"Me da pánico traer una hija mujer al mundo": el descargo de Lali Espósito

La cantante y actriz hizo un sentido descargo sobre la maternidad y expresó su enojo por el accionar del fiscal Fernando Rivarola Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 15:37

Lali Espósito revolucionó las redes sociales con sus últimas historias de Instagram. La cantante hizo un sentido descargo sobre la maternidad y aprovechó para expresar su enojo por el polémico dictamen del fiscal Fernando Rivarola : "Me aterra la idea de traer al mundo una hija mujer donde hay fiscales que le llaman ' desahogo sexual' a una violación en manada, la verdad me da pánico".

Recordemos que ayer se conoció el caso de cinco jóvenes señalados como " la manada de Chubut " , acusados de violación grupal a una chica de 16 años en 2012 en Playa Unión: no tendrán pena de prisión porque el fiscal Rivarola disminuyó la calificación de "abuso con acceso carnal" a "abuso sexual simple" y consideró que se trató de un "accionar doloso de desahogo sexual". Esta decisión significó el beneficio de un juicio abreviado para los acusados y despertó una ola de críticas.

La intérprete contó en en primera persona sus profundos temores sobre "ser mamá" en varios videos de Instagram Stories : "En casi todas las entrevistas me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo, o el sueño o si lo estoy planeando. Me dicen amorosamente si me imagino una 'mini Lali', una mujer". Y continuó: "Yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo, o que no es el momento para mí, que me parece mucha responsabilidad".

Luego se sinceró y sentenció: "Pero lo cierto es que me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivalora le llaman 'desahogo sexual' a una violación en manada. Me da pánico que mi hija desaparezca y que, si aparece, sea en una bolsa de consorcio; me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha".

Mirando a cámara, la intérprete prosiguió con su descargo: "Me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y protege a los violadores. No voy a decir que pensaría en ser madre entonces cuando estos seres dejen de existir, porque eso es idílico, no va a pasar, sería muy ingenuo de mi parte pensar eso". Y exigió: "Quiero sentir que tenemos un sistema judicial que no apaña, defiende, protege ni abraza a seres asquerosos y malignos como Fernando Rivarola y esos violadores".

En el marco del quinto aniversario de la primera marcha de " Ni una menos ", Lali concluyó: "En un momento como este, de unión entre nosotras, de entendimiento, de lucha, de grito, que aparezca un dictamen como este, es un cachetazo enorme, pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar todavía más fuerte. Y sé que eso es lo que va a pasar, porque así me siento. Voy a gritar cada vez más fuerte ".