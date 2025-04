Mario Pergolini opinó sobre la guerra de streamings entre Luzu TV y Olga

En las últimas horas, Migue Granados y Nico Occhiato se volvieron tendencia en las redes por un nuevo cruce. Ante las sospechas de que las cifras de visualizaciones de uno de los programas están infladas, el fundador de Luzu TV acusó al canal Olga de intentar “ensuciar” su proyecto.

En medio de los roces entre Granados y Occhiato, Mario Pergolini decidió expresó su mirada y aconsejó a los conductores.

Ante las sospechas de que las cifras impactantes de visualizaciones están infladas, se desató una guerra entre los líderes de Olga Y Luzu TV

“Me siento involucrado porque estoy muy desde el comienzo. No porque yo haya inventado la tecnología para hacer streaming sino porque fui parte de un grupo de gente que estuvo en esto desde el comienzo”, señaló Pergolini desde el aire de Vorterix antes de referirse a la pelea entre Occhiato y Granados.

“Miren, no importa nuestro número de live, no importa en lo más mínimo. Lo bueno que tenía esto [el streaming], y que lo sigue teniendo, y que debemos mantener, es que no importa el número. Ya nos peleamos en la tele por ese número y listo ¡no pasó nada! El número es una vanidad momentánea. Si el número de los que te ven en vivo es alto es halagador, pero después lo que importa y lo bueno que tiene el streaming es que los programas quedan para toda la historia y la gente los vuelve a ver", agregó el conductor. “Eso es lo que conforma nuestro verdadero número y nuestro verdadero alcance. Así que dejemos de pelear entre nosotros. Tomen este consejo de este hombre adulto", disparó tajante.

Mario sobre los números y la guerra de bots: pic.twitter.com/IvFSqvt0hZ — Vorterix (@Vorterix) April 23, 2025

Y continuó: “La verdad que lo que dijo ayer Occhiato es muy correcto, estamos generando comunidad, los números no importan: si ponemos bots es para automentirnos ni siquiera es para mentirle a los otros. Nosotros estamos para construir nuevas comunidades que hagan que esto sobreviva, para que podamos hacer cada vez cosas mejores, más interesantes, más lindas. Si quieren pelearse, peléense, está divertido. Yo me peleé con un montón de gente, pero que no sea por el número, porque sino no tiene sentido esto que esta pasando", apuntó Pergolini. “Quería decirles esto, nada más, porque veo que se están tirando y van a terminar tirándose con cosas pesadas que van a lamentar en algún momento de su vida ”, agregó.

¿Son confiables los números de los streaming?

Nico Occhiato y Migue Granados volvieron a cruzarse por la audiencia del streaming (Foto: Captura de video / Instagram @sonequevolaba)

En medio de un verdadero boom de canales de streaming en nuestro país, con una oferta cada vez más potente, la competencia entre ellos superó la discusión por las figuras y los contenidos para centrarse en la veracidad de sus números de audiencia, con denuncias cruzadas por el uso de bots por parte de Luzu y Olga , pero también ha aparecido en alguna ocasión Bondi. ¿Cuánto hay de cierto en las acusaciones y cuáles son los obstáculos para lograr una medición fiable?

“Las métricas de los streaming son totalmente manipulables . Tengo muy en claro cómo funcionan las métricas y por eso no me importa qué números den las plataformas“, aseguró hace unas semanas Pergolini en una conversación con María O’Donnell. El ex CQC es verdaderamente un pionero en la transición de la radio hacia su versión audiovisual en vivo en Internet, pero desde hace tiempo está desencantado con cómo se está desarrollando el ecosistema.

En su visión, no se trata solo de Luzu sino de varios competidores “que le ponen anabólicos cuando pueden” a la hora de contar cuántos espectadores tienen. La metáfora deportiva hace referencia a “los bots”, un software automatizado que imita el comportamiento de un espectador real para inflar artificialmente las estadísticas de audiencia.

LA NACION