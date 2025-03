Matías Recalt: su nuevo gran desafío actoral, su relación con Malena Sánchez y su otra gran pasión

Tal vez fue la picardía con la que interpretó la trágica vida de Danilo “El Uruguayo”, un amigo de la infancia de Carlos Tevez, en la serie Apache. O quizás, la forma en la que encaró el heroísmo de Roberto Canessa en La sociedad de la nieve. Lo que es claro es que de la mano de esos dos entrañables personajes, Matías Recalt se destacó como una joven promesa de talento local. Sin ir más lejos, en 2024 el actor se alzó con el Goya Revelación por su labor en el film que retrató el “Milagro de los Andes” de 1972.

A sus 23 años, Recalt intenta mantener los pies en la tierra y, mientras proyecta los próximos pasos de su carrera, elige seguir viviendo en el mismo lugar que lo vio nacer, aunque prefiere no decir dónde es. Tan relajado como tajante, su estampa es la de un adulto en un cuerpo adolescente. Una especie de alma vieja. Su novia, la actriz Malena Sánchez, es diez años mayor que él. “ No me importa lo que piensen de mi relación. ¿Qué es la edad? Siempre, siempre van a decir algo. Nosotros nos amamos bien y eso es lo importante”, desliza con total seguridad ante cualquier atisbo de murmullo que pueda surgir al verlos pasar.

Luego de protagonizar obras de teatro como Después de nosotros junto a Julio Chávez y Alejandra Flechner, o Cabo Verde; el actor interpretó a Danilo en la serie basada en la infancia de Carlos Tevez, Apache (Netflix)

En apenas unos días, al actor se lo verá interpretar al hijo del personaje de Soledad Villamil en Atrapados, la nueva serie de Netflix basada en la novela Caught del aclamado escritor Harlan Coben, que se estrena el 26 de marzo. Allí, Recalt encarna a un misterioso adolescente que vive junto a su madre en Bariloche cuando ambos se ven envueltos en un caso estremecedor. Aunque la actuación lo alcanzó temprano en la vida, Recalt asegura que no estaba en sus planes. “Nunca fue mi sueño ser actor”, sentencia . En una entrevista con LA NACIÓN, el artista habla de su romance con Malena Sánchez y reflexiona sobre la popularidad y los desafíos de su vocación.

—En Atrapados compartís escenas con actores de gran trayectoria, como Soledad Villamil, ¿cómo fue trabajar a su lado?

— Un orgullo, un privilegio enorme . Fue un proyecto en el que aprendí muchísimo, sobre todo viendo trabajar a mis compañeros. En cada rodaje uno va aprendiendo cómo funciona un set, cómo es el engranaje: si una pieza falla, fallan todas. En este proyecto contamos con dos directores muy amables. Hicimos un gran trabajo de mesa para generar el vínculo madre e hijo con Soledad Villamil y que sea lo más real y natural posible. Con Soledad [Villamil] hemos tenido un montón de charlas sobre la profesión. Es muy interesante escucharla, tiene una trayectoria enorme y para mí, que estoy arrancando, es genial trabajar al lado de ella.

Matías Recalt, sobre actuar junto a Soledad Villamil: "Es muy interesante escucharla, tiene una trayectoria enorme y para mí, que estoy arrancando, es genial trabajar al lado de ella" Berna Rode / Netflix

—¿Sobre qué cuestiones de la profesión conversaron? ¿Tienen preocupaciones en común?

—Sí, hablamos mucho de lo loco que es actuar. De pronto, te vas de viaje un mes y medio a Bariloche y pasás a estar todo el tiempo craneando las escenas. Hay cosas que están buenísimas de la actuación y otras cosas que no . Es un trabajo de mucha incertidumbre. No hay orden ni estabilidad. Sé que puede haber baches y que es una profesión de subir y bajar todo el tiempo, pero intentaremos estar ahí, mantenernos.

—¿Se siguen viendo con los actores de La sociedad de la nieve?

