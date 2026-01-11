Amor y dinero: 20 famosos que fueron pareja y pocos recuerdan

No es extraño en la industria del entretenimiento que actores que comparten proyectos se enamoren fuera del rodaje. Infinidad de historias de amor protagonizaron titulares de este estilo a lo largo de los años; sin embargo, hoy muy pocos se acuerdan de aquellos romances. Por eso, te traemos diez parejas de famosos de Hollywood que existieron y que seguramente no tenías en mente.

1. Zendaya y Jacob Elordi

Mucho antes de que el mundo se rindiera ante la relación de Zendaya y Tom Holland, la actriz vivió un romance tan intenso como discreto con su compañero de reparto de Euphoria, Jacob Elordi, uno de los galanes del momento. Todo comenzó en 2019, durante el rodaje de la primera temporada de la producción de HBO. Aunque en la ficción sus personajes apenas se cruzaban, fuera de cámara la conexión fue inmediata.

Zendaya y Jacob Elordi se conocieron durante el rodaje de Euphoria

Los rumores pasaron a ser una realidad cuando fueron vistos de vacaciones en Grecia y, poco después, en un viaje familiar a Australia, el país natal del actor. Pese a que el joven mencionó en varias oportunidades que su colega era como “una hermana”, la confirmación de que eran algo más llegó en febrero de 2020 al viralizarse unas fotografías en las que se besaban durante un paseo en Nueva York.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia también estuvo el silencio. Y aquel vínculo quedó atrás cuando Jacob fue visto con la modelo Kaia Gerber.

2. Penélope Cruz y Matthew McConaughey

Mucho antes de formar uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood junto a Javier Bardem, Penélope Cruz protagonizó un romance de película con el galán Matthew McConaughey. El flechazo surgió en 2004, rodeados de arena y aventuras durante el rodaje de Sahara. Lo que comenzó como una excelente relación profesional en Marruecos, pronto se transformó en un noviazgo que acaparó todas las miradas.

Penélope Cruz y Matthew McConaughey (Foto: Reuters)

Sin embargo, tras casi dos años de relación, el encanto se desvaneció en junio de 2006. A través de un comunicado conjunto, la pareja anunció su ruptura, al aclarar que las “ajustadas agendas laborales” había sido el principal motivo de la separación.

Pero el destino les tenía preparado otro camino. Ese mismo año, McConaughey conoció a su actual esposa, Camila Alves -con quien tiene tres hijos-, mientras que Penélope se reencontró poco después con el hombre de su vida, Javier Bardem, en el set de Vicky Cristina Barcelona.

3. Suki Waterhouse y Diego Luna

Antes de formar una familia con Robert Pattinson, la británica Suki Waterhouse vivió un romance intenso, pero discreto, con actor mexicano Diego Luna. La chispa surgió en 2015 durante el rodaje de The Bad Batch, y aunque intentaron mantenerse fuera de ojo público, unas apasionadas fotos en las playas de Tulum confirmaron el vínculo en 2017.

Suki Waterhouse y Diego Luna fueron pareja en 2017

Pese a que se los vio recorriendo juntos desde Londres hasta Nueva York, la pareja nunca hizo declaraciones oficiales. Sin embargo, para 2018, la relación terminó igual que como comenzó, de manera silenciosa.

4. Jennifer Aniston y Vince Vaughn

Tras su mediático divorcio de Brad Pitt, Jennifer Aniston encontró refugio en los brazos del comediante Vince Vaughn. El romance nació en 2005 durante el rodaje de la película Viviendo con mi ex, donde la química traspasó la pantalla.

Vince Vaughn y Jennifer Aniston se enamoradon en el rodaje de Viviendo con mi ex Archivo

Aunque Vince fue un apoyo fundamental para ella en un momento difícil, la relación solo duró un año. El acoso constante de la prensa y el ritmo de vida de ambos terminaron por desgastar el vínculo en 2006. Hoy, ella está en pareja con Jim Curtis, un autor, conferenciante y “hipnocoach” de bienestar; mientras que él está casado con Kyla Weber, una agente inmobiliaria canadiense, con quien tiene dos hijos.

