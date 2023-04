Matthew McConaughey: “Descubrimos que hay posibilidades de que Woody Harrelson y yo seamos hermanos”

escuchar

Matthew McConaughey y Woody Harrelson anunciaron hace apenas unas semanas que volverán a trabajar juntos luego de haber protagonizado EdTV y True Detective. En este caso, probarán suerte en la comedia de diez episodios Brother from another mother, que podrá verse por Apple TV+ y que presentará a los actores como versiones ficticias de sí mismos conviviendo junto a sus familias en una misma casa en Texas. A propósito de este anuncio, el protagonista de Cómo perder un hombre en 10 días hizo una extraña revelación: existe la posibilidad de que él y su colega sean hermanos.

El inesperado anuncio fue realizado en el podcast de Kelly Ripa Let’s Talk Off Camera. Todo comenzó cuando la conductora dejó entrever que, más allá de que el título de la serie hace referencia a la profunda amistad que une a los actores, existe la posibilidad de que realmente estén emparentados. Lejos de asombrarse, McConaughey se hizo cargo del rumor y no tuvo reparos en explicar de dónde salió aquella versión.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson en una escena de True Detective

“¿Sabés? El punto exacto en el que empiezo yo y termina él siempre fue una línea turbia”, comenzó. Y continuó, a modo de introducción: “Y eso es parte de nuestro ‘bromance’, ¿verdad? Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías. Y su familia cree que muchas fotos mías son de él” .

Y entonces, disparó: “ En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias. Mi mamá estaba presente, y expresó: ‘Woody, conocí a tu papá’. Todos nos dimos cuenta de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de ‘conocí’. Era un ‘conocimiento’ cargado ”.

Claro que aquel comentario no pasó inadvertido y llevó a McConaughey a investigar su historia familiar. “Seguimos cuestionándonos qué significaba este ‘conocí’, hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre de Woody estaba soltero al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban atravesando su segundo divorcio. Luego sacamos conclusiones sobre los lugares en el oeste de Texas donde podrían haberse ‘conocido’”, recordó.

Harrelson y McConaughey son amigos desde hace años

Lo cierto es que, a pesar de las dudas, los actores no avanzaron hasta el punto de realizarse una prueba de ADN. “Es un poco más fácil para Woody decir: ‘Vamos, hagamos una prueba’, porque... ¿Qué podría perder?”, explicó McConaughey. “En cambio, es un poco más difícil para mí. Si él me lo propone, podría responderle: ‘Esperá un minuto. ¿Estás tratando de decirme que quien durante 53 años creí que era mi papá podría no serlo? Tengo un poco más en juego” , reflexionó.

“Lo más espeluznante que me pasó”

Esta no fue la única revelación que realizó en el podcast de Ripa. A comienzos de marzo, la noticia de que un vuelo de Lufthansa que se dirigía de Estados Unidos a Alemania cayó casi 1200 metros debido a una fuerte turbulencia conmocionó a todos. Entre los pasajeros se supo que estaba Camila Alves, esposa de McConaughey; lo que se desconocía hasta ahora es que el actor también se encontraba a bordo de la aeronave.

La estrella de El club de los desahuciados habló del incidente por primera vez. “La bandeja de la comida es lo que me sujetó”, recordó. “No llevaba puesto el cinturón de seguridad, porque no hubo ningún aviso de abrocharlo justo antes de que ocurriera”, añadió.

El ganador del Oscar señaló que “inmediatamente se acercó” para asegurarse de que su mujer estuviese sujetada. El “tremendo susto” dejó a McConaughey con la sensación de que no tenía “forma de controlar esta situación el momento”. En su lugar, la estrella de Interstellar y Alves, de 41 años, “se agarraron de la mano”.

“Algunas personas guardaban un silencio sepulcral”, recordó. “Otros se reían a carcajadas. Y no era una risa de ‘Esto es divertido’, sino como de ‘Estoy en shock’”, contó. “De repente tu vino tinto, el vaso y los platos en los que estaba tu comida están todos suspendidos, flotando y quietos en el aire... Y de un segundo a otro todo se viene abajo”, agregó.

McConaughey tuvo la fortuna de estar viajando justo con un amigo piloto, que mantuvo la calma en todo momento y le dijo que no pasaba nada, tranquilizándolo. “El hierro se dobló y yo pensaba... ‘¿Puede el avión aguantar eso?”, dijo la estrella. “Y mi amigo me dijo: ‘Estas cosas están tan probadas. No te preocupes: el avión estructuralmente puede aguantar eso’. Y yo le pregunté: “Si algo va mal, ¿podrías pilotearlo?”, continuó relatando el actor. “Y él me dijo: ‘No hay problema’. Y yo dije: ‘Genial, me encanta oír eso’”.

Luego, McConaughey calificó el incidente como el “más espeluznante” que ha vivido “por mucho”, y señaló que los tripulantes de cabina no parecían “extremadamente confiados”. A diferencia de McConaughey, que guardó silencio durante semanas, Alves contó su experiencia durante el fatídico vuelo al día siguiente del hecho. “En el vuelo de anoche, el avión cayó casi 4000 pies [más de 1200 metros], siete personas fueron al hospital. Todo volaba por todas partes”, posteó junto a un video que mostraba toda la comida desparramada por los pasillos, además de un montón de bandejas, servilletas, papeles y objetos de los pasajeros. Y enseguida, advirtió: “Por respetar la privacidad de los que me rodean, eso es todo lo que estoy mostrando, pero el avión era un caos. Y las turbulencias seguían llegando”.

