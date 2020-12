Mariana Nannis habló a través de una amiga en el programa Los ángeles de la mañana y aseguró que seguirá su conflicto con Claudio Paul Caniggia en la Justicia

8 de diciembre de 2020

La guerra sin fin entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis sigue causando escándalos mediáticos y descargos cruzados. Después de que el "Pájaro" confirmara que demandará a su exesposa porque considera que está "despechada y obsesionada", Nannis no se quedó atrás y le respondió a través de una amiga.

Todos los dichos tuvieron lugar en Los ángeles de la mañana (eltrece): primero fue el exfutbolista quien confirmó el pedido de pericias psiquiátricas para su ex, tras sus ofensivos dichos contra su pareja actual, Sofía Bonelli. Luego, una amiga de la madre de Charlotte Caniggia, que se identificó como "Soraya", se comunicó con Ángel de Brito para hablar del conflicto.

A través de audios y videos, la amiga explicó: "Me dijo Mariana que hablara porque escuchó las declaraciones de él en tu programa. Ella se enteró de que él se quería separar por los hijos y por gente que trabajaba en el Faena; y también supo que él estaba viviendo hace bastante tiempo con esta señorita ahí, mientras todavía estaban casados".

Mariana Nannis cruzó a El Pájaro Caniggia a través de su amiga Soraya - Fuente: eltrece 04:22

Video

Luego, aseguró que el enojo de la exesposa de Caniggia no tiene nada que ver con sentimientos amorosos, sino con cuestiones estrictamente legales. "Son 31 años de matrimonio y el dinero que hizo Caniggia lo hizo como bien matrimonial, no estando soltero. Ella no le pide todo, le pide lo que le corresponde", remarcó.

"Marley le había ofrecido a Mariana un trabajo en el año '92, un buen dinero, y él se lo negó, no quiso que trabaje ella, quería que esté en su casa con sus hijos", agregó la amiga de Nannis. "Él la volvió loca a Mariana, ella no era así. Parecen dos chicos de cinco años peleando", sentenció.

Claudio Caniggia y Sofía Bonelli se pusieron de novios en 2019 y en noviembre de ese año se comprometieron en México Crédito: Revista Hola

Y cerró: "Me arrepiento de haberte hablado, pero el señor habló acá y Mariana tiene el mismo derecho, así que seguirán resolviendo en la Justicia sus problemas cuando él se digne a volver de México y resolverlo donde corresponde, porque hasta ahora no aparece".

Días atrás, Caniggia le había dicho al conductor del ciclo: "Hay que condenar lo que dice, es un desequilibrio total lo de Nannis. Mi exmujer supera todos los límites. Está llena de odio". Además se defendió de las acusaciones de violencia de género: "Jamás le levanté la mano. Todas las denuncias son falsas y fueron desestimadas".