Matthew Perry vuelve a reír y tranquiliza a los fans, luego de su extraña actitud en el especial de Friends

Hace poco más de un mes los fans de las series se emocionaron al ver nuevamente a los protagonistas de Friends juntos hablando de la exitosa comedia que divirtió a millones de personas alrededor del mundo décadas atrás. Más allá de haber sido muy celebrado ese especial , la actitud y la escasa participación de Matthew Perry llamó la atención de los espectadores. Pero, ahora, el actor se mostró sonriendo en las redes sociales y así llevó tranquilidad a sus seguidores.

En la imagen que subió a su cuenta de Instagram se lo ve sonriendo, relajado, sentado en un restaurante. Para acompañar la foto, Perry sumó una frase: “Días felices”. Los fans rápidamente celebraron ese mensaje.

Tras darse a conocer Friends: The Reunion, el especial de HBO Max, los fans tomaron nota de la desganada actitud de Chandler, que pasó la mayor parte de las dos horas que duró el encuentro muy serio y callado. Cabe recordar que el actor tuvo muchos problemas de adicciones, razón por la cual al verlo sus seguidores se preocuparon. En ese momento trascendió que Perry acababa de realizarse una intervención dental por lo que no estaba tan cómodo para hacer sus usuales gracias. Estaba dolorido y por eso arrastraba algunas palabras al hablar, según The Sun.

En la reunión de la que también participaron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, Perry contó sobre la presión que sentía durante el rodaje de la serie: “Creía que me iba a morir si no se reían, empezaba a sudar y me daban convulsiones”.

Además, al final del especial, Perry aseguró que los vínculos creados durante aquellas diez temporadas de rodaje perduran hoy en día y que, aunque el contacto no sea constante, siguen siendo familia cada vez que se encuentran en alguna fiesta o evento.

