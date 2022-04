Mel Gibson dio por finalizada una entrevista al ser consultado por la cachetada de Will Smith a Chris Rock

Varias celebridades de Hollywood han opinado respecto al escándalo desatado tras el cachetazo que Will Smith dio a Chris Rock en la gala de los Premios Oscar, aunque también están los que consideran inapropiado hablar del tema. Entre estos últimos se encuentra Mel Gibson evitó compartir su visión respecto al desafortunado episodio.

En una reciente entrevista con Fox News con motivo de la presentación de su nueva película, Father Stu, el periodista Jesse Watters le preguntó al actor de Corazón Valiente cómo pensaba que lo habrían tratado si hubiera estado él en el lugar de Will Smith. Pero la respuesta no llegó de boca del actor sino de su representante, que al momento dio por terminada la conversación. El entrevistador insistió en aras de obtener unas palabras de Gibson, que extrañamente no paraba de reírse mientras su representante remarcaba que la charla había concluido.

Es posible que Watters quisiera obtener la opinión de una estrella como Gibson aunque no centrándose en el incidente, sino más bien aludiendo al historial personal por presuntos abusos de género de Gibson . En 2010, el propio actor reconoció en un audio haber golpeado a su por entonces exmujer y madre de una de sus hijas, Oskana Grigorieva, quien grabó una conversación telefónica para usar como prueba de la violencia de la que fue víctima durante el tiempo en que estuvo al lado de la estrella de Hollywood.

“¿Qué clase de hombre sos? Capaz de golpear a una mujer con tu propia hija en brazos, de romperle los dientes dos veces”, se escucha decir a Grigorieva en el audio al que tuvo entonces acceso el sitio de noticias Radaronline.com. “Ahora te hacés la enojada. Sabías que te lo merecías”, le responde un Gibson irreconocible para sus fans, luego de llamarla “cerda en celo” y de amenazarla con enterrarla “en el jardín de rosas”. Cabe recordar que, entre los años 2006 y 2010 Gibson también fue acusado de haber hecho comentarios homofóbicos, racistas y antisemitas en distintas situaciones.

Con ese antecedente, no sorprende el comentario del entrevistador de Fox News: “Probablemente lo entiendas mejor que mucha gente, con tu historial. Me preguntaba si, ya sabés, fueses vos quien saltó de su asiento y abofeteó a Chris Rock, ¿te hubieran tratado de la misma manera, Mel?”, lanzó.

En ese momento se ve a Gibson agachar la cabeza, luego reírse y señalar a la cámara mientras que casi de inmediato una voz fuera de cámara le indica al presentador que su tiempo había terminado y le agradece por la nota. “¿Pensaste en qué hubiera pasado?”, intenta retomar Watters, aunque estaba claro que la entrevista había finalizado.