La madre de Chano Charpentier solicitó judicializar la internación del cantante, luego de que intentara abandonar la clínica en la que se encuentra

Chano Moreno Charpentier continúa internado bajo tratamiento psquiátrico en la clínica Avril mientras se recupera de una recaída en su estado de salud mental. En estas delicadas horas para su familia, la madre del artista, Marina Charpentier, ha tomado una difícil decisión al solicitar la judicialización de la internación del cantante.

Según pudo saber LA NACION, el músico intentó escapar del centro de atención a pacientes con problemas psiquiátricos en el día de ayer. La medida supondría que el exlíder de Tan Biónica no tendría vía libre para moverse mientras esté sometido a tratamiento; es decir, correspondería a una autoridad judicial, en cada caso, dictaminar si el artista está en condiciones o no de realizar determinadas actividades mientras dure su tratamiento.

A través de un abogado, Marina Charpentier explicó que, por las circunstancias en las que se encuentra, Chano podría ocasionarse daños a sí mismo o dañar a terceras personas. Por ello, solicita apoyo para un mejor control de la situación que atraviesa su hijo . La madre del cantante tendría pruebas suficientes para demostrar que está justificada la mediación de la justicia en el caso que afecta al artista.

Esta nueva recaída del vocalista se desató el pasado domingo cuando el músico acudió a almorzar a la casa de su mamá, quien reside, al igual que él, en el barrio La Verdad, de Exaltación de la Cruz, en compañía de una joven.

Al volver a su hogar, Chano habría experimentado una angustia muy grande, lo que provocó que irrumpiera en un llanto profundo durante largo tiempo. La mujer que lo acompañaba habría contactado en ese momento a Marina Charpentier para informarle de la situación en que se encontraba su hijo. El músico conversó con su mamá y, tras una extensa charla, ambos acordaron que el lunes iba a internarse de forma voluntaria en el Sanatorio Otamendi acogiéndose a la actual Ley de Salud Mental, la cual establece que los sanatorios u hospitales comunes pueden atender casos de padecimientos mentales.

El lunes, Chano ingresó al sanatorio y, al día siguiente, estando internado, habría sufrido un brote psicótico. El cantante quiso en ese momento abandonar el centro médico y, como no se lo permitieron debido a que se encuentra bajo tratamiento, se decidió contactar al 911. A continuación, acudieron al lugar agentes policiales; el desorden que causó el episodio habría dado lugar a las quejas de otros pacientes ingresados en el Otamendi, lo cual habría motivado la solicitud de traslado del artista a un centro especializado.

Chano fue trasladado sin su consentimiento -se trata de la primera ocasión en que lo hace contra su voluntad- a la Clínica Avril, centro que trata las afecciones de pacientes con problemas por consumo de drogas y alcohol.

Los mensajes de apoyo de su madre y colegas

La nueva internación del artista despertó el apoyo de colegas y otras figuras del espectáculo, que dedicaron emotivos mensajes a Chano en estas difíciles horas.

A través de su cuenta de Twitter, Abel Pintos escribió: “Cuando a un músico le pasa algo, entramos en un compás de espera, doloroso, angustiante. Público, canciones y escenarios como suspendidos en el aire, esperando volver a pisar tierra, la que se comparte con el músico al que queremos. Mis oraciones con El Noba [trapero que se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente con su moto] y con Chano”.

Tras solicitar la judicialización del caso, Marina Charpentier también dedicó conmovedores mensajes a su hijo a través de las redes sociales.

“ La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino ”, fueron las palabras elegidas por la mamá de Chano para un posteo que subió a sus historias de Instagram.

Junto a una foto en la que se la ve disfrutando de una comida con Chano y su hermano Bambi, Marina también compartió un fragmento de “La melodía de Dios”, canción de Tan Biónica, para expresar los sentimientos que la atraviesan. La letra que escogió, reza: “Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas”.

Con la colaboración de Paula Galloni