Mariska Hargitay y el secreto sobre su origen que pudo revelar en Cannes tras décadas de silencio

El Festival Internacional de Cine de Cannes es reconocido por ser la cita anual para la exhibición de los nuevos proyectos de los grandes realizadores internacionales, por presentar a talentos emergentes y, por supuesto, por el glamour que muestran sus alfombras rojas. Un brillo que suelen aportar las estrellas del momento y los consagrados de la pantalla grande global con especial énfasis en Hollywood.

Lo que no es tan habitual para la muestra francesa es que sea el lugar elegido para hacer grandes revelaciones personales y destapar secretos íntimos. Y, sin embargo, eso fue justo lo que sucedió este sábado, cuando la actriz Mariska Hargitay presentó allí su documental My Mom Jayne, un film producido por HBO en el que la protagonista de La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, repasa la vida de su famosa madre, Jayne Mansfield, y en el que revela que su padre biológico no fue el fisicoculturista y actor húngaro Mickey Hargitay, quien la crio tras la temprana muerte de Mansfield.

Mariska Hargitay posó hoy para los fotógrafos del festival tras la presentación del documental sobre la vida de su madre en el que revela su verdadero origen MIGUEL MEDINA - AFP

Rodeada de su familia, la intérprete y directora debutante, presentó el film, que se estrenará el mes que viene en HBO y Max, en el que por primera vez expone en profundidad la historia de Mansfield, una escultural belleza que soñó con ser la nueva Marilyn Monroe y tuvo que conformarse con una carrera mucho más modesta que de alguna manera precipitó su muerte en un accidente de auto, a los 34 años.

En el documental que forma parte de la selección oficial no competitiva de Cannes, la directora debutante cuenta a través de fotos, videos inéditos y entrevistas, la vida y obra de Mansfield. Hargitay se pone por primera vez detrás de las cámaras para hacer su propia investigación sobre la madre que no recuerda y termina descubriendo secretos inesperados.

Hargitay decidió debutar como directora en el documental sobre su madre, Jayne Mansfield Archivo

La trágica historia de la vida y la muerte de Mansfield figura como una de las más recordadas de Hollywood, especialmente porque en aquel choque contra un camión fumigador en el que fallecieron la actriz, su abogado/amante y el chofer también estuvieron involucrados tres de sus cinco hijos, Miklós Jr , Zoltan y Mariska, quienes dormían en el asiento trasero del auto y resultaron ilesos en el choque.

”Esta noche celebro el poder del cine que me permitió recordar a alguien que no tuve la suerte de conocer ni pudo crecer junto a ella”, dijo Hargitay apenas conteniendo las lágrimas ayer durante la presentación de su película.

En el film la actriz de la serie La ley y el orden: UVE (disponible en Universal+), también relata los detalles del secreto que guardó por más de treinta años: la verdad sobre su origen. Hargitay fue criada por Mickey Hargitay, el segundo marido de Mansfield al que había conocido en 1958, durante un show de su amiga Mae West en Broadway en el que participaba el por entonces Mister Universo, Miklós “Mickey” Hargitay. A los pocos meses de aquel encuentro se casaron y durante su matrimonio de seis años tuvieron a Miklós Jr (1958), Zoltan (1960) y Mariska (1964). Al menos eso es lo que todo el mundo creía hasta ahora. Lo cierto es que aunque en la película Mariska sigue refiriéndose a Hargitay como su padre en el film también revela que su papá biológico es el cantante de origen italiano Nelson Sardelli. En My Mom Jayne Sardelli aparece para contar el romance que tuvo con la diva sexy de películas como En busca de un hombre, Tu sabes lo que quiero, El ómnibus perdido y Los amores de Hércules.

Jayne Masfield y Mickey Hargitay The Grosby Group

En una entrevista con Vanity Fair a propósito del documental Hargitay reveló que sabía de la identidad de Sardelli desde los 25 años aunque decidió no hablar más del tema cuando Mickey Hargitay le negó que el cantante fuera su padre biológico. En la charla con la revista, la actriz contó que a los 30 años fue a ver un espectáculo de Sardelli en Atlantic City y se presentó frente a él que la recibió emocionado. “Esperé 30 años para este momento”, recordó Hargitay que le dijo su padre biológico entre lágrimas. En aquel momento por lealtad con Hargitay la actriz rechazó el acercamiento de Sardelli y el de sus medias hermanas por parte de él pero con el tiempo, su vínculo se volvió más cercano y de hecho ellas también aparecen en el film.

En Cannes, luego de las palabras de Thierry Fremaux, el director del festival de Cannes, en la presentación del documental al que el programador llamó “extraordinario”, Hargitay explicó que en su infancia tenía muy pocos recuerdos de su madre-Mariska tenía 3 años cuando murió-, y que con el paso del tiempo se había sentido algo avergonzada por la imagen de sex symbol que ella tenía. Recién en la adultez empezó a apreciar realmente a Jayne y su legado. “Este es un film muy personal y un sueño hecho realidad para mí”, concluyó la intérprete emocionada.