Matt Damon y su familia almorzaron comida italiana en un conocido restó de Puerto Madero

La visita del actor Matt Damon a la Argentina sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando la estrella de Hollywood se mostró distendido y sonriente ante los inevitables flashes. En esta ocasión, se lo pudo ver saliendo de un conocido restó de Puerto Madero.

Según pudo saber LA NACION, Damon y su familia disfrutaron de platos típicos italianos. El ganador del Oscar estuvo junto a su esposa, la salteña Luciana Barroso, sus hijas y su suegra. Todos se manejaron en remís y dejaron a la madre de Luciana en su casa antes de emprender un nuevo recorrido.

Matt Damon y un almuerzo en familia Patricio Cabral - GrosbyGroup

El domingo, a las 11 de una mañana dominical fría y soleada, la familia había viajado hacia un country ubicado en la zona norte de Buenos Aires. En ese lugar, los anfitriones los recibieron con una mesa imperdible.

Matt Damon, sonriente en una nueva salida Patricio Cabral - GrosbyGroup

El primer paso del menú consistió en una picada mientras el famoso asado argentino avanzaba en su cocción. La sobremesa fue extensa pero lo suficiente como para permitirle al actor, su esposa y sus hijas volver a su departamento ubicado en la capital para concluir la tarde de domingo relajados y sin perderse el partido de Boca Juniors por televisión.

El actor y su familia, a la salida del restó Patricio Cabral - GrosbyGroup

Recordemos que en muchas oportunidades el actor habló del cariño que siente por la Argentina y de su fanatismo por el equipo de fútbol de su esposa y de sus suegros, Boca Juniors.

“La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina”, aseguró tiempo atrás en el programa Hot Ones (Picantes). “Tuvimos que pasar por tres controles policiales. Había vallas con alambres de púa, es decir, era una locura total. Había policías con equipo antidisturbios”, explicó sorprendido. El partido en cuestión fue entre Boca y Tigre en cancha de Racing, en 2008. “Nuestro equipo ganó, pero debíamos quedarnos allí porque necesitaban tiempo para que el otro equipo se vaya del barrio. Había que darles como 45 minutos para eso. Cuando nos dejaron salir, en realidad nos retuvieron como en una especie de jaulas. Fue realmente loco”, concluyó el actor de En busca del destino.

El actor fue captado por los flashes en su visita a la Argentina y siempre se lo vio relajado Patricio Cabral - GrosbyGroup

Durante su estadía en el país, Damon se mostró siempre sonriente y relajado . Por otro lado, quedó demostrado que una de sus debilidades son las facturas argentinas. En su visita ya fue visto en cinco pastelerías.

La noticia de que Matt Damon estaba en nuestro país se confirmó el miércoles 24. El actor de la saga Bourne llegó a nuestro país el martes, unos días después de participar de la boda de su amigo Ben Affleck con Jennifer Lopez en Georgia, Estados Unidos.

Damon y familia disfrutaron de comida italiana Patricio Cabral - GrosbyGroup

La noticia la brindó la periodista Mariana Brey en Socios del espectáculo (eltrece) y fue confirmada por LA NACION. La estrella de Hollywood vino a la Argentina por compromisos laborales, a los que sumó visitas familiares.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, el actor arribó al país para un proyecto vinculado a entrevistas para una plataforma de contenidos por streaming, pero las especificidades del mismo no fueron difundidas hasta el momento. La primera vez que fue fotografiado fue el martes por la noche en un restaurante de la calle Suipacha donde vio un partido de fútbol y hasta posó para una foto a pedido de uno de los mozos del lugar, lo que se volvió una constante durante su estadía.

Damon y Barroso están juntos desde el año 2003 Patricio Cabral - GrosbyGroup

Damon y la argentina Luciana Barroso se conocieron en abril de 2003. “Estábamos filmando Pegado a ti con Eva Mendes en una playa cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el actor y expresó lo que le generó ese primer intercambio de palabras. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando estaba en mis veintipico, me preguntaba si alguna vez sería capaz de asentarme, pero encontré a la persona correcta y cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo. Literalmente, todo cambió en mi vida. Ahora la posibilidad de estar soltero es aterradora. Mi vida es mucho más fácil gracias a mi mujer y mi matrimonio. Todo tiene sentido“.

Luego del asado del domingo, llegó la comida italiana del lunes Patricio Cabral - GrosbyGroup

La pareja vivió su relación siempre con bajo perfil. Se casaron el 9 de diciembre de 2005 en una ceremonia civil en Manhattan y tienen tres hijas en común: Isabella, Stella y Gia. Barroso también es madre de Alexia, fruto de su primer matrimonio con Arbello Barroso, de quien se divorció en 2004 en buenos términos (aún tienen una excelente relación, incluso con Matt, quien adoptó legalmente a Alexia).

“Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas”, remarcó Damon en una ocasión.