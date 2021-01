Invitado al programa de Jey Mammon, Mariano Martínez habló de su polémico noviazgo con Lali Espósito: "No nos fue bien" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2021 • 11:28

Invitado al programa Los Mammones, que conduce Jey Mammon por América, Mariano Martínez habló de distintos asuntos relacionados con su intimidad, su vínculo con la fama y su pasado amoroso. En este terreno, el actor se refirió al polémico y breve noviazgo que lo unió a Lali Espósito en 2016 y que no tuvo un final feliz.

En plena cuarentena, fue la actriz y cantante quien insinuaba meses atrás en un vivo de Instagram que el vínculo con su ex había sido "un error en el camino". Consultado por aquella experiencia, Martínez dio ahora su opinión al respecto.

En su charla con Jey Mammon, el actor se refirió primero al campo profesional. "Siempre me fue muy bien. Hice Valientes, ADDA, la del cura... No me sale el nombre, ¡Esperanza Mía!, que tuvo mucho éxito", dijo, dando pie a que el humorista aprovechara la ocasión para preguntarle por este tema.

"¿Esa era en la que estabas con Lali?", lanzó el conductor. "Sí, la hicimos con Lali", respondió Martínez. Pero Jey siguió: "Por eso te olvidaste el título...".

Entonces el actor tomó la palabra: "No, yo lo recuerdo con mucha alegría y cariño. Lo otro, bueno, son cosas de la vida que pasan". Y agregó: "Son cosas que pasan a veces cuando te peleás con alguien. Pasan cosas porque por ahí en el momento estás enojado o la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien, y realmente no creo que nadie sienta cosas tan duras como se dijeron", valoró.

Martínez aclaró tras ello que se refería a ciertas habladurías de los fans y, ante el comentario de Mammon opinando sobre lo "hermosas personas" que considera que son tanto Lali Espósito como él, el actor expresó: "Sí, Lali es re buena persona. No nos fue bien, nada más, pero no porque seamos malas personas", zanjó.

Conforme a los criterios de Más información