, por uno inventado, "Carey".

Mariah Carey discute con Marley sobre su verdadero nombre 00:47

Video

"Me di cuenta que uno tiene que estar seguro de uno mismo. El público y los medios pueden atacar una relación y volverte loco. Necesitás ser alguien muy seguro de vos mismo para lidiar con esa situación. Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una super estrella latina. Se llama Luis Miguel y él está tan seguro de sí mismo que si bien todos le dicen de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita. No sigue modas y entiende la locura de mi vida porque no hay muchos a los que les podés decir por teléfono 'ok, te dejo que tengo que cantar para 50 mil personas' y realmente te entiendan", confesó Carey en una entrevista, en 1999.

En 2001, sin escándalos y sin mayores detalles, ambos se separaron. Para muchos, ella fue el gran amor del astro mexicano, aunque por el hermetismo que rodea su vida privada y su negativa a hablar de sus mujeres, jamás lo sabremos.

Mariah, la engañada

Con el actor y conductor Nick Cannon, Carey tuvo a sus dos hijos, los mellizos Morrocan y Monroe Crédito: Archivo

La cantante de All I Want For Christmas pasaría casi una década sin mostrarse acompañada hasta que en 2008, luego de filmar un videoclip juntos, la intérprete anunció que se había casado con el actor y conductor Nick Cannon, diez años menor que ella. Nadie podía creer la noticia, posiblemente ni siquiera ellos mismos.

"Jamás creí en el matrimonio, esa es la verdad. Es un dispositivo, por así decirlo, que no fue diseñado para mí. Pero conocí a esta mujer tan bella, y que es diez veces más bella en su interior, que no pude decir que no. ¡Mierda, es Mariah Carey! Crecí viendo sus videos. Si ella quisiera ir a la Luna, yo diría 'Vamos'", declaró Cannon hace poco.

La pareja estuvo unida por seis años y tuvieron mellizos, Morrocan y Monroe. Si bien el fin del matrimonio fue tumultuoso -como se detalla en la canción "Infinity", en la que Carey cuenta que luego de haber descubierto que fue engañada cambió la cerradura de la puerta de su casa y lo dejó afuera- hoy tienen un excelente vínculo y pasan mucho tiempo junto por sus hijos.

Mariah, la arrepentida

Su romance con el multimillonario James Packer estuvo a punto de llegar al altar Crédito: The Grosby Group

En 2014, en otra movida sorpresiva, Carey anunció que estaba comprometida con el multimillonario James Packer. Todo ese romance se pudo ver en el reality show de E! Mariah's World que contó la vida alocada de la diva entre caprichos y recitales. Luego de mostrar cómo sería el vestido de novia y de organizar detalles de la ceremonia, en el último episodio la boda se canceló y ella lanzó el single "I don't".

"Packer no estaba en un buen momento de salud mental para estar presente en la vida de Mariah o de su familia", le dijo un amigo de Carey a la revista People. El mismo magnate lo confirmó: "Estaba en un punto bajo en mi vida personal. Ella es divertida, apasionada y muy amable pero querer casarnos fue un error para ella y un error para mí", reveló. Para muchos, todo el romance pudo haber sido una manera de promocionar el ciclo televisivo y un casino que el australiano había inaugurado y que supuestamente estaba dedicado a la diva.

Ella nunca habló del tema pero sí dejó saber que se quedó con el costoso anillo de compromiso con diamantes de 35 quilates y que pidió una compensación económica "por el tiempo perdido" en la relación.

Mariah, la reservada

Un amor bajo perfil: Mariah Carey, de 50 años, junto al bailarín y coreógrafo Bryan Tanaka, de 36 años Crédito: The Grosby Group

Tras dar por finalizada su relación con Packer, Carey encontró consuelo rápidamente en Bryan Tanaka, un bailarín y coreógrafo 14 años menor que ella.

"Realmente no me gusta hablar más de mi vida personal. Lo solía hacer y supongo que no funcionó tan bien. Hoy no me siento cómoda hablando de mi vida personal... Mi novio y yo no queremos hacer esto", se excusó recientemente, al ser consultada sobre su relación con Tanaka, de 36 años.

Aún sin contar otros romances no confirmados -como Eminem, Mark Sudack, Christian Monzon o Marcus Schenkenberg- Carey parece haberse enamorado más de las cinco veces que ella admite... ¿Mala memoria o mensaje oculto para algún ex? Quizá lo averiguemos en su próximo disco.