Mariana Fabbiani reconoció que estuvo enojada con Mirtha Legrand

Mariana Fabbiani reconoció su enojo con Mirtha Legrand y confesó que charlaron recientemente para pulir asperezas. La conductora expresó que le molestó que la diva de los almuerzos contara en vivo, algunos meses atrás, que Adrián Suar le había ofrecido hacer diariamente su programa en el horario en que actualmente se transmite El diario de Mariana. "Lo hablamos en privado y nos respetamos mucho, por eso ahora está todo más que bien", aseguró Fabbiani.

Todo empezó a fines de marzo, cuando Legrand dijo al aire durante uno de sus ciclos que no iba a hacer temporada de verano porque se sentía muy agotada. "Ya no hay vuelta atrás, necesito parar y tener unas vacaciones. Pero desde el canal ya me propusieron otra cosa", le dijo la diva a sus invitados con aires de misterio. En aquella oportunidad estaban en la "mesaza" Marcelo Polino y Nancy Pazos, quienes indagaron de qué se trataba la propuesta.

"Suar vino a mi casa para ofrecerme que hiciera los almuerzos diariamente en esta pantalla. Pero es un ritmo que yo ya no puedo sobrellevar. Así que les estoy respondiendo en vivo que no lo voy a hacer", sentenció la diva con humor. Luego, la legendaria conductora reveló cuál era el horario que le habían ofrecido: " Sería a las 14.30, todos los días", y esas fueron las palabras que causaron el enojo de Fabbiani.

Mariana Fabbiani cuenta cómo fue su charla con Mirtha Legrand 02:33

Video

Tras varios meses de silencio, ayer la conductora tomó la palabra rodeada de sus panelistas y dijo que había tenido un reencuentro con la diva. "Lo cuento porque saben que hubo una charla con Mirtha, y las dos estábamos muy apenadas. Ella se lamentaba por haber contado algo que no tenía que decir en aquél momento", aseguró.

Asimismo, Fabbiani comentó que Legrand hizo una autocrítica y le pidió disculpas. "Yo sé que no hubo una mala intención, y pude ser frontal porque es mi personalidad. Cuando me pasa algo lo digo", aclaró. En este sentido, Marina Calabró la interrumpió y le consultó: "¿Es verdad que a Mirtha le costó que le atendieras el teléfono? ¿Tan enojada estabas?", y la conductora hizo un silencio y luego le respondió: "Digamos que soy de las personas que entiende que hablar en caliente no está bueno. Por eso dejé pasar un tiempo y luego lo resolvimos en privado, como corresponde".

Cabe agregar que los directivos del canal del solcito están haciendo algunos cambios en la programación. Los mediodías ya no cuentan con la repetición de los episodios de El Zorro, y Ángel de Brito y el Pollo Álvarez lideran la franja. Como ya se anticipó en este medio, seguirán las modificaciones en la grilla de eltrece porque todo indica que El diario de Mariana ya no estará al aire el año próximo. En este sentido, también se adelantó que Mónica Gutiérrez es una de las posibles nuevas apuestas para ocupar el horario de Fabbiani con un magazine policial que estrenaría la pantalla en 2020.