—Sí, quedamos como hermanos. Un rodaje es una familia. Se arma algo de comunidad colectiva que tiene que ver con compartir un hecho artístico. Eso pasó tanto en La sociedad de la nieve como en Atrapados.

—Seguís viviendo en el mismo lugar en el que naciste, ¿nunca quisiste mudarte de esa zona o de país?

—Me gusta, siento que es mi lugar en el mundo. También me gusta la ciudad, ir y venir, pero amo el lugar en el que nací. Conozco a mis amigos, mi gente. Es un lugar que amo y me hace sentir bien, me conecta. Por ahora tengo ganas de vivir acá, me gusta estar en la Argentina.

—¿Sentís que estás viviendo tu sueño como actor?

—De chico no pensaba en ser actor. La profesión vino a mí y la encontré, pero no es que tenía el sueño de ser actor. Sí siento que vivo un sueño cuando me doy cuenta de que trabajo en algo que me gusta y que me hace sentir cómodo y feliz. Eso es un montón y se lo agradezco mucho a la vida.

—Tanto en La sociedad de la nieve como en Apache, interpretaste personajes que no pasaron por desapercibidos por los espectadores...

—A veces me frena la gente en la calle y eso es lindo, la verdad. Me tocaron personajes que a la gente le han llegado. Fue algo que no se planeó, pero se dio y lo recibo con mucha alegría. Me encanta que la gente me diga: “Che, me gusta lo que hacés” o “Me gustó tu trabajo acá. Me llegó”. Eso pasó mucho con Roberto Canessa , también con Danilo, “El Uruguayo”. Un montón de gente se sintió identificada por haber nacido en un barrio parecido o por haber tenido problemas de adicciones. Eso es lo lindo de la actuación, del arte: llegar a otros lugares. Que lo que hacés genere algo y deje al espectador pensando sobre otra realidad.

Matías Recalt dio el salto a la fama internacional a través de su interpretación de Roberto Canessa en La sociedad de la nieve (Netflix), el film dirigido por el español Juan Antonio Bayona Jose Oliva - Europa Press

—En medio de una fuerte crisis de las ficciones para la televisión de aire, Atrapados es una producción local para Netflix...

—Se filmó en el sur de Bariloche, con todo un equipo técnico argentino y un montón de actores argentinos. Al fin y al cabo, nosotros trabajamos de esto, nos divertimos, pero tenemos que trabajar para poder comer. Entonces, más vale que está bueno que se filmen cosas acá. Ojalá se filme mucho más. Sobre todo en este momento donde escasea un poco el trabajo. Somos pocos los actores y actrices que podemos trabajar.

—Además de actuar, ¿qué te gusta hacer?

—¡Ante todo soy fan de Boca! Me gusta tocar la batería y zapar con mis amigos. Lo hago para distender y también porque la música me nutre como actor. Hay una banda que me marcó mucho: ACDC. Me encanta el rock: Spinetta, Charly García. Sobre todo por mi viejo, en mi casa siempre se escuchó mucho rock. Me acuerdo perfecto mi primer recital: ¡Fui a River en 2009 a ver ACDC! ¡Tenía 8 años, no me lo olvido más!

El actor mantiene una relación desde hace cinco años con la también actriz Malena Sánchez Instagram: matiasrecalt

—Sos diez años menor que tu pareja Malena Sánchez, ¿reciben comentarios sobre la diferencia de edad?

—No me importa lo que piensen de mi relación. El tema de la diferencia de edad me parece que no tiene sentido. El amor es amor y si vos conectás con una persona no importa la edad . ¿Qué es la edad? Sí, en algunas cosas sí hay diferencias, pero con Male desde que nos conocimos, nos llevamos 10 puntos.

—Por ahí resultó curioso en su momento porque eras vos más chico, si fuese al revés no tanto...

—Puede ser. Pero bueno, siempre, siempre van a decir algo, ¿viste? Nosotros estamos bien, contentos y nos amamos. Eso es lo más importante. Nos amamos bien.

