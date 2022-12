Los divorcios millonarios de las celebridades: de Mel Gibson y Robyn Moore a Adele y Simon Konecki

escuchar

Casarse para toda la vida es el objetivo de todos aquellos que pasan por el altar. Sin embargo, las relaciones no siempre funcionan y a veces el amor se termina y ahí es cuando llegan nuevos problemas. Por supuesto, los famosos no son la excepción. Esta semana se conoció el acuerdo de divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, quienes pasaron de haber celebrado una fastuosa boda en París en 2014 a una feroz batalla legal por divorciarse. Pero ellos no fueron los únicos, hacemos un repaso por varias historias de celebrities que cuando sellaron el fin de su matrimonio desembolsaron millonarias cifras.

Nicole Kidman y Tom Cruise

Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron 11 años en pareja Agencia AFP

Nicole Kidman y Tom Cruise se conocieron en el rodaje de Días de trueno, de Tony Scott, y se casaron el 24 de diciembre de 1990, con Dustin Hoffman como testigo, en una capilla en Telluride, Colorado. Durante los 11 años que estuvieron juntos se pasearon por las alfombras rojas de medio mundo mostrando su empalagoso amor con incesantes besos y caricias. Encarnaban lo que parecía una pareja perfecta, con dos hijos en común, pero todo se rompió.

En el momento del divorcio, Kidman se enfrentó al peor escenario: no solo perdía la cotidianidad con su esposo sino también a sus hijos. Isabella y Connor se alejaron de ella por uno de los supuestos mandatos de la Cienciología, por lo tanto, Cruise obtuvo la custodia total de sus hijos y la actriz no pudo dialogar con ellos durante años.

En el momento del divorcio, la fortuna de Cruise era de 250 millones de dólares, de los cuales 85 millones fueron a parar a las cuentas de quien se convertía en su exmujer. Además del dinero, también tuvieron que dividir las propiedades, lo que aumentó el patrimonio de la actriz a 190 millones de dólares.

Kim Kardashian y Kanye West

Kanye West y Kim Kardashian, un divorcio millonario y controversial

Una gran boda en París, cuatro hijos en común y proyectos de vida juntos, Kim Kardashian y Kanye West parecían tenerlo todo. Sin embargo los comportamientos erráticos del músico hicieron que la influencer decidiera terminar la relación y comenzara una batalla por la división de bienes y la custodia de los pequeños.

Según el acuerdo al que llegaron en los últimos días, Kardashian y West obtendrán la custodia compartida con “igualdad de acceso” a sus cuatro chicos: North, Saint, Chicago y Psalm . Sin embargo, según indica el portal Page Six, será la reina de los realities quien pasará más tiempo con ellos. Hasta ahora, según reconoció el rapero en más de una oportunidad, es ella quien convive con ellos el 80% del tiempo.

Con respecto al acuerdo económico, el escrito establece que el músico deberá pagar 200.000 dólares mensuales en concepto de manutención infantil y deberá hacerse cargo, además, de la mitad de los gastos de seguridad de los niños. Para determinar la división de bienes se tuvo en cuenta las condiciones que figuran en el acuerdo prenupcial. Trascendió, también, que ambos renunciaron a la manutención conyugal.

Mel Gibson y Robyn Moore

Mel Gibson y Robyn Moore The Grosby Group

En 2011, Mel Gibson y Robyn Moore fueron los protagonistas de uno de los divorcios más caros de la época. Ella era una enfermera a quien él conoció a través de un servicio de citas y de quien terminó enamorándose por completo. Luego de 30 años de casados y siete hijos, en 2009, Robyn pidió el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Al parecer él había conocido a una pianista rusa, Oksana Grigorieva, a quien dejó embarazada.

Cuando Moore decidió ponerle fin al matrimonio, la acción derivó en un acuerdo monetario poco común. Por determinación de la justicia, Gibson tuvo que darle a su exesposa más de 400 millones de dólares, la mitad de su patrimonio total , debido a que no tenían un acuerdo prenupcial.

Madonna y Guy Ritchie

Madonna y Guy Ritchie AFP - Archivo

El amor entre Madonna y el director de cine británico Guy Ritchie fue casi a primera vista. “Lo vi jugando al tenis sin remera y esto ya fue un gran estímulo. Después me senté a su lado en una comida y lo encontré increíblemente ingenioso”. La relación parecía idílica: casamiento, la decisión de tener un hijo juntos y adoptar otro más, la buena relación de él con la hija de ella. Pero el amor se terminó.

“ Madonna y Guy Ritchie acordaron divorciarse tras siete años y medio de matrimonio. Ambos le solicitan a la prensa respeto por su familia en este momento tan difícil ”, decía el comunicado que dio a conocer en 2008 Liz Rosenberg, agente de prensa de la cantante, y que estaba firmado también por el vocero del director.

Para terminar el divorcio, Madonna tuvo que pagarle a su ex 92 millones de dólares , además de llegar a un acuerdo por la custodia de Rocco y David.

Steven Spielberg y Amy Irving

Steven Spielberg y Amy Irving The Grosby Group

Steven Spielberg y Amy Irving se conocieron en un set de grabación. El flechazo fue instantáneo y poco tiempo después se fueron a vivir juntos. Estuvieron casados solamente cuatro años, pero ese corto tiempo alcanzó para que la separación sea una de las más caras de la industria del cine.

El divorcio se dio en 1989 y a pesar de que había un acuerdo prenupcial, el juez que llevó adelante la separación lo desestimó porque estaba escrito en una servilleta. Para finalizar el trámite, el director tuvo que darle a su ex esposa 100 millones de dólares.

Adele y Simon Konecki

Adele y Simon Konecki Kevin Mazur - WireImage

Para poder divorciarse de Simon Konecki, Adele tuvo que desembolsar nada más y nada menos que 171 millones de dólares. “No era feliz, simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas”, declaró Adele en su momento. “Ninguno de los dos hizo nada malo, no nos lastimamos ni nada por el estilo, solo quería que mi hijo me viera amando a alguien y siendo amada”, remarcó, y añadió que desde entonces está buscando “la verdadera felicidad”.

Konecki y Adele estuvieron juntos durante cinco años y en ese período se convirtieron en padres de Angelo. A pesar de que el amor entre ambos se terminó y de la enorme cifra que tuvo que desembolsar ella, la cantante aseguró que se lleva muy bien con su ex, que es un gran padre y que viven cerca para que el pequeño que tienen en común pueda seguir disfrutando de la vida familiar, razón por la que organizan cenas y paseos todos juntos. “No es un ex cualquiera, es el padre de mi hijo”, remarcó la británica. La falta de un acuerdo prenupcial hizo que la artista tenga que ceder la mitad de sus bienes, algo que no le preocupó mucho.

LA NACION