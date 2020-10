Mariah Carey y una incómoda revelación de la vida sexual con su ex, James Packer

Mariah Carey y una revelación jugosa de su vida sexual con su ex, James Packer Crédito: The Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 16:47

En enero del 2016, Mariah Carey sorprendió a todos al anunciar que se había comprometido con su novio, el multimillonario James Packer. Los preparativos para la boda fueron enormes, incluso la cantante llegó a documentar la relación en su reality show de E!, Mariah's World, en donde mostró como sería el vestido de novia y algunos detalles de la ceremonia. Sin embargo, el amor se terminó, el casamiento se canceló y ella no volvió a hablar de él, hasta hoy.

"Si fue una relación importante, está en mi libro. Si no está, es porque no lo fue", dijo durante una entrevista con The Guardian mientras promocionaba su autobiografía, The Meaning of Mariah Carey.

Después de aclarar esto, reveló un jugoso detalle sobre su romance con Packer, a quien no menciona en las páginas de su memoria. "Para ser honesta, nosotros no tuvimos una relación física", dijo sobre su ex.

Carey y Packer se conocieron en el estreno de la película Hércules, en 2014, y fueron vistos juntos por primera vez en junio de 2015, mientras caminaban tomados de la mano durante unas vacaciones. Después de unos meses de noviazgo, el australiano decidió proponerle matrimonio con un costoso anillo de diamantes. "Es tan pesado que no puedo levantar mi brazo", bromeaba ella.

"Estaba en un punto bajo en mi vida personal. Ella es divertida, apasionada y muy amable, pero querer casarnos fue un error para ella y un error para mí", reveló él en 2017. Para muchos, todo el romance pudo haber sido una manera de promocionar el ciclo televisivo de la artista y un casino que el empresario había inaugurado y que supuestamente estaba dedicado a la diva. En alguna entrevista, Mariah dejó saber que tras la ruptura se quedó con el costoso anillo de compromiso con diamantes de 35 quilates y que pidió una compensación económica "por el tiempo perdido" en la relación.

En el libro, Carey también habla sobre su relación con Tommy Mottola, a quien define como una figura de "padre completamente controlador" y con quien asegura que vivió un matrimonio que se parecía a una prisión. "No había libertad para mí como ser humano", le dijo hace unos años a la revista Cosmopolitan sobre su amor con el empresario discográfico. "Podés imaginarte a una niña esposa. Había como un esfuerzo constante de mantenerme como una 'chica americana', o lo que eso signifique. No tenía libertad, era como ser una prisionera".

Mariah también estuvo casada entre 2008 y 2016 con Nick Cannon, el padre de sus mellizos, Moroccan y Monroe, que ya tienen 9 años.

Conforme a los criterios de Más información