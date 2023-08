escuchar

Fue una de las series más exitosas de fines de los años noventa, pero una simple fotografía casi pone en jaque el proyecto. Así lo reveló esta semana Melissa Joan Hart, la protagonista de Sabrina, la bruja adolescente.

Hoy parece increíble, pero en los tiempos anteriores al éxito de Instagram y al fenómeno creciente de las plataformas que les permiten a los famosos compartir y lucrar con sus propias fotografías, muchas veces “subidas de tono”, una sugestiva imagen podía dejar a una actriz sin trabajo. Incluso, si era la protagonista de uno de los fenómenos televisivos de la época. Justamente eso le pasó a la reconocida actriz, que casi se despide del personaje que la catapultó a la fama durante la tercera temporada del ciclo basado en el clásico personaje de historieta.

Melisa Joan Hart en una escena del popular programa que la hizo famosa

“Estaba en una fiesta y aparece mi abogado y me dice: ‘¿Hiciste una sesión de fotos para Maxim? Te están demandando y despidiendo de tu programa, así que no hables con la prensa ni hagas nada’”, recordó la actriz en el episodio del 21 de agosto del podcast Pod Meets World. Efectivamente, ella había posado para aquella revista y una de aquellas fotos coronó la portada de la edición de octubre de 1999.

“Y sí, había posado para Maxim, como me había indicado mi publicista. ¡Es Maxim! Así que, por supuesto, estaba en ropa interior”, explicó. En aquella imagen de portada, la actriz, que entonces tenía 23 años, lucía ropa interior negra y sostenía una camisa blanca que cubría su pecho. La publicación decidió coronar su tapa con un título que no le cayó nada bien a ABC ni a Warner: “Sabrina, tu bruja favorita sin puntadas”.

Melissa Joan Hart en la conflictiva portada

“Mi contrato establecía que nunca interpretaría a mi personaje desnudo... Por eso, lo que me reclamaban era que había incumplido, porque estaba interpretando a Sabrina”, explicó. Y continuó: “Ese año yo protagonicé Drive Me Crazy y esa entrevista formó parte de la promoción de la película. ¡No se suponía que era Sabrina! Claramente, yo no sabía ni tenía el control de lo que la publicación iba a escribir en la portada ”.

Por suerte para ella, el malentendido se pudo solucionar. “Escribí una carta de disculpas y todo se calmó”, rememoró la actriz. Sin embargo, el asunto trascendió y algunos medios se hicieron un festín. “El lado positivo aquí es que durante semanas, algunas de las principales noticias eran: ‘¿Puede Melissa ser sexy?’, ¿Por qué la despiden de su programa?’. Todo ese drama hizo que Drive Me Crazy se estrenara y fuera un gran éxito. Fue una locura”, señaló.

A principio de este año, la actriz también compartió un recuerdo de aquellos tiempos pero de su vida privada: confesó que tuvo un romance con uno de los galanes más cotizados de Hollywood: Ryan Reynolds. Melissa estaba recordando su época como estrella de Nickelodeon y contó que por aquel entonces el drama adolescente Fifteen -protagonizado por Reynolds y Chris William Martin, más conocido como Corky Martin- era su favorito. En ese contexto, reveló que cumplió el sueño de salir con ambos protagonistas. “Salí con Corky y tuve una ‘pequeña cosa’ con Ryan”, dijo en el podcast Hey Dude… The 90s Called!.

Ryan Reynolds y Melissa Joan Hart Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Si bien no es la primera vez que la actriz habla de sus romances retro, el interés de los presentadores David Lascher y Christine Taylor hizo que vuelva a explayarse sobre aquellos años adolescentes. “Conocí a Corky en Utah o algo así, en un evento de Nick Takes Over Your School y empezamos a hablar por teléfono desde Vancouver a Orlando”, explicó respecto a su amorío con Martin. Sin embargo, todas las miradas apuntaron al segundo nombre con el que la intérprete tuvo un vínculo más allá de lo profesional. “Luego trabajé con Ryan Reynolds en la primera película de Sabrina, la bruja adolescente. Él interpretaba a Seth, el chico que le gustaba a mi personaje”, contó.

“Tenía un novio en ese momento. Él probablemente habría sido un gran novio. Y no terminé con el otro chico, así que tal vez debería haberme arriesgado, recordó. Y agregó: “Me regaló un reloj y fue muy dulce conmigo, pero a mí me preocupaba la diferencia de edad (ella tenía 19 y él 17). Vino a Nueva York a visitarme, creo que quería algo más. Pero decidí que me quedaría con mi novio“, expresó un tanto arrepentida.

