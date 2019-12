Matías Alé fue operado de urgencia

Matías Alé fue intervenido quirúrgicamente por una apendicitis Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 15:22

Matías Alé tuvo que ser operado de urgencia en la madrugada de este jueves. Así lo confirmó el periodista Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, a la vez que aseguró que el actor ya se encuentra recuperándose y de buen ánimo.

Alé ingresó en el Sanatorio Otamendi y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir fuertes dolores, aunque ya se encuentra fuera de peligro, según informó el conductor. "Toda la semana tuvo dolor intestinal. Lo operaron de apendicitis", apuntó el periodista. Alé estuvo a punto de sufrir un cuadro de peritonitis, pero lograron tratarlo a tiempo. Por indicación médica, deberá hacer ahora reposo y permanecer internado con drenaje y suero hasta su total recuperación.

"Ya está perfecto y en 48 horas le van a dar el alta", aseguró De Brito, quien envió un afectuoso saludo al actor en este delicado momento. "Le mando un beso a Matías, que viene de años difíciles", resaltó.

Después del accidente automovilístico que sufrió el pasado septiembre a la salida del teatro en San Telmo junto a su compañero Matías Santoianni, el actor habló semanas atrás en una entrevista en el piso de Intrusos sobre su estado de salud actual y las dificultades que fue sorteando a lo largo de los años.

En cuanto a su salud, el actor recordó su paso por la clínica Avril y aseguró que cada día se siente mejor. "Estoy agradecido de tener una segunda oportunidad que me dio la vida. Sigo teniendo la misma fe, aunque sin creerme el espíritu santo", ironizó en alusión a los brotes místicos que padeció en el pasado.

"Yo sé que estoy bien, como me vean afuera no me preocupa. Nunca me imaginé volver y estar así como estoy. Veo a mi psiquiatra cada dos meses. Estamos trabajando escalonadamente. Hoy estoy sintiendo la misma madurez que tuve cuando murió mi papá", comentó entonces.

Luego de asegurar que aquél Matías "quedó ya muy atrás", el actor sorprendió con una fuerte declaración: "Me aburrí de la persona que era antes. La vida me daba señales que las dejaba pasar, como por ejemplo dormirme mientras manejaba una moto o lo que me pasó con la rodilla, que casi me cortan la gamba. Si la vida no me frenaba iba a terminar mal. Estoy seguro de que algo me hubiera pasado. El Matías de antes hoy no está. Si no evoluciono es que no aprendí nada", remarcó.

Alé también destacó el gran apoyo que recibió a lo largo de estos años de su familia, especialmente de su mamá, quien lo está acompañando en su recuperación en el Sanatorio Otamendi.

El 2 de enero está previsto el estreno de la obra Mi mujer se llama Mauricio en Mar del Plata, que protagoniza el actor junto a Adriana Brosky, Matías Santoiani, Carna y Alejandro Fiore, por lo que se espera que pronto pueda recuperarse para encarar la temporada de verano en la ciudad balnearia.