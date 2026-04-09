Max Irons: el heredero de una dinastía de actores que busca realizar su propio camino sin presiones

Con la llegada de El joven Sherlock a la pantalla de Prime Video, muchos se preguntaron quién es el hombre que le da vida a Mycroft Holmes, el hermano mayor de Sherlock. Un personaje que, si bien no es protagónico, a lo largo de los capítulos se convierte en una pieza clave en la dinámica familiar y política de la historia. Su nombre es Max Irons y es el heredero de una de las dinastías más prestigiosas del cine y el teatro británico: su padre es el respetado actor Jeremy Irons y su madre, la actriz irlandesa Sinéad Cusack.

A pesar de contar con ese legado como respaldo, este actor —que saltó a la fama por su actuación en La chica de la capa roja, La huésped y la serie Condor— eligió despegarse de cualquier etiqueta heredada y construir una carrera marcada por la búsqueda de identidad propia y el bajo perfil. “La gente habla de ‘seguir los pasos’, pero lo importante es forjar tu propio camino”, expresa quien prefiere alejarse del estereotipo de galán para sumergirse en personajes ambiguos que le permitan explorar varios matices.

Actuar: una herencia familiar

Nacido el 17 de octubre de 1985 en Londres, Maximilian Paul Diarmuid Irons creció en el seno de una familia íntegramente ligada al teatro y al cine. Sus abuelos, sus tíos y sus hermanos también forman parte del mundo artístico, por lo que actuar fue casi una herencia cultural. “Creo que tenía unos 16 años cuando me di cuenta de que quería ser actor. Antes quería ser piloto de combate, pero luego pensé que no quería matar gente, así que descarté esa opción”, reveló en una entrevista.

Nieto del legendario actor Cyril Cusack, sobrino de la actriz Sorcha Cusack, Niamh Cusack y Catherine Cusack y primo hermano de Calam Lynch (conocida por sus papeles en Miss Austen y Bridgerton), Max no tenía mucho que pensar. Sin embargo, y aunque su destino parecía inevitable, sus padres intentaron disuadirlo: “Lo más probable es que tengas una vida de infelicidad, problemas económicos, celos y paranoia”, le advirtieron cuando decidió seguir este camino. Esa advertencia de “inestabilidad” y “exposición constante” sin dudas marcó su posterior vínculo con la fama.

Durante su infancia y adolescencia, Max se formó en la institución de elite Dragon School de Oxford y luego, pasó por Bryanston School, donde participó en numerosas obras escolares y despuntó su faceta deportiva, jugando al fútbol para el equipo del colegio. Su diagnóstico de dislexia dificultó su desempeño escolar y lo obligó a desarrollar otras formas de aprendizaje. En 2008, se graduó en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama, un importante semillero de actores británicos del que salieron nombres como Daniel Craig y Ewan McGregor.

Max Irons en la campaña de Mango en el año 2009 Getty Images

Antes de consolidarse como actor, sus primeros trabajos fueron como bartender (una etapa que él mismo definió como clave para aprender a ganarse la vida sin privilegios) y como modelo. En 2006, este londinense fue descubierto en la calle por el célebre fotógrafo Mario Testino, quien lo convocó para protagonizar una campaña de Burberry junto a Kate Moss. “Una gran camioneta negra se detuvo y un hombre se bajó y dijo: ‘Hola, soy Mario. Me gustaría que vinieras a charlar conmigo’”, recordó sobre cómo llegó a ser la cara de reconocidas marcas internacionales.

Sus primeros papeles y una inevitable comparación

Su debut en el mundo del cine y del teatro ocurrió casi en paralelo. La comedia romántica Conociendo a Julia, protagonizada por Annette Bening, Michael Gambon y Maury Chaykin, fue su primera incursión cinematográfica, mientras que en las tablas lo hizo con Oedipus, obra que dio inicio a una decena de piezas teatrales que lo mantuvieron un gran tiempo alejado de la gran pantalla. De hecho, su siguiente película llegó recién en 2009 cuando fue elegido para interpretar a Lucius en el drama de misterio El retrato de Dorian Gray.

