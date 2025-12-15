Martín Fierro de los canales del Streaming 2025: los ganadores
La gala se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y está conducida por Damián Betular y Paula Chaves
- 5 minutos de lectura'
La ceremonia de los Martín Fierro de los canales de Streaming comenzó unos minutos después de lo pactado y ya se empiezan a conocer a los primeros ganadores de la noche.
Ganadores
Mejor programa federal
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)
Figura humorística masculina
Martín Garabal - Luzu TV
Co conducción femenina
Yoyi Francella - Luzu TV
El más border del streaming
Lo del Turco - La canchita TV
Actualidad
Ángel responde - Bondi
Columnista
Seba de Caro - Gelatina
Nominados
Voz periodística
Iván Schargrodsky - Cenital
Luciana Geuna - Olga
Flor Halfon - Gelatina
Esteban Trebucq - Bondi
Carolina Amoroso - Infobae
Gonzalo Aziz - La Casa Streaming
Informativo
Segurola y Habana - Futurock
Paraíso fiscal - Olga
La mañana - Infobae
Circo freak - Gelatina
Tiempo libre - La Casa Streaming
Tremenda mañana - Bondi
Divino tesoro - Murad
Streamer
Martín Cirio
La Cobra
Davo
Spreen
Mernosketti
Coker
Juli Manzotti
Magazine
Antes Que Nadie - Luzu TV
Sería Increíble- OLGA
Rumis - La Casa Streaming
Escucho Ofertas - Blender
Deja que entre el sol - Vorterix
Tengo capturas - La Casa Streaming
Se Picó - República Z
Semanal
Los No Talentos - Luzu TV
Mi primo es Así - OLGA
Xtream Master - Luzu TV
Bang Bang - Gelatina
Reporte Minoritario - Vorterix
Negocios son negocios - Mundo Dinero
Estás a tiempo - Stream Room TVP
Ahora en Jaque - Ahora Play
Humorístico
Soñé Que Volaba - OLGA
La gambeta - DGO
Qué Olor - Gelatina
Edición Especial - Luzu TV
Viernes Trece - Eltrece PRENDE
Cinco Minutos Más - Vorterix
Conducción femenina
Nati Jota - Olga
Malena Pichot - Futurock
Paula Chaves - Olga
Vicky Garabal - Luzu TV
La Tora - Luzu TV y Streams Telefe
Sofi Martínez - Streams Telefe
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez - Vorterix
Tomás Rebord - Blender
Migue Granados - Olga
Nicolás Occhiato - Luzu TV
Ángel de Brito - Bondi
Pedro Rosemblat - Gelatina
Entrevistador
Migue Granados - Olga
Pedro Rosemblat - Gelatina
Julia Mengolini - Futurock
Juan Pablo Varsky - Clank!
Andrés Duka - Carnaval
Mili Hadad - Infobae
Voz periodística deportiva
Pablo Giralt - Mobile Sports
Nani Senra - AZZ
Gastón Edul - OLGA
Sebastián Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio
Flavio Azzaro - AZZ
Octavio Gencarelli - Gelatina
Diego Díaz - Picado TV
Dupla del año
Paula Chaves y Luli González - Olga
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
Mejor producción integral
Olga
Luzu TV
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi
Programa revelación
Tapados de Laburo - OLGA
Se Fue Larga - Luzu TV
Dopaminas - Vorterix
Sumergidas en data - La Casa Streaming
Había que decirlo - Eltrece PRENDE
Maxi Mediodía - Ahora Play
Co conducción masculina
Juan Ruffo - Blender
Germán Beder - Vorterix
Damián Betular - Olga
Marcos Aramburu - Gelatina
Santi Talledo - Luzu TV
Sebastián Manzoni - La Casa Streaming
Figura humorística femenina
Malena Guinzburg - Vorterix
Charo López - Gelatina
Noe Custodio - OLGA & Gelatina
Momi Giardina - Luzu TV
Anita Espósito - Luzu TV
Anacleta - Blender
Talento revelación
Tomás Limansky - Gelatina
Anacleta - Blender
Ángela Torres - Luzu TV
Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
Luli González - Olga
Lola Latorre - La Casa Streaming
Transmisión especial
24hs TDT - OLGA
Revolución en La Casa - La Casa Streaming
20 años de YouTube - Blender
Luzu FC - Luzu TV
Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes - Olga
Un día rosarino - Olga
2° aniversario - Olga
Tini - La Casa Streaming
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo- Universo TV
Musical
Esto es ¡FA!
Algo de música - Luzu TV
Un poco de ruido
FM LUZU - Luzu TV
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos origamis y Gelatina
Volverme loco - Bombo TV
Interés general
Nadie dice nada - Luzu TV
Paren la mano - Vorterix
Hay algo ahí - Blender
Furia bebé - Futurock
TDT - Olga
Story time - Bondi
Político
540 - C+ (Cenital)
La misa - Carajo
Data Clave - Carnaval
Mate Central - Mate
Multiverso Fantino - Neura
Industria Nacional - Gelatina
Deportivo
412 - 412
Cuidemos El Fútbol - AZZ
Golgana - OLGA
No se pudo - Vorterix
Visitantes - Carnaval
Mundial - AFA Estudio
Mejor contenido on demand
La Cruda - OLGA
Así somos - LUZU TV
El galpón - Vorterix
Esto es cine - Blender
Banquete - OLGA
Una buena excusa - Gelatina
Stream react
La voz - Streams Telefe & LUZU TV
Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers
Gran Hermano - Streams Telefe
Azzaro reacción - AZZ
Mejor comunidad del público
Todos los canales nominados, vota el público
