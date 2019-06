Maru Botana contó quién la sorprendió con su actitud cuando murió su hijo Facu

La cocinera contó una anécdota con Yanina Latorre Fuente: Archivo - Crédito: Captura de pantalla

5 de junio de 2019

Hay enemistades que son harto conocidas en el medio. Una de ellas es la de Maru Botana y Yanina Latorre , quienes fueron compañeras en la carrera de contabilidad en la Universidad de Belgrano muchos años atrás. "Cada vez que la veo, le deseo la muerte", había dicho la panelista en alguna oportunidad sobre la cocinera.

Sin embargo, hay momentos en la vida que conmueven y sensibilizan. Fue la muerte de Facu, el hijo de Botana en 2008, lo que acercó a estas enemigas."Terminamos la facultad y no la vi nunca más. Cuando murió Facu, que para mí era un esfuerzo enorme volver a salir a la vida, me la encontré en una escuelita de fútbol. Yo estaba destruida y ella se me acercó. Me acuerdo patente porque yo estaba knock out. Fue fuerte además porque todos nos conocían", reveló Maru, a Confrontados, sobre el cambio de actitud de Latorre.

Yanina dice que Maru la envidiaba en la facultad por su esbelta figura Fuente: Archivo

Y agregó: "Estuvo superdivina, se me acercó, me preguntó de todo y me pareció superamorosa. Me contó toda su vida, que se había casado, que se había ido a vivir a España. Ese día fue como que alguien me la mandó. Yo estaba en la canchita de fútbol, mirando y se me acercó. Me contó su vida y yo estaba ida, como si me hubieran cortado una parte de mi cuerpo".

A pesar de haber tenido este acercamiento, al poco tiempo la panelista volvió al ataque. Al parecer el problema que data de su juventud se desencadenó porque Maru y Yanina compartían un grupo de amigas pero, por alguna razón, la cocinera se encargó de que el resto le dejara de hablar. ¿Los motivos? Según Latorre que ella tenía "un esbelto físico" y Maru estaba celosa.". Los mitos.