Su golpe de suerte llegó en 2011 cuando fue elegido personalmente por la directora de Crepúsculo para encarnar a Henry, el adinerado pretendiente de Amanda Seyfried en La chica de la capa roja. “Cuando Max entró a la audición, recuerdo haber pensado: ‘¡Oh, no! Mide 1,90 m, es guapísimo y tiene un magnetismo increíble”, reveló Catherine Hardwicke sobre lo que la decidió a elegirlo. “Al igual que Rob (Pattinson), Max es intrépido y se entrega por completo a sus personajes”, agregó.

Este importante salto en su carrera fue un trampolín para su primer protagónico en La huésped, un proyecto que, indirectamente, lo volvió a vincular con la saga de vampiros, ya que estaba basado en una novela de Stephenie Meyer. Y las comparaciones con Pattinson volvieron a aparecer. “Al comienzo estaba preocupado. Me inquietaba que se quisiera repetir la misma fórmula, pero, por suerte, al leer el guion vi que se trataba de una película completamente distinta. Fue bueno descubrir que era una obra de ciencia ficción con ideas interesantes sobre la supervivencia, sobre la capacidad que tiene el ser humano para perdurar”, confesó el actor.

“Cuando tuve la oportunidad de ver el film con la audiencia fue revelador porque creía que iban a ser adolescentes que sólo querían estar ahí para ver si era similar a Crepúsculo, pero no fue el caso. Muchos hombres y mujeres más grandes la disfrutaron y eso fue muy interesante para mí“, agregó quien siempre intentó despegarse del mote de galancito que intentaban adjudicarle.

En el último tiempo, Max Irons se mostró en papeles más complejos. La serie Cóndor fue su consolidación en televisión Getty Images

A pesar de sus temores, su breve paso por el universo Meyer fue satisfactorio y rendidor. De hecho, le garantizó su siguiente protagónico (un papel más cercano a sus inquietudes) en la serie de la BBC La reina blanca. En esta adaptación del best seller de Phillipa Gregory, Irons interpretó al rey Eduardo IV. “Es una ficción única porque no muestra solo la historia de los hombres y eso me parece fascinante. No es todo romance tampoco. El período de luna de miel termina con el primer capítulo, después vienen las consecuencias”, expresó el actor en referencia a la denominada Guerra de las dos Rosas, la guerra civil que sufrió Inglaterra entre 1455 y 1485, y que es el eje de esta serie escrita por Emma Frost.

Su carrera continuó en esa línea, con producciones más maduras y complejas. The Riot Club, La dama de oro, La esposa, La venganza perfecta y la biopic de Vivaldi le permitieron mostrar sus diferentes registros en la pantalla grande mientras que la serie Condor terminó de consolidarlo en televisión.

En esta historia, inspirada en el film de 1975 protagonizado por Sydney Pollack y Robert Redford, Irons encarnó a Joe Turner, un investigador de la CIA que regresa del almuerzo y descubre que todos sus compañeros han sido asesinados. “Nuestra serie nos permite profundizar en la ideología, los principios, la ética, la moral de los personajes, y además, a nuestros guionistas no les interesaba ofrecer una visión simplista del bien o del mal, ni preguntas sencillas con respuestas simples. Creo que planteaban preguntas bastante complejas, el tipo de preguntas que, como personas, necesitamos que nos planteen, especialmente en el mundo actual. Y luego se limitaban a dejarnos a nosotros la tarea de encontrar las respuestas, lo cual resultaba muy atractivo”, contó en una entrevista con Wylde Magazine destacando las diferencias con el emblemático film.

El sostén de Sherlock

Max Irons y Natascha McElhone, en una escena de la nueva serie de Amazon Prime

Su actual participación en El joven Sherlock volvió a ubicarlo en el centro de la escena. En esta serie, que reimagina al detective a los 19 años, Max interpreta a Mycroft Holmes, el hermano mayor de Sherlock. Su rol no solo es ser guía y sostén de este jovencito impulsivo y en formación, sino que intenta revelar cómo era la dinámica familiar del detective, un terreno poco desarrollado en producciones anteriores. “En el fondo, es un hermano profundamente amoroso. Está aterrorizado de perder a su hermano”, explicó sobre este personaje que vive con una carga emocional constante.

