La modelo dijo que el futbolista no paga las cuotas alimentarias de sus hijos, y su abogada reforzó su testimonio Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 08:18

Este fin de semana, Maxi López fue invitado al programa PH, Podemos hablar, y contó pormenores de la difícil relación que mantiene con su expareja Wanda Nara . Así, dio cuenta de las trabas que, según él, ella interpone para que no vea a sus tres hijos en común. Si en un principio la respuesta de la rubia fue subir un video que parecía provocador, luego decidió hacer un fuerte descargo vía Twitter.

"Las mentiras, difamaciones o ataques los denuncio en la Justicia, que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso sé que siempre llega. No tengo tiempo para engancharme en nada, ya que ocupo mi vida de trabajo y cuidando de mi mayor prioridad, mis cinco hijos", escribió la modelo, que es mamá de tres niños con López y tiene dos hijas con su actual marido, Mauro Icardi.

La abogada de Nara, Ana Rosenfeld , también se dedicó a contestar las acusaciones de López desde las redes sociales, ya que se encuentra de vacaciones en el extranjero. "Las madres saben que los niños necesitan diariamente dedicación: colegio, maestras particulares, actividades extracurriculares, vacunas, dentista, medicamentos, ropa, comida, viáticos, etc. Si el papá no está, son ellas quienes se ocupan", escribió la letrada en su cuenta de Twitter.

Además, detalló: "Si viviera en la Argentina [por López] estaría anotado en el registro de deudores alimentarios y tendría prohibición de salida del país. No tendría registro de conducir y denuncias penales [sic] por incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Venir de turista es fácil. Los expedientes hablan por si solos ¡Única verdad! ¡Wanda Icardi todos los meses ejecuta judicialmente la cuota alimentaria impaga de sus tres hijos! ¡Maxi López no cumple!".

Por otra parte, contestó la quejas de López, quien en PH dijo que él le paga los honorarios a Rosenfeld. "¡El deudor alimentario carga con las costas de la ejecución! Si el señor López cumpliera no sería noticia. Hay 10 ejecuciones alimentarias y ¿ningún juicio contra Wanda Icardi de él para ver a sus hijos? Mh....", cuestionó la letrada.

Recordemos que el fin de semana López dijo que es Wanda quien no lo deja ver a los niños, y que en el último año solo los vio sólo dos veces. "Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre, pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco", le dijo a Andy Kusnetzoff.

Además, comentó: "Cuando entran los chicos en los conflictos de los grandes no está bueno, porque yo puedo resolver, pensar y manejarme de otra manera. Pero cuando una persona trata de hacer daño a otra a través de los más chicos, no está bueno. No por mí, sino por ellos".