Matías Alé sufrió un accidente automovilístico a la salida del teatro Fuente: Archivo

13 de septiembre de 2019 • 13:54

Ayer por la noche, Matías Alé fue protagonista de un accidente de tránsito de San Telmo. El actor de Mi mujer de llama Mauricio volvía del teatro junto a su compañero Matías Santoianni y chocaron contra otro vehículo al doblar en una esquina.

El accidente se produjo en la intersección de la calle Chile y Chacabuco, a las 22.20 de la noche. Al parecer, el auto conducido por Santoianni venía por la calle Chile, y al llegar a la esquina se encontró inesperadamente con el otro vehículo que venía a una gran velocidad.

Si bien no hubo que lamentar víctimas, ni lesiones graves, los vecinos del lugar aseguran que tuvieron que llamar a la ambulancia para asistir a una de las mujeres que iba en el otro auto, debido a una fuerte crisis nerviosa.

El momento del accidente que protagonizó Matías Alé en San Telmo 01:33

Esta mañana, el ex de Graciela Alfano se comunicó con Involucrados para contar cómo fue el accidente y llevar tranquilidad a toda la gente. "Por suerte no paso nada. Venía manejando Mati y se nos cruzó un auto. No lo vimos y nos chocó la trompa mientras doblábamos. Por suerte estamos todos bien y solo hubo daños materiales. Fue un susto, nada más. La otra familia también está bien. Gracias por preocuparse", detalló el actor, mientras mostraban imágenes del choque que fueron captadas por las cámaras de la Ciudad.