Para construirlo, Irons evitó imitar versiones anteriores y respetó a rajatabla el estilo del director Guy Ritchie: “Me dijo: ‘tirá por el aire todo lo que creés saber sobre Sherlock’, obligando a los actores a reinventarse constantemente”. Algo de lo que Irons sabe y mucho.

Un hombre misterioso

A diferencia de otros actores de su generación, Max siempre mostró cierta distancia con el estrellato. “Creo que es mejor mantener cierto misterio, tener un grado de inalcanzable”, sostiene quien —al igual que su padre— evita instalarse definitivamente en Hollywood. “Mi papá es una persona normal, no vive en Los Ángeles, sigue en Londres. Cuando era chico no me llevaban a fiestas o a sets de filmación, sino que me decían: ‘Ya viste todo lo que nos puede permitir esta carrera, vacaciones y otras cosas, pero todo tiene un costo y hay que tener talento para superarse’”, recuerda.

Max junto a su padre Jeremy Irons Getty Images

Si hay algo que demostró Irons desde un principio fue su respeto y compromiso con esta profesión, a la que nunca vio como un hobby o pasatiempo. “Me formé, hice teatro y ahora estoy listo para elegir más papeles en cine, con el riesgo de equivocarme”, advierte. Eso sí, las grandes franquicias parecen no estar en su radar, al menos por el momento: “No estoy seguro de poder manejar ese nivel de fama”, explica. “Me gusta pensar que al final de una función simplemente puedes quitarte el vestuario e irte al pub”, agrega.

A pesar de sus esfuerzos por no estar en el centro de la escena, este actor tuvo que lidiar con el peso de su apellido en más de una oportunidad, ese que le abrió muchas puertas pero también le ha cerrado algunas. “Tiene sus ventajas ser hijo de quien soy, pero está la otra cara de la moneda y es que si hacés un mal trabajo, todo el mundo va a decir que te dan oportunidades solo por ser el hijo de alguien conocido”, reflexiona.

Amores de bajo perfil

En el plano personal, Irons también cultiva la discreción. A fines de la década de 2000, el actor fue relacionado con la modelo y actriz francesa Clemence Poes sin embargo, nunca se supo si fue verdad o solo se trató de un rumor. Lo mismo sucedió con la actriz y cantante australiana Emily Browning, a quien conoció en el set de La huésped y con quien mantuvo una amistad muy cercana.

A la que sí blanqueó fue a su actual mujer, Sophie Pera, una reconocida editora de moda que trabajó en revistas como Vogue, Town & Country y actualmente se desempeña como directora creativa en el medio británico Tatler. El actor y la también estilista comenzaron a salir en 2013 y seis años después, más precisamente el 30 de noviembre de 2019, pasaron por el altar en Oxfordshire. Rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, dieron el “sí” en una ceremonia que reflejó a la perfección sus personalidades: íntima, sencilla y profundamente significativa.

El actor con su mujer, Sophie Pera, una editora de moda muy reconocida en su país Getty Images

En febrero de 2023, la pareja anunció que estaba esperando su primer hijo: “Salud a mi pequeño amigo. Llegará en cualquier momento”, escribieron en redes sociales sin dar más detalles. Desde entonces, esta familia de tres prioriza pasar tiempo juntos y por eso, reparte sus días entre Londres, París, Milán y Los Ángeles, según lo que la agenda laboral de Irons y Pera exija.

Resguardar su intimidad, una premisa compartida por ambos, no es capricho sino que tiene una interesante justificación: “Cuando te convertís en la historia fuera de pantalla, es menos probable que lo seas dentro de ella”, explica el actor. Es que, según su pensamiento, cuando la vida personal se vuelve protagonista, el trabajo pierde fuerza. Y algo de razón tiene.

Con una carrera que alterna cine, televisión y teatro, Max Irons parece haber encontrado un equilibrio interesante: el de alguien que creció en el corazón de la industria y que conoce el peso de su apellido pero que, en cada proyecto, elige reinventarse y construir una identidad propia, lejos de cualquier molde o herencia.