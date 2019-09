Maru Botana recordó a su hijo Facundo: "Es imposible que no me duela el corazón"

A 11 años de su muerte, Maru Botana recordó a su hijo Facundo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2019 • 16:21

Cuando se menciona a Maru Botana, dos imágenes surgen, compitiendo por el protagonismo: sus exquisitas tortas y su rol de mamá de una familia numerosa. Este sábado, la repostera compartió en las redes sociales un emotivo mensaje en el que recuerda a Facundo, su pequeño hijo fallecido en septiembre de 2008.

"¡Qué difíciles son las fechas! Llegan y no hay manera de esconder esa angustia que siempre está anestesiada", comenzó expresando. Y luego, continuó: "Es imposible que no se me escapen las lágrimas o no me duela el corazón en estos días".

"Pasan los años pero el dolor no se va nunca, lo vas llevando y seguís empujando para adelante, porque de eso se trata la vida", indicó.

Para el final del texto, decidió hablarle directamente a su hijo: "Te extraño mucho, Facu, y te pienso como serías, pero sé que estás en esta familia que amo con todo mi corazón".

Facundo murió a los seis meses de muerte súbita. Era el sexto hijo de Botana y de su esposo, Bernardo Solá y en ese momento se encontraba al cuidado de su abuela, mientras sus padres descansaban en Las Leñas.

Esta no es la primera vez que la cocinera comparte con sus seguidores el recuerdo de su sexto hijo. El año pasado, para la misma fecha, Botana subió a su cuenta de Instagram una foto del pequeño y la acompañó del siguiente texto: "Mi lindo Facu, nunca entendí el por qué ni el para qué. Como una vez me dijo mi amigo Diego Díaz Pumara: 'Facu tuvo una vida con un principio y un fin, esa era su vida', seguramente con una misión. Y si algo nos dejaste fue Amor y fuerza para seguir".