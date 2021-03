MasterChef Celebrity: Mariano Dalla Libera fue eliminado del certamen

Mariano Dalla Libera no corrió con la suerte de su colega el Turco García. Su paso en la segunda temporada de MasterChef Celebrity 2 fue mucho más corto, ya que es el primer eliminado del certamen gastronómico, luego de no convencer al jurado con su pastel de papas.

El exfutbolista había arrancado con el pie izquierdo en el ciclo conducido por Santiago del Moro y había recibido críticas en reiteradas oportunidades de uno de los jurados más exigentes, Germán Martitegui. Motivo por el cual quedó entre los sentenciados a dar pelea por su permanencia en el reality. Sin embargo, intentó ponerle actitud y prestar oído a los consejos, razón por la cual no tuvo problema en dejarse guiar por Georgina Barbarossa desde el balcón [donde se situaron los ocho “salvados” de la semana], pero de todas maneras sus esfuerzos no bastaron.

Daniel Aráoz y Sol Pérez prepararon los mejores pasteles de papa de la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 TELEFÉ

“Igual estoy muy contento, la verdad es que me divertí, nunca llegué al plato italiano, pero así es esto, se gana y se pierde”, dijo al enterarse de la decisión del jurado. Antes, en el backstage, había comentado: “Soy un bendecido de estar acá y compartir con este grupo de excelentes personas, que nos fuimos conociendo día a día. Todo continúa. Estoy feliz de tener la familia que tengo, de estar acá, con un año tan malo que hemos pasado con la pandemia, la verdad que estar acá es una bendición para todos. ¿De qué nos podemos quejar? Dejémonos de joder y vamos para adelante, a ponerle garra”.

La gala había arrancado con una renuncia: Fede Bal había contado desde el balcón su decisión de abandonar MasterChef, luego de reemplazar durante la primera semana a su mamá, Carmen Barbieri, quien se está recuperando tras sufrir complicaciones del coronavirus. Luego de escuchar la noticia, el jurado contó cuál sería el desafío de la entrega de esa noche: crear el mejor pastel de papas. En tres minutos los participantes debían buscar los ingredientes para alcanzar esa meta. Mientras, Donato de Santis, Damián Betular y Martitegui esperaban ver los platos terminados, se sumó una prueba más: tenían también que preparar tres croquetas.

Los peores, según el jurado, fueron: Hernán Montenegro, Fernando Carlos, y Dalla Libera. En el otro extremo, se ubicaron Sol Pérez y Alex Caniggia, que lograron tener los mejores platos de la noche. En tanto, Cae, Daniel Aráoz y Andrea Rincón no descollaron con sus preparaciones, pero pasaron la prueba.

La pequeña ayuda que no fue ayuda

Sol Pérez fue la primera en denunciar que los del balcón no estaban ayudando. “Escucho todo lo que está diciendo el balcón y me pone muy nerviosa, ‘cortá la papa’, ‘tapá la olla’. No voy a escuchar nada de lo que dicen arriba, voy a meter la papá así y si no se hace después veré”, dijo en referencia a los comentarios de Flavia Palmiero, Dani La Chepi y Barbarossa.

Mariano Dalla Libera, en cambio, se dejó guiar y siguió los consejos de Barbarossa y, a la hora del veredicto, fue duramente criticado por su preparación, calificada de “impasable”.

“Es como un envoltorio de croqueta con un buñuelo crudo adentro que no llegó a cocinarse, sin sal y sin ninguna gracia”, opinó Martitegui. “Perdón por la croqueta, estuvo mal por culpa mía. Si vuelvo alguna vez al balcón no voy a abrir la boca nunca más”, dijo más tarde Barbarossa.