5. Macaulay Culkin y Mila Kunis

Mila Kunis y Macaulay Culkin fueron pareja durante casi nueve años. Su romance comenzó en 2002 y, a pesar de la fama internacional del actor de Mi pobre angelito, lograron vivir su historia lejos del ruido mediático. La actriz admitió años después que el nivel de fanatismo que rodeaba a Culkin hacía que fuera imposible caminar tranquilos por la calle, lo que los obligó a refugiarse en su privacidad.

Macaulay Culkin y Mila Kunis tuvieron una relación de casi nueve años

En 2011, la relación llegó a su fin de manera amistosa, justo antes de que ella encontrara el amor definitivo en su excompañero de serie, Ashton Kutcher; y él, junto a Brenda Song. Ambas parejas tienen dos hijos.

6. Keira Knightley y Jamie Dornan

Mucho antes de Cincuenta sombras de Grey, un joven y desconocido Jamie Dornan conquistó el corazón de Keira Knightley. Se conocieron en 2003 durante una sesión de fotos y estuvieron juntos por dos años, convirtiéndose en la pareja favorita de la prensa británica.

Keira Knightley y Jamie Dornan estuvieron juntos durante dos años

Sin embargo, la presión de la fama fue el detonante del final. Mientras Keira estaba en la cima de su carrera, Jamie luchaba por encontrar su lugar en la actuación. En 2005, la pareja decidió separarse. Hoy, ella está casada con el músico James Righton, con quien tiene dos hijas; mientras que él dio el sí con la cantante Amelia Warner.

7. Leighton Meester y Sebastian Stan

Mientras compartían pantalla en Gossip Girl (como Blair Waldorf y Carter Baizen), Leighton Meester y Sebastian Stan vivían un noviazgo muy real fuera de cámara. Comenzaron a salir en 2008 y rápidamente se volvieron inseparables.

Leighton Meester y Sebastian Stan se conocieron en Gossip Girl

La relación duró dos años y fue, según allegados, bastante intensa. Sin embargo, en 2010 decidieron seguir caminos separados. Hoy, ella forma una de las parejas más queridas con Adam Brody, con quien tiene dos hijos.

8. Emma Stone y Kieran Culkin

Antes de ganar dos premios Oscar y convertirse en una estrella internacional, Emma Stone vivió un romance con Kieran Culkin. Se conocieron en 2009 durante el rodaje de la película independiente Paper Man, en la que interpretaban a dos amigos adolescentes. La química fue tal que no tardó en traspasar la pantalla.

Emma Stone y Kieran Culkin se conocieron en Paper Man

La relación terminó de forma amistosa en 2011, justo antes de que la carrera de Emma despegara definitivamente con The Amazing Spider-Man. Hoy, está casada con el director y guionista Dave McCary, con quien tiene una hija; mientras que él, es padre de dos niños junto a su esposa, Jazz Charton.

9. Alanis Morissette y Ryan Reynolds

Mucho antes de formar una de las parejas más queridas de Hollywood junto a Blake Lively, Ryan Reynolds estuvo a punto de pasar por el altar con la estrella del rock Alanis Morissette. La pareja comenzó su relación en 2002 tras conocerse en el cumpleaños de Drew Barrymore.

Alanis Morissette y Ryan Reynolds, el final de una relación que afectó mucho a la cantante

Pese a que estuvieron tres años comprometidos, en 2007 anunciaron su separación definitiva. Fue tal el impacto de la ruptura, que Alanis lanzó la canción “Torch”, la cual está dedicada a la pérdida de su relación con el actor. Sin embargo, tiempo después encontró el amor junto al rapero Mario “Souleye” Treadway, con quien se convirtió en madre de tres niños.

10. Bradley Cooper y Renée Zellweger

A finales de la década de los 2000, Bradley Cooper y Renée Zellweger sorprendieron con su romance. Ambos se conocieron en 2006 durante el rodaje del thriller Expediente 39, pero no fue hasta 2009 cuando el flechazo convirtió en una relación formal. Durante casi dos años fueron inseparables, incluso llegaron a convivir.

Bradley Cooper y Renée Zellweger se enamoraron durante el rodaje de la película Expediente 39 Photo Credit: Kimberley French

Sin embargo, en 2011, anunciaron su separación, justo cuando la carrera de Cooper despegaba hacia el estrellato absoluto tras el éxito de ¿Qué pasó ayer?. Hoy, él está en pareja con la modelo Gigi Hadid; mientras que ella tiene una relación con el conductor Ant Anstead.