Mariela Fernández explotó en cámara contra la producción de Crónica TV y abandonó el estudio a los gritos

Mariela Fernández, periodista de la señal Crónica TV, mantuvo un tensa discusión con la producción por una placa errónea, altercado verbal que terminó a los gritos y con la conductora yéndose del estudio de televisión. El episodio, que tuvo lugar este martes por la mañana, se viralizó en redes sociales.

La tensión comenzó a palparse mientras el periodista Fabio Vallejo hablaba sobre el partido que Boca disputará ante Alianza Lima (Perú) en La Bombonera para obtener la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En un tramo del análisis de Vallejo, puede escucharse a Fernández mientras despotrica de fondo.

“No lo presentó... La puta madre (sic)”, reniega antes de que le corten el micrófono. A pesar de los ruidos y murmullos, el periodista deportivo continuó con su explicación respecto de qué ocurrirá si el conjunto de Fernando Gago no gana de local. “Pero cambiame la cucaracha”, interrumpe la conductora nuevamente.

“No me puede cagar a pedos (sic) de esta manera”, insiste Fernández mientras dialoga con un integrante del control. Ese fue su último comentario al tiempo que Vallejo se encontraba en pantalla. Pero la polémica no terminó allí. Cuando su colega cerró el segmento deportivo, Fernández aparecería en cámara bastante ofuscada.

“Muy bien Fabito... A las siete menos cuarto... Maru...”, dice el co-conductor Gustavo Chapur, dándole pie a la compañera. “23 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires”, dice la periodista y se predispone a dar el pronóstico extendido. Sin embargo, en pantalla, la producción dispuso una placa sobre el estado de los accesos a Capital Federal.

Enojada, Fernández soltó en un tono elevado: “Y... vamos a repasar los accesos... ¡Habían dicho la temperatura pero vamos con los accesos”. “No te metas...”, intentó contenerla su compañero. Pero ya era tarde. Fue tras aquella frase que la conductora explotó: “No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco”.

“¡No se puede laburar así!”, gritó una vez más y, en medio de ese ataque de furia y llanto, abandonó el estudio. “Bueno, tranqui, tranqui. No pasa nada mi amor... Son días, son días. Todos laburamos mucho... y bueno...”, dijo Chapur para calmar las aguas y antes de mandar al programa a una tanda publicitaria.

Un abogado y un periodista, a las trompadas en un estudio de televisión

Hace menos de un mes, otro escándalo televisivo se viralizó en redes sociales. Sucedió en la pantalla de Net TV, señal donde el conductor del programa ISPA y un abogado terminaron a las trompadas tras un acalorado entredicho al aire. Se trató de Diego Suárez Mazzea y el letrado Rodolfo “Fito” Baqué, quienes intercambiaron golpes e insultos cuando el programa se encontraba en el corte. Las imágenes del episodio fueron capturadas por un testigo.

Según explicó Suárez en declaraciones al programa LAM, la tirantez entre ambos escaló poco a poco mientras debatían sobre la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. “No me dejaba hablar. Y yo tenía que mandar a un corte por pedido de la producción. Le dije ‘Fito, ahora vuelvo del corte y te dejo hablar’, y me respondió ‘Yo no voy a hablar más’. Cerró la computadora y entonces le advertí: ‘Si no vas a hablar más, tómatelas’. Así pasó lo que pasó”, repasó el conductor.

El video que circuló por la plataforma X permite ver cómo todo comienza con un diálogo entre Baqué y Suárez, que es interrumpido cuando el conductor empuja al abogado al grito de “vos estás loco”. “¿Qué te pasa, la c* de tu hermana?”, responde el letrado, que también levanta los brazos para defenderse.

“¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te crées? Sos un abogado pelo…”, dice el conductor sobre el final del video. Mientras avanza el intercambio verbal, miembros de la producción se interponen para evitar que la pelea continúe. Finalmente, logran separarlos y evitar que la gresca pase a mayores

“Lo que pasó ayer… Todavía estoy afectado… Tengo una excelente relación con Fito. Yo no soy de jurar. Tengo a mi madre de 85 años que es lo más sagrado que existe en la vida. Esto no estuvo arreglado. Esto atrasa y no tiene que ver con una cuestión mediática. Se fue de control”, indicó el conductor de ISPA.

A ello, Baqué acotó en LAM: “Con Diego [Suárez Maezza] tengo un afecto, no soy amigo. De hecho, comimos juntos el domingo, el jueves y el martes. Inventado no es; hubo un par de empujones, como ocurre normalmente entre dos personas. Yo le agradezco que me invite a su programa. No fue un gran problema”.

El conductor del programa consideró que el abogado debe tener en cuenta para un futuro encuentro que están “en un estudio de televisión”. “Que una persona (Rodolfo Baqué) no entienda que tengo que ir a un corte y por eso tiene que dejar de hablar… Me generó una sensación...”, cerró.

