Martín Redrado presentó oficialmente a su novia en una gala en el Hotel Alvear

Redrado y su novia en la gala Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

5 de julio de 2019 • 13:36

El economista Martín Redrado aprovechó la gala de la Fundación Zaldivar, realizada anoche en el Hotel Alvear, para presentar oficialmente a su novia, la empresaria Maria Luján Sanguinetti. Las cámaras de televisión los abordaron cuando la pareja estaba entrando al evento, aunque habían intentado pasar inadvertidos al ingresar justo detrás de Susana Giménez.

Sin detener el paso y esquivando las preguntas del notero del programa Involucrados sobre su vida amorosa, Redrado sólo dijo que nuestro país necesitaba un plan económico. Aunque después, a través de un audio de WhatsApp, el economista le aseguró a una de las panelistas del ciclo que la relación va muy bien, que comenzó en noviembre del año pasado y que los presentó la mamá de una compañera de colegio de una hija de ella.

Las declaraciones de la novia. Sanguinetti contó que por ahora no conviven, que es madre de dos hijos y que antes de estar con Redrado estuvo muchos años con el padre de sus hijos. Respecto a la ex de Redrado, Luciana Salazar, aseguró: "No le tengo miedo".

Y sobre los planes a futuro, dijo: "Pensamos compartir la vida juntos".