MasterChef Celebrity: Belu Lucius eligió a su favorito de la segunda edición

Belu Lucius fue una de las grandes revelaciones de la primera edición de MasterChef Celebrity. Gracias a su participación en el concurso, se ganó un lugar en la tele, como parte del staff de Cortá por Lozano, el ciclo vespertino de Telefe. “Mi experiencia en el programa es espectacular. La estoy pasando bárbaro, estoy aprendiendo muchísimo y me estoy relacionando mucho con la gente con la que convivo y que es la que saca la tele para adelante desde hace muchos años. Trato de sacar lo mejor de mí; me estoy divirtiendo y lo estoy disfrutando muchísimo”, contó la influencer sobre su nuevo trabajo. Sin embargo, reconoció que extraña el reality y se prestó al juego de revelar quién es su favorito en esta segunda temporada y quiénes cree que llegarán a la gran final.

“Cuando empezaron las grabaciones de MasterChef Celebrity fue como subirme a una montaña rusa y no saber nunca cuándo y dónde terminaba; si ibas para atrás o para adelante, si venía un rulo, un tirabuzón. Había muchos nervios, pero me encantaba esa adrenalina y la disfrutaba”, le contó Lucius a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Allí, se prestó a analizar a los concursantes de esta nueva edición y compararlos con su camada: “No soy de sacarle el cuero a la gente, creo que cada uno tiene su personaje y está jugando su juego. Cocinan mejor o peor, pero nos están enganchando, cada uno está plantando bandera y se están viendo bien las personalidades. Me gusta que sea un grupo totalmente diferente al nuestro. Para nosotros era todo nuevo; ellos ya saben por donde venir, cómo jugar, dónde hacer amistad, dónde no, con quién estar porque te va a sumar y con quién no... Es como la segunda parte de Gran Hermano”.

A la hora de elegir a quien considera “la gran revelación” de esta temporada, la exparticipante expresó: “Para mí, Alex Caniggia. Es un personaje muy divertido, y después lo tenés que ver en la realidad. Yo tengo la posibilidad de conocerlo y entonces, separo la persona del personaje, que es muy cómico y aporta color con esos pelos locos”. Con respecto a cómo es el hijo de Mariana Nannis fuera de cámara, indicó: “Es un pibe muy educado y muy tranquilo. ¡Todo lo que no aparenta!”.

“También me divierte ver a Georgina Barbarossa con sus pelucas, me vuelve loca verla a Carmen Barbieri, a la ‘Gunda’ [Claudia Fontán]. Y, de repente, ver a deportistas como Hernán ‘El Loco’ Montenegro. Me gusta este tipo de programas, porque te saca de tu zona de confort y te pone en otro lugar totalmente diferente. ¡Yo la pasé tan bien! Me encantaba estar ahí, cocinar, agarrar cosas del mercado que no me atrevía a comprar... ¡Extraño cocinar ahí!”, agregó.

Locuaz y sincera, Lucius aceptó, también, el reto de presagiar quiénes llegarán a la última instancia del juego: “Para mí, en la gran final va a estar Alex Caniggia con Carmen o la ‘Gunda’”.

LA NACION