Maru Botana recordó a su hijo Facundo, a 17 años de su muerte: “Las ganas de verte y tenerte son infinitas”

A través de sus redes sociales, Maru Botana compartió un conmovedor escrito para recordar a su hijo Facundo, que falleció el 21 de septiembre de 2008, a los seis meses de edad, debido a una muerte súbita.

“Hoy es el día. El día en que si pudiera, volvería todo para atrás, o el día en que desearía que nunca hubiese existido. Aunque pasen los años, los que tenemos el corazón roto sabemos que los días especiales son difíciles”, expresó la pastelera en un emotivo posteo de Instagram a 17 años del fallecimiento de su hijo.

El sentido posteo de Maru Botana para recordar a su hijo Facundo. En la publicación, famosos como Claudia Villafañe, Evelyn Scheidl, Tini de Bucourt y Damián Betular dejaron sus mensajes de apoyo

“Son esos días que nos hacemos mil preguntas sin respuestas, son esos días que no entendemos nada y que tenemos una especie de angustia, tristeza y una incomodidad difícil de explicar. A mí, en particular, me hace bien compartir mi tristeza con ustedes y con muchos de los que sufrieron y sufren la pérdida”, se sinceró con sus casi dos millones de seguidores, muchos de los cuales aprovecharon el espacio para recordar sus propias pérdidas.

“Él siempre está y lo siento en cada uno de mis hijos, me acompaña y nos cuida. Pero hoy, Facu, las ganas de verte y tenerte son infinitas. Busco fotos, videos y recuerdo momentos que me quedarán para siempre. Como cuando Santi se sentaba al lado tuyo para ver los dibujitos o cuando Mati quería que lo acompañaras a fútbol en tu huevito”, relató la cocinera, que también es madre de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés, fruto de su relación con Bernardo Solá.

Maru Botana y su familia en unas recientes vacaciones en Mallorca. La cocinera y el ingeniero agrónomo Bernardo Solá se casaron en 1997

“Tan chiquitos todos y tan triste el momento en que les contamos que te habías ido al cielo. Te amamos y te recordamos siempre. Hasta Juani e Ine, que no te conocieron, te tienen presente. Pasan los años, la mochila pesa menos y se aprende y se puede, pero si alguna enseñanza me quedó después de que te fuiste fue el caudal de amor que nos dejaste y la unión entre todos. Gracias, Facu, hoy y siempre, con vos en nuestras vidas”, concluyó Maru Botana al cumplirse un nuevo aniversario por la muerte de su hijo.

En marzo, en el día en que Facundo hubiese cumplido 17 años, la conductora compartió un desgarrador mensaje y un video de su bebé que, según ella misma reveló, no había vuelto a ver hasta ese mismo día.

El mensaje de Maru Botana a su hijo Facu, el día que hubiese cumplido 17 años

“Nunca antes pude volver a ver un video tuyo, y hoy no me fue fácil, pero acá estás. Hoy, Facu, decidí festejarte, celebrar tu presencia en nuestra vida y, de esta manera, para que todos los que no te conocieron, sepan quién eras y sos, estés donde estés. Te amo”, dijo sobre las imágenes que datan del año 2008 y donde se la puede ver dándole de comer al pequeño en su programa Maru a la tarde, que conducía junto a Diego Pérez por la pantalla de Telefe.

Una escapada inolvidable

El mismo fin de semana, Maru Botana compartió imágenes de un viaje exprés a Río de Janeiro con su hija menor, María Inés, de 13 años.

“¡Nos escapamos a Río y en dos días y medio hicimos de todo! Lo recorrimos en bici, mucha adrenalina y anécdotas que jamás vamos a olvidar“, contó en Instagram junto a un video que recopila las mejores imágenes de su travesía, en la que visitaron el Cristo Redentor y la Catedral Metropolitana de San Sebastián, disfrutaron de la playa y de distintos paisajes verdes.

La escapada de Maru Botana a Río de Janeiro

“Nos reímos, nos bañamos en el mar, comimos mucho sushi y conocimos tremendos lugares. Una megaciudad, con un megamar, con mucha gente y mucha buena energía”, destacó sobre su experiencia en Brasil junto a “Nesi”, como llama cariñosamente a su hija menor.

“Buena escapada para tomar aire con mi chinita y cargar las piletas para seguir. Un viajecito que no vamos a olvidar. ¡Te amo, Inechu!“, cerró.