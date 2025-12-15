LA NACION

Martín Fierro de los canales del Streaming 2025: los ganadores

La gala se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y está conducida por Damián Betular y Paula Chaves

Ángel de Brito, ganador
Ángel de Brito, ganador

La ceremonia de los Martín Fierro de los canales de Streaming comenzó unos minutos después de lo pactado y ya se empiezan a conocer a los primeros ganadores de la noche.

Ganadores

Mejor programa federal

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Dólar Blue - La Casa del Streaming (Misiones)

Figura humorística masculina

Martín Garabal - Luzu TV

Co conducción femenina

Yoyi Francella - Luzu TV

El más border del streaming

Lo del Turco - La canchita TV

Actualidad

Ángel responde - Bondi

Columnista

Seba de Caro - Gelatina

Nominados

Voz periodística

Esteban Trebucq
Esteban TrebucqSantiago Filipuzzi

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa Streaming

Informativo

Paraíso fiscal
Paraíso fiscalCaptura de pantalla

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso fiscal - Olga

La mañana - Infobae

Circo freak - Gelatina

Tiempo libre - La Casa Streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino tesoro - Murad

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davo

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti

Magazine

Mario Pergolini está al frente de Dejá que entre el sol
Mario Pergolini está al frente de Dejá que entre el sol

Antes Que Nadie - Luzu TV

Sería Increíble- OLGA

Rumis - La Casa Streaming

Escucho Ofertas - Blender

Deja que entre el sol - Vorterix

Tengo capturas - La Casa Streaming

Se Picó - República Z

Semanal

Los No Talentos - Luzu TV

Mi primo es Así - OLGA

Xtream Master - Luzu TV

Bang Bang - Gelatina

Reporte Minoritario - Vorterix

Negocios son negocios - Mundo Dinero

Estás a tiempo - Stream Room TVP

Ahora en Jaque - Ahora Play

Humorístico

Soñé Que Volaba - OLGA

La gambeta - DGO

Qué Olor - Gelatina

Edición Especial - Luzu TV

Viernes Trece - Eltrece PRENDE

Cinco Minutos Más - Vorterix

Conducción femenina

Sofi Martínez
Sofi Martínez Santiago Filipuzzi

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV y Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Conducción masculina

Migue Granados
Migue Granados

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Entrevistador

Pedro Rosemblat
Pedro Rosemblat

Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae

Voz periodística deportiva

Pablo Giralt - Mobile Sports

Nani Senra - AZZ

Gastón Edul - OLGA

Sebastián Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

Flavio Azzaro - AZZ

Octavio Gencarelli - Gelatina

Diego Díaz - Picado TV

Dupla del año

Pepe Ochoa en Bondi
Pepe Ochoa en Bondi

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Programa revelación

Tapados de Laburo - OLGA

Se Fue Larga - Luzu TV

Dopaminas - Vorterix

Sumergidas en data - La Casa Streaming

Había que decirlo - Eltrece PRENDE

Maxi Mediodía - Ahora Play

Co conducción masculina

Damián Betular
Damián Betular

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Figura humorística femenina

Momi Giardina hace humor en Luzu TV (Foto: Captura video)
Momi Giardina hace humor en Luzu TV (Foto: Captura video)

Malena Guinzburg - Vorterix

Charo López - Gelatina

Noe Custodio - OLGA & Gelatina

Momi Giardina - Luzu TV

Anita Espósito - Luzu TV

Anacleta - Blender

Talento revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial

24hs TDT - OLGA

Revolución en La Casa - La Casa Streaming

20 años de YouTube - Blender

Luzu FC - Luzu TV

Stream Conicet: Fondo del Mar - Schmidt Ocean Institute

Transmisión especial musical

Homenaje a Mercedes Sosa en Olga
Homenaje a Mercedes Sosa en OlgaCaptura

Gracias Mercedes - Olga

Un día rosarino - Olga

2° aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo- Universo TV

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM LUZU - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos origamis y Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia bebé - Futurock

TDT - Olga

Story time - Bondi

Político

Alejandro Fantino en su canal, Neura
Alejandro Fantino en su canal, Neura(Foto: Redes Sociales)

540 - C+ (Cenital)

La misa - Carajo

Data Clave - Carnaval

Mate Central - Mate

Multiverso Fantino - Neura

Industria Nacional - Gelatina

Deportivo

412 - 412

Cuidemos El Fútbol - AZZ

Golgana - OLGA

No se pudo - Vorterix

Visitantes - Carnaval

Mundial - AFA Estudio

Mejor contenido on demand

La Cruda - OLGA

Así somos - LUZU TV

El galpón - Vorterix

Esto es cine - Blender

Banquete - OLGA

Una buena excusa - Gelatina

Stream react

La voz - Streams Telefe & LUZU TV

Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers

Gran Hermano - Streams Telefe

Azzaro reacción - AZZ

Mejor comunidad del público

Todos los canales nominados, vota el público

