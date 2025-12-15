Martín Fierro de los canales del Streaming 2025: los ganadores

La ceremonia de los Martín Fierro de los canales de Streaming comenzó unos minutos después de lo pactado y ya se empiezan a conocer a los primeros ganadores de la noche.

Ganadores

Mejor programa federal

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)

Figura humorística masculina

Martín Garabal - Luzu TV

Co conducción femenina

Yoyi Francella - Luzu TV

El más border del streaming

Lo del Turco - La canchita TV

Actualidad

Ángel responde - Bondi

Columnista

Seba de Caro - Gelatina

Nominados

Voz periodística

Esteban Trebucq Santiago Filipuzzi

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa Streaming

Informativo

Paraíso fiscal Captura de pantalla

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso fiscal - Olga

La mañana - Infobae

Circo freak - Gelatina

Tiempo libre - La Casa Streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino tesoro - Murad

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davo

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti

Magazine

Mario Pergolini está al frente de Dejá que entre el sol

Antes Que Nadie - Luzu TV

Sería Increíble- OLGA

Rumis - La Casa Streaming

Escucho Ofertas - Blender

Deja que entre el sol - Vorterix

Tengo capturas - La Casa Streaming

Se Picó - República Z

Semanal

Los No Talentos - Luzu TV

Mi primo es Así - OLGA

Xtream Master - Luzu TV

Bang Bang - Gelatina

Reporte Minoritario - Vorterix

Negocios son negocios - Mundo Dinero

Estás a tiempo - Stream Room TVP

Ahora en Jaque - Ahora Play

Humorístico

Soñé Que Volaba - OLGA

La gambeta - DGO

Qué Olor - Gelatina

Edición Especial - Luzu TV

Viernes Trece - Eltrece PRENDE

Cinco Minutos Más - Vorterix

Conducción femenina

Sofi Martínez Santiago Filipuzzi

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV y Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Conducción masculina

Migue Granados

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Entrevistador

Pedro Rosemblat

Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae

Voz periodística deportiva

Pablo Giralt - Mobile Sports

Nani Senra - AZZ

Gastón Edul - OLGA

Sebastián Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

Flavio Azzaro - AZZ

Octavio Gencarelli - Gelatina

Diego Díaz - Picado TV

Dupla del año

Pepe Ochoa en Bondi

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Programa revelación

Tapados de Laburo - OLGA

Se Fue Larga - Luzu TV

Dopaminas - Vorterix

Sumergidas en data - La Casa Streaming

Había que decirlo - Eltrece PRENDE

Maxi Mediodía - Ahora Play

Co conducción masculina

Damián Betular

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Figura humorística femenina

Momi Giardina hace humor en Luzu TV (Foto: Captura video)

Malena Guinzburg - Vorterix

Charo López - Gelatina

Noe Custodio - OLGA & Gelatina

Momi Giardina - Luzu TV

Anita Espósito - Luzu TV

Anacleta - Blender

Talento revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial

24hs TDT - OLGA

Revolución en La Casa - La Casa Streaming

20 años de YouTube - Blender

Luzu FC - Luzu TV

Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Transmisión especial musical

Homenaje a Mercedes Sosa en Olga Captura

Gracias Mercedes - Olga

Un día rosarino - Olga

2° aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo- Universo TV

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM LUZU - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos origamis y Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia bebé - Futurock

TDT - Olga

Story time - Bondi

Político

Alejandro Fantino en su canal, Neura (Foto: Redes Sociales)

540 - C+ (Cenital)

La misa - Carajo

Data Clave - Carnaval

Mate Central - Mate

Multiverso Fantino - Neura

Industria Nacional - Gelatina

Deportivo

412 - 412

Cuidemos El Fútbol - AZZ

Golgana - OLGA

No se pudo - Vorterix

Visitantes - Carnaval

Mundial - AFA Estudio

Mejor contenido on demand

La Cruda - OLGA

Así somos - LUZU TV

El galpón - Vorterix

Esto es cine - Blender

Banquete - OLGA

Una buena excusa - Gelatina

Stream react

La voz - Streams Telefe & LUZU TV

Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers

Gran Hermano - Streams Telefe

Azzaro reacción - AZZ

Mejor comunidad del público

Todos los canales nominados, vota el público