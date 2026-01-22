Mel Brooks compartió su secreto para vivir hasta los 99 años

Mel Brooks parece eterno. El actor, director y guionista, una de las leyendas de Hollywood y el hombre que hizo reír a varias generaciones de amantes de la parodia, la sátira y la provocación con El súper agente 86, El joven Frankenstein y Locuras en el Oeste, cumplirá 100 años el próximo 28 de junio y aún se mantiene activo. En la previa al estreno de su nuevo documental, el humorista reveló su secreto para vivir hasta los 99.

Brooks charló con la revista People en la previa al estreno del primer episodio de Mel Brooks: ¡El hombre de 99 años!, un documental de Judd Apatow y Michael Bonfiglio que se podrá ver por HBO Max a partir de esta noche. Se trata de un retrato íntimo del legendario comediante que ostenta un lugar en la categoría de EGOT (sigla que hace referencia a los ganadores de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, los más prestigiosos de la industria del entretenimiento norteamericano) y que explora tanto su vida y carrera como sus amistades, sus amores.

Según explicó el querido artista, hay una razón fundamental que explica por qué tanto él como dos de sus mejores amigos -y figuras clave de la comedia- Carl Reiner y Sid Caesar hayan llegado hasta los 90. “Todos nos reímos mucho”, aseguró el actor. “Creo que reír te mantiene sano y feliz”, sumó. Cabe recordar que Reiner murió en 2020 a los 98 años y Caesar en 2014 a los 91.

Mel Brooks y Carl Reiner, una amistad de setenta años

Reír es el motivo de la vida de Brooks desde que puso un pie en la industria, y así lo expuso el mismo humorista: aseguró que hacer feliz a la gente fue lo que impulsó su carrera y es lo que todavía lo motiva a levantarse cada mañana. “Es un sonido increíble, la gente riéndose de algo que he creado”, aseguró. “Hacer comedia es un trabajo genial. Te mantiene cuerdo y feliz. Te da una razón para estar vivo”.

Además de la risa, hay otro motivo al que Brooks catalogó como central para explicar su longevidad: la valentía. El artista contó que se trata de un valor que heredó de su mamá y usó su vida como ejemplo.

Kate dio a luz a Mel -Melvin Kaminsky, su nombre real- en junio de 1926 en el barrio de Williamsburg, Nueva York, en el seno de una familia judía. La futura estrella fue el menor de cuatro hermanos. Cuando tenía apenas dos años, su papá murió de tuberculosis. Kate fue quien se hizo cargo de la familia, y crio a sus cuatro hijos sola. “Fue un ejemplo increíble de valentía”, aseguró Brooks a la distancia. “Perdió a su esposo cuando era una jovencita y crio a cuatro hijos. ¡Qué ejemplo de una vida valiente!”, sumó.

El joven Frankenstein Grosby Group

Pese a las dificultades, Brooks tuvo una infancia feliz. Aunque la Gran Depresión de 1930 significó un tiempo de privaciones para los Kaminsky. “Todo fue muy bien hasta que cumplí nueve años y empecé a hacer deberes escolares”, contó en su libro de memorias.

Su hermano mayor fue quien decidió que Mel no estudiara mecánica de aviación durante su adolescencia. El joven sabía que el niño “tenía algo especial”. Y si bien su primer impulso fue ser baterista, terminó en el Borscht Belt -el circuito de resorts para judíos en las montañas Catskill, al norte de Nueva York- primero como repositor y luego como cómico.

La risa como norte

El genial Mel Brooks

A los 17 años, Brooks apartó por un tiempo sus aspiraciones artísticas, se unió al ejército de los Estados Unidos y sirvió a su país en el frente europeo a principios de los 40. “Sobreviví a la Segunda Guerra Mundial como soldado porque hacía reír a mis compañeros del Ejército”, sostuvo.

De forma milagrosa, luego del fin de la guerra los cuatro hermanos Kaminsky volvieron a casa sanos y salvos. Mel tenía en ese entonces apenas 21 años y se unió al equipo de guionistas de Sid Caesar y sus programas, especialmente Your Show of Shows. Al final de esa experiencia, se sumaron al equipo de escritores Neil Simon y Woody Allen, otros dos grandes del género. Desde ese entonces la carrera de Brooks no dejó de crecer: con su humor, sus chistes y su visión de la vida logró construir una de las carreras más sólidas y legendarias de la historia de la comedia.