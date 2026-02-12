MasterChef Celebrity: un extraño molusco impresionó hasta la angustia a los participantes varones

Después de los grillos y las larvas de escarabajos del martes, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a otros ingredientes poco convencionales en la denominada “semana de terror” del ciclo conducido por Wanda Nara.

Como el grupo anterior, Evangelina Anderson, Emilia Attias, La Joaqui, Ian Lucas, Andy Chango y Maxi López se encontraron, al entrar al estudio, con misteriosas cajas sobre sus mesadas. Anderson, además, apareció con una pizarra en la que explicó que por problemas en sus cuerdas vocales no iba a poder hablar y Attias anuncio que iba a ayudarla a comunicarse.

“La palabra clave de esta noche es ‘metamorfosis’. La gastronomía siempre cambia la forma de algunos alimentos para transformarlos en un plato exquisito”, indicó Germán Martitegui, brindando la primera pista de cuál sería el desafío que deberían enfrentar. Y Donato de Santis ejemplificó: “La lengua de vaca se come en todo el país, al igual que la morcilla y el seso. Son todos productos que se utilizan en la gastronomía”.

Damián Betular, el tercer miembro del jurado, completó la idea, detrás de una mesa redonda cubierta con un mantel azul hasta el piso: “Hay muchos ingredientes que no son tan lindos o agradables a la vista, pero están muy llenos de sabor. Vamos a descubrir una proteína un poco extraña, pero realmente deliciosa”.

En ese momento, ante el pedido de la conductora, levantaron el mantel azul y quedó en evidencia que en realidad no se trataba de una mesa sino de un recipiente gigante lleno de agua y con algunas almejas del tipo panopeas generosa, el molusco de mayor tamaño del Mar Argentino: puede medir hasta 15 centímetros de largo de valva y pesar hasta 1.300 gramos.

Cada uno de los participantes debió entonces tomar dos ejemplares vivos de la batea y llevarlos a sus estaciones. Uno de los más impresionados fue Maxi López, que le propuso a Wanda, su exesposa, pagarle una cena si ella agarraba las dos panopeas en su lugar. La conductora aceptó y la Joaqui terminó ayudando a Ian Lucas.

La consigna fue preparar un plato libre donde la protagonista fuera la panopea, que incluya una salsa preparada con yogur. Para hacerlo, contaron con 3 minutos en el mercado y 60 minutos para la preparación. Antes, dieron a conocer cuál era el beneficio de Evangelina, la portadora de la medalla dorada: contó con tres minutos para consultarle a los miembros del jurado con el fin de optimizar la preparación.

A través de su pizarra, la exvedette explicó, además, que no estaba tan impresionada por tener que cocinar esos moluscos, a pesar de ser vegetariana desde hace décadas, porque las panopeas “no tienen cerebro ni sistema nervioso central”.

Durante todo el proceso, las panopeas, que pueden vivir hasta 80 años, no dejaron de moverse, generando cada vez más impresión entre los concursantes, sobre todo en Ian Lucas y López.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el primer participante en pasar al frente para que los miembros del jurado degustaran su preparación fue Ian Lucas. El influencer presentó nigiris salteados de panopea con crema de yogur, limón y salsa Buenos Aires.

“No voy a decir que es una creación japonesa, pero tiene su minimalismo, su claroscuro... Está bastante bien logrado”, señaló Donato. Y Betular agregó: “Yo ya estoy emocionado de que esté bien elegida la vajilla. Le hubiera venido bien un poquito wasabi, pero está muy bien lograda”.

“Se nota cuando estás entusiasmado con algo. Hay mucho detalle. Creo que el que sea finalista tiene que tener todas estas características”, completó Martitegui.

Luego llegó el turno de Attias y su panopea grillada con crema de puerros, echalotes papas Anna. “El plato está en un nivel de tapa de libro. La estética es súper sofisticada. La panopea es un chicle. Le faltó cocción”, consideró Betular. Y Martitegui en este caso coincidió: “La presentación está muy bien. Lo de siempre: a veces tu cabeza va más rápido que tu experiencia. El puerro quemado requiere un procedimiento mucho más largo”.

En tercer lugar, pasó al frente la Joaqui con su salteado de verdura con arroz y panopea en salsa de curry, yogur y paprika y Martitegui señaló: “Me parece que el arroz está bien logrado, tiene un rico sabor y las verduras también. El curry de la panopea me parece una buena resolución del tema del yogur. Está muy bien y está sabroso, pero quizá yo hubiese dorado la panopea un poco más”.

“Es mucha la porción de arroz. Coincido en que está bien cocinado, la verdura está bien y que si la hubieras tostado le hubiese aportado”, agregó De Santis.

Inmediatamente después llegó el turno de Andy, que pasó al frente con su tiradito de panopea con leche de tigre, yogur, pepino y huevos de caviar. “Te faltó conocimiento, pero en la presentación estás cada vez mejor. La panopea tiene un gusto difícil. Es gomosa, porque no tuvo mucho tratamiento”, señaló Donato luego de probar.

“Hablamos de tiradito; el concepto es que las fetas quedaran finitas, no así. Hay un problema de corte”, cerró Betular.

López, a su vez, presentó un ceviche. “Me costó, porque la forma del molusco me impactó. Después, Wanda me corrió con el molusco... Y no podía arrancar hasta que arranqué”, indicó el participante.

“Está muy sutil el plato y la leche de tigre está perfecta. Al cortarlo finito, lo que lograste es que la cocción esté muy bien. Excelente”, consideró Betular. “La presentación es espectacular, la combinación es muy sutil y el sabor está muy bien balanceado. Para mí es casi perfecto”, indicó, a su vez, Martitegui.

Para el final quedó Evangelina, con su ensalada césar con panopea envuelta en panceta, un consejo de Martitegui. “La panceta ayudó, le aportó un sabor interesante, pero la deberías haber cocinado muchísimo más, hasta que la panopea quedara blanca y más firme. Le falta cocción”, indicó el creador del plato. Y Betular señaló: “Para mí el error fue dividirlo, yo hubiese usado la panopea como proteína de la ensalada”.

Solo faltaba saber quiénes, según el criterio de los miembros del jurado, merecían subir al balcón y quiénes se habían hecho merecedores del temido delantal gris. Después de deliberar, los especialistas anunciaron que por decisión unánime, López, Ian Lucas y La Joaqui lograron su pase a la noche de beneficios y el resto deberá medirse en la noche de última chance.