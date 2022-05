Marina Charpentier, mamá de Chano, antes de exponer sobre adicciones en el Senado: “Hace seis días que no lo veo”

Chano Moreno Charpentier fue internado de urgencia la semana pasada en el sanatorio Otamendi y luego trasladado a una institución psiquiátrica. En medio de este duro momento, las cámaras de América TV hablaron con Marina, su madre, quien se presenta hoy en el Senado de la Nación para exponer en la Segunda jornada de reflexión y debate: a 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones.

Al ser consultada por su hijo, contestó: “Está internado, no lo veo desde hace seis días, así que no te puedo decir más nada que está en el lugar que tiene que estar después de tanto esfuerzo y ojalá que sea para bien esta nueva internación. No sé nada, no lo he visto. Creo que es una medida para que él tome conciencia de por qué está ahí y aquiete su dolor y su cabeza, que no es distinta, es una más”.

Con lágrimas en los ojos y ante una pregunta de la cronista de América, Marina aclaró: “No voy a hablar específicamente de mi hijo porque me emociono”. Luego contó los motivos de su presencia en el lugar. “Soy licenciada en trabajo social y me especialicé en adicciones. En este momento no estoy trabajando; me convocan porque para modificar una ley se necesita gente con conocimiento y con experiencia. Creo que es la primera vez que nos están escuchando, y vengo en representación de las madres”.

La salud de Chano

En estos momentos el músico se encuentra en la clínica Avril, donde seguirá su tratamiento por diversas adicciones. Días atrás, el cantante volvió a convertirse en noticia, luego de que trascendiera que su madre, Marina Charpentier, había solicitado la judicialización de la internación del cantante.

Según pudo saber LA NACION, el músico intentó escapar del centro de atención a pacientes con problemas psiquiátricos. La medida supondría que el exlíder de Tan Biónica no tendría vía libre para moverse mientras esté sometido a tratamiento; es decir, correspondería a una autoridad judicial, dictaminar si el artista está en condiciones o no de realizar determinadas actividades mientras dure su tratamiento.

A través de un abogado, Marina Charpentier explicó que, por las circunstancias en las que se encuentra, Chano podría ocasionarse daños a sí mismo o dañar a terceras personas. Por ello, solicita apoyo para un mejor control de la situación que atraviesa su hijo. La madre del cantante tendría pruebas suficientes para demostrar que está justificada la mediación de la Justicia en el caso que afecta al artista.

Esta nueva recaída del vocalista se desató el pasado domingo cuando el músico acudió, en compañía de una joven, a almorzar a la casa de su mamá quien, como él, reside en el barrio La Verdad de Exaltación de la Cruz.

Al volver a su hogar, Chano habría experimentado una angustia muy grande, lo que provocó que irrumpiera en un llanto profundo durante largo tiempo. La mujer que lo acompañaba habría contactado en ese momento a Marina Charpentier para informarle de la situación en que se encontraba su hijo. El músico conversó con su mamá y, tras una extensa charla, ambos acordaron que el lunes iba a internarse de forma voluntaria en el Sanatorio Otamendi acogiéndose a la actual Ley de Salud Mental, la cual establece que los sanatorios u hospitales comunes pueden atender casos de padecimientos mentales.

El lunes, Chano ingresó al sanatorio y, al día siguiente, estando internado, habría sufrido un brote psicótico. El cantante quiso en ese momento abandonar el centro médico y, como no se lo permitieron debido a que se encuentra bajo tratamiento, se decidió contactar al 911. A continuación, acudieron al lugar agentes policiales. El desorden que causó el episodio habría dado lugar a las quejas de otros pacientes ingresados en el Otamendi, lo cual habría motivado la solicitud de traslado del artista a un centro especializado.

Por primera vez Chano fue trasladado sin su consentimiento a la Clínica Avril, centro que trata las afecciones de pacientes con problemas de consumo de drogas y alcohol.

En medio de todo este proceso, Marina fue convocada al Senado para representar a tantas otras madres que tienen hijos que sufren problemas de adicciones.