Maxi López y un posteo que parece apuntar directamente a su ex, Wanda Nara

Maxi López volvió a apuntar contra Wanda Nara Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 08:45

Aún siguen las repercusiones de la visita de Maxi López a PH - Podemos hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff en el que afirmó que en el último año vio dos veces a sus hijos porque Wanda Nara, su expareja, le pone trabas cada vez que quiere visitarlos. Tras las respuestas de la modelo y su abogada, que lo acusande no pagar las cuotas alimentarias y de no tener la verdadera intención de ir a verlos, el futbolista publicó un duro mensaje.

"Una mujer que intenta separar a los hijos de su padre no debería llamarse mujer, y mucho menos madre. Utilizar a tus hijos para vengarte de tu ex es lo más despiadado que pueda existir y demuestra tu despecho y valor como persona. Los hijos están por sobre las diferencias de sus padres", publicó López en una placa de sus historias de Instagram, sin mencionar a Nara pero en clara alusión a ella.

Maxi López volvió a apuntar contra Wanda Nara Crédito: Instagram

Luego, posteó una foto donde se lo ve en el estudio de PH con la siguiente leyenda: "En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, ni que escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse es querer... En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz, sonreír. Y peor que mentir, es silenciar la verdad".

Además, compartió una foto de él junto a Kusnetzoff para agradecerle el espacio en el que pudo contar lo que contó acerca de la complicada relación que mantiene con la madre de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Las respuestas de Wanda y su abogada

Recordemos que tanto Wanda como su abogada Ana Rosenfeld se desentendieron de las acusaciones de López. "Las mentiras, difamaciones o ataques los denuncio en la Justicia, que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso sé que siempre llega. No tengo tiempo para engancharme en nada, ya que ocupo mi vida de trabajo y cuidando de mi mayor prioridad, mis cinco hijos", había escrito la modelo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Rosenfeld, también desde esa red social, aseguró que Wanda interpuso varias "demandas" porque el futbolista no paga las cuotas alimentarias. "Si viviera en la Argentina [por López] estaría anotado en el registro de deudores alimentarios y tendría prohibición de salida del país. No tendría registro de conducir y denuncias penales [sic] por incumplimiento de deberes de asistencia familiar", explicó la letrada y agregó: "Venir de turista es fácil. Los expedientes hablan por si solos ¡Única verdad! ¡Wanda Icardi todos los meses ejecuta judicialmente la cuota alimentaria impaga de sus tres hijos! ¡Maxi López no cumple!".