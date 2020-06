Mel B contó cómo fue discriminada en la época de oro de las Spice Girls

Mel B relató sus experiencias con el racismo

En el contexto de las protestas y las marchas convocadas en los Estados Unidos y muchas otras partes del mundo para repudiar el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, muchas celebridades empezaron a contar sus experiencias con el racismo.

Mel B , integrante de las Spice Girls , fue una de las que decidió dar su testimonio. "Incluso cuando era integrante de un grupo mundialmente conocido y estaba participando de un concierto para el príncipe Carlos y Nelson Mandela en Sudáfrica, me echaron de una tienda de lujo en ese país", recordó la cantante. Si bien admitió que el incidente ocurrido en 1997 no la había sorprendido, contó que sí se había sentido avergonzada por lo que ocurrió, a pesar de que sus compañeras la defendieron a los gritos.

"Estaba enojada y realmente triste de que muchas personas siguieran siendo racistas en Sudáfrica en aquel momento", explicó, pese a que, según contó, ella estaba "acostumbrada" al racismo desde edad temprana porque en el colegio se burlaban de ella por el color de su piel. Un trauma que continúo en la adultez, cuando en los primeros tiempos del grupo muchos intentaron cambiar su aspecto. "Cuando hicimos el video de la canción 'Wannabe' teníamos un equipo de estilistas enorme y una de las primeras cosas que me dijeron es que había que alaciar mis cabellos. Me rehusé firmemente y mis compañeras me apoyaron. Mi pelo era parte de mi identidad y sí, era distinto al de las otras chicas, pero de eso se trataban las Spice Girls, de celebrar nuestras diferencias", detalló Brown.