Maxi López abandona de nuevo MasterChef Celebrity: sería reemplazado por otro ex de Wanda Nara

El exfutbolista Maxi López abandonó MasterChef Celebrity (Telefe) por segunda vez y será reemplazado por otra expareja de la conductora Wanda Nara, algo que tomó por sorpresa a la audiencia del programa culinario, luego de lo que fue la participación de Alejandro “Marley” Wiebe.

Esta información fue revelada por la panelista Paula Varela en Intrusos (América TV), donde dejó sin palabras a más de uno. En un primer lugar, anticipó: “Ex por ex es la apuesta de MasterChef. Gusta mucho el protagonismo que ha tomado Maxi López, su relación con Wanda y todos sus compañeros. El que está cerrado para ingresar por Maxi López, que tal vez después vuelve, es el señor L-Gante. Va a estar ahí algunas emisiones del programa”.

Wanda Nara y L-Gante se reencontrarán en MasterChef Celebrity

De esta manera, se podría llegar a ver por televisión cómo es el vínculo de Wanda Nara con L-Gante, de quien terminó de separarse en medio de un escándalo mediático. “Yo tengo el calendario de Maxi. Viajaría el 5 de diciembre, con lo cual todavía tiene para grabar y dejar programas grabados, y volvería el 5 de enero; en un mes él vuelve”, continuó el conductor Adrián Pallares con respecto a la duración de su estadía en Europa.

Para finalizar con esta parte de la información, el conductor Rodrigo Lussich expuso: “Lo que tendría con L-Gante es un reemplazo para un mes. Si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido es porque gana MasterChef”.

Maxi López se va de MasterChef Celebrity: lo reemplaza L-Gante

Luego de dar a conocer esta noticia, la periodista Marcela Tauro aseguró que L-Gante habría aceptado la propuesta porque necesita dinero y Lussich insistió con su postura: “Es un reality hecho a medida de Wanda Nara, por eso va a ganar el exmarido de ella. Anotá, 25 de noviembre, gana Maxi López”.

Yanina Latorre: “Es otro el reemplazo”

Una vez conocida la información, Yanina Latorre salió al cruce en redes sociales y ratificó que Maxi López deja el certamen, pero que su reemplazo no sería L-Gante, sino otro participante.

Fiel a su estilo, y a pura mayúscula, Latorre disparó: “NO ENTRA L-GANTE POR MAXI LOPEZES OTRO EL REEMPLAZO (y yo lo sé) L-GANTE NO VA A MASTERCHEF…“.

Wanda, ¿con trato preferencial para algunos participantes?

Con respecto al formato de MasterChef Celebrity, Pallares se mostró en contra de la conducción de la expareja de Mauro Icardi: “Cuando vos tenés a la conductora todo el tiempo tirándote centros para que cabecees, es más fácil. Wanda Nara ignora a Susana Roccasalvo, a otros participantes, no tiene idea”. Así, evidenció su desencanto con la mediática y dejó en claro que no tiene una buena relación con la presentadora de Telefe.

En último lugar, Varela hizo mención a la ausencia de una buena relación de la conductora con los participantes: “Eugenia Tobal este finde festeja sus 50 e invitó a varios de MasterChef. En esa lista no está invitada Wanda”.

¿MasterChef Celebrity está orquestado por Wanda Nara?

La audiencia de MasterChef Celebrity disfruta mucho de Maxi López porque él ya dejó a Wanda Nara totalmente en el pasado luego de que le fuera infiel con Mauro Icardi, algo que lo habilitó a exponer las diversas polémicas que conoce sobre la madre de sus hijos. Tras esta situación, el exfutbolista conoció y se casó con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tendrá un hijo en las próximas semanas y se sumará a su hija Elle.

Por el lado de Wanda Nara, estuvo casada con Mauro Icardi durante muchos años y tuvo dos hijas: Francesca e Isabella. Actualmente, está en pareja con el empresario Martín Migueles, luego de lo que fue su relación mediática con L-Gante, motivo suficiente para que su estadía en MasterChef Celebrity atraiga el interés de la audiencia, ya que es muy probable que se revelen diferentes secretos sobre su polémico vínculo.