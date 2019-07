Maxi López reveló que prácticamente no ve a sus hijos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2019 • 02:07

El jugador de fútbol Maxi López rompió el silencio. Su complicado divorcio con Wanda Nara lo dejó en el ojo de la tormenta. En PH explicó, en detalle, cómo se encuentra la situación con su exesposa, Wanda Nara , y por qué prácticamente no puede ver a sus hijos.

En el segmento inicial del programa, Andy Kusnetzoff dialogó con sus invitados y allí Maxi se animó a hablar de su infancia y de cómo, gracias al fútbol, pudo darle un mejor pasar económico a su familia. Más adelante, cuando el conductor pidió que dieran un paso adelante "quienes sufren el estar distanciados de un ser querido", el deportista habló de la relación que mantiene con sus hijos. En ese momento, Andy le comentó: "Es rara la situación en tu caso porque en un punto yo estoy seguro de que Wanda, como madre y más allá de que tenga otra pareja, sabe que el padre es el padre y que a los chicos les hace bien estar con su papá. Yo creo que ella en un punto lo sabe. ¿Vos tratás de verlos y no se puede?".

Ante esa pregunta, el futbolista explicó que, para él, es importante que los padres estén cerca de los hijos durante su crecimiento. "Eso es fundamental cuando son chicos porque después crecen y cada vez están menos tiempo con vos", dijo. Y agregó: "Yo hace ya cinco o seis años que me separé y nunca pude llegar a tener esa constancia de verlos cuando podía porque yo vivía en otra ciudad, pero hacía doscientos, trecientos o cuatrocientos kilómetros con el coche e intentaba verlos".

Andy fue más allá y le preguntó qué pasaba cuando intentaba verlos. Frente a ese interrogante, López respondió: "Muchas veces se iban, porque si yo iba a ver a los chicos, tengo que hablar con la madre. Intento siempre tener un diálogo, después de un cierto tiempo se cortó por diferentes situaciones. Pero llegaba a casa y por ahí no abrían la puerta. En el único momento que podía encontrarlos era si llegaba, desde otra ciudad, al colegio y los buscaba y ahí podía pasar un poco de tiempo con ellos. Me movía siempre yo, pero en los últimos cinco años que estuve en Italia, los vi muy poco".

Kusnetzoff le preguntó si pensaba que no los podía ver porque Wanda no lo dejaba, y Maxi dijo: "Yo no encuentro el sentido. Me parece que los problemas de los grandes, los tienen que solucionar los grandes. Cuando entran los chicos en los conflictos de los grandes, no está bueno. Porque yo puedo resolver, yo puedo pensar y manejarme de otra manera, pero los chicos chiquitos no. Cuando una persona trata, a través de los más chicos, de hacer daño a otra persona, me parece que no está bueno. Pero no solo por mí porque yo puedo manejar las cosas, sino por los chicos porque quedan en una situación que no está buena".

El futbolista, padre de sus tres hijos mayores, no le estaría pasando la cuota de alimentos correspondiente. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Wanda Nara

Más adelante, López prosiguió: "En los últimos años, charlamos un poco más. A mí lo que me deja tranquilo es que, por ejemplo, en el último año los vi dos veces y, cuando me veo con ellos, el tiempo no pasa. Estamos bien, hay un cierto ambiente que está bueno, es saludable, como si no hubiese pasado el tiempo. Pero si yo, que soy grande, lo sufro, me imagino que ellos también".

Con respecto a la posibilidad de solucionar los problemas con su expareja, el deportista expresó: "Muchas veces lo intenté hablando por teléfono o personalmente. Lo que pasa es que los temas privados y de pareja terminaban siempre en el mismo lugar. Durante muchos años, se cortó el diálogo por no poder tener un espacio donde charlar las cosas más que nada de ellos. Hay un acuerdo firmado por un juez, pero nunca se cumplió. Tengo que abocar a la buena predisposición de ella, que es por lo que lucho día a día. Sé que me estoy perdiendo un momento de la vida de ellos que no va a volver".

Finalmente, Maxi concluyó: "Siempre es un tema de plata porque cuando es mi semana de vacaciones, que tendría que estar con ellos, tengo que pagar vacaciones de ella o viajes. Siempre es un problema la plata. No alcanza nunca, después de todos estos años me parece que el tema del dinero es un pretexto. No es que esté faltando dinero, lo que está faltando es el respeto".