Matthew McConaughey habló sobre un chantaje sexual que sufrió a los 15 años: “Elegí que no voy a cargar con eso”

escuchar

Casi dos años después de revelar que fue abusado sexualmente durante su adolescencia, Matthew McConaughey volvió a referirse brevemente al tema y contó que, cuando tenía 15 años, fue chantajeado para obligarlo a tener sexo. Sin embargo, según contó, esas traumáticas experiencias de su adolescencia no impidieron que pueda desarrollar una vida emocional y sexual plena y responsable en su adultez.

Durante una charla con el podcast Amanda de Cadenet’s The Conversation: About the Men, el actor habló de la charla que tuvo con sus padres sobre sexualidad y como ellos le enseñaron a respetar los momentos de intimidad. “Bueno, mis padres me habían enseñado, me habían guiado sobre el respeto a la mujer, el respeto a la relación, el respeto a la intimidad sexual, el respeto al espacio ”, expresó la estrella. “Mi padre siempre tenía esta cosa cuando nos enseñaba de sexo, me sentaba a hablar de esas cosas. ‘¿Estás llegando esa edad que besas?’, me preguntó una vez y le dije: ‘Sí, señor’”, recordó.

“Y me dijo: ‘Bueno, un día va a ir más allá de eso. Probablemente va a ir hasta el punto en donde entres en intimidad y van a involucrarse a los pechos, y va a haber contacto debajo del cinturón’. Estoy parafraseando, obviamente, pero me dijo: ‘Esto también te va a pasar a vos’”, añadió.

Durante la charla, McConaughey también recordó lo que su padre le enseñó sobre consentimiento sexual. “Entonces va, me habla y me dice: ‘Hijo, como hombre en la situación’, hablándome de una relación heterosexual, por supuesto. ‘Si alguna vez sientes que la chica o la mujer duda, para’. Incluso dijo esto: ‘Puedes sentir que duda y después de que te detengas diga ‘oh, no, vamos’. No lo hagas. Espera hasta la próxima vez’. Y él tenía razón, entonces en ciertas situaciones me puse en el lugar en donde decía, ‘No, no... estoy afuera’”, explicó.

El actor estadounidense, Matthew McConaughey, reveló varios aspectos privados de su vida en su autobiografía

En medio de su despertar sexual, el actor comenzó a ser chantajeado para tener relaciones sexuales, lo cual llevó a que sus inicios en el sexo no fuesen del todo sanos. “ Después de eso, llegué a tener algunas relaciones sexuales sanas y a tener chicas que me gustaban y que me gustaban a mí, y poco a poco fuimos intimando y fue bonito y torpe, y todas esas cosas, pero no fue feo como lo fue aquello ”, rememoró.

Cuando McConaughey sufrió un abuso sexual unos años más tarde, dijo que “no conectó” las dos experiencias entre sí. En octubre de 2020, la estrella contó que fue abusado por un hombre cuando tenía 18, luego de que lo dejaran “inconsciente en la parte trasera de una camioneta”. Si bien no aportó demasiados detalles acerca de estos episodios, dijo que “nunca se había sentido como una víctima”. Y comentó: “Estaba seguro de que me iría al infierno por tener sexo prematrimonial. Hoy, simplemente, pienso que no será el caso”.

En el podcast, el protagonista de Dallas Buyers Club también contó que se prometió a sí mismo no dejar que los abusos que sufrió en su adolescencia le hicieran “tener miedo a las relaciones” o le impidieran confiar en los demás. “No voy a tener miedo a las relaciones porque mi primera experiencia fue un chantaje, eso es una aberración”, reflexionó. “No iba a dejar que me saque el sentido de la confianza en la gente al punto de decir, ‘No, puedo tener una relación sana.’ Eso no era negociable, no” .

“¿Niego que haya ocurrido? No, no niego que haya sucedido. Incluso contándote esta historia entiendo que fue algo real, ¿pero voy a cargar con eso? Elegí que no voy a cargar con eso, elegí no traer ese equipaje a la vida que quería llevar y en cómo trato a la gente, cómo confío en la gente y cómo veo las circunstancias y el riesgo que puedo tomar ”, culminó.

Hace un año, el actor sacó una autobiografía en donde revela muchos aspectos de su vida. El libro es una mezcla entre los diarios que comenzó a escribir a los 15 años, anécdotas de su vida y carrera y algunos elementos de la literatura de superación personal. “Puede ser autoayuda, pero también puede ser optimismo implacable“, dijo de buen humor al presentarlo. Greenlights es también un intento de su autor por luchar con la idea de todo le ha sido fácil en la vida.