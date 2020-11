Nicole Neumann se conmovió por el caso de los mellizos de África adoptados por una pareja argentina, que luego los abandonó en una comisaría de Bahía Blanca

Nicole Neumann se conmovió hasta las lágrimas por el caso de los hermanos mellizos africanos que fueron abandonados en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca por el hombre que los había adoptado un año atrás. La modelo se ofreció como voluntaria para darles un hogar tras conocer la situación: "Me pongo a disposición".

En Nosotros a la mañana (eltrece), la panelista se horrorizó al conocer los detalles de la causa contra el matrimonio argentino que adoptó a los dos niños de 6 años para abandonarlos un año después: "El ente de adopción se encarga de saber si tenés una buena vida para brindársela a esos chiquitos, que ya vienen pasando una vida terrible por el abandono".

"Claramente esto estaba dado y no quisieron tenerlos más", agregó, acongojada. "Lo que dicen es que los dejó en una fiscalía, sin mucho aviso de nada, y con la pregunta de los chiquitos: '¿Cuándo viene mi papá?'", continuó.

"Me partió el alma, el corazón, en mil pedazos. Te juro que me pongo de voluntaria para adoptarlos, lo digo realmente. Me pongo a disposición", aseguró en vivo. Graciela Alfano, que también participó como panelista, recordó una vieja tapa de la revista Caras donde la modelo confesaba su deseo de adoptar en algún momento de la vida.

"Sí, absolutamente, toda mi vida quise adoptar", confirmó Neumann sin titubear. Luego, contó que habló con una psicóloga de familia y se indignó aún más: "Me decía que con el abandono al niño lo estás matando simbólicamente. Cuando los dejás de pensar, si tendrá frío, si le dolerá algo, si estará bien, los estás matando".

"A estos chiquitos los mataron dos veces", cerró la modelo, dejando a todos atónitos en el programa. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a LA NACION, después de que trascendiera la historia, "mucha gente se ofreció a darles amor".