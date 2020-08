Chrishell Stause, exmujer del actor de This Is Us, Justin Hartley, lo acusó en su reality de Netflix de haberle pedido el divorcio vía mensaje de texto Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Como paso previo a su salto a la fama por su rol de Keavin Pearson en la exitosa y aclamada serie familiar This Is Us, Justin Hartley era toda una estrella de las denominadas soap operas, las telenovelas diurnas que generalmente perduran a lo largo de los años. Desde Passions hasta la popular The Young and the Restless, Hartley integró las producciones antes de ser convocado para el drama de Dan Fogelman que significó un volantazo en su carrera.

En la actualidad, el actor se encuentra viviendo un presente que se asemeja mucho al de las telenovelas que solía protagonizar. Su exmujer, la actriz Chrishell Stause, lo acusó públicamente de haber recibido, sin aviso alguno, un mensaje de texto en el que Hartley -con quien se casó en 2017- le solicitaba el divorcio. La historia la contó la propia Stause en el reality de Netflix, Selling Sunset.

"Es mucho para asimilar porque todo el mundo se enteró de la noticia al mismo tiempo que yo", contó la actriz, entre lágrimas, en el programa. Según su versión, Hartley nunca le había dado indicios de que quería el divorcio inmediato (el actor lo solicitó en noviembre de 2019), si bien reconoció que estaban atravesando problemas maritales.

"¿Sabés lo que es sentir que viene una ola que te voltea y no sabés hacia qué lado nadar para luego ponerte en pie?", le manifestó Stause a una amiga en el episodio del reality cuyo contenido se trasladó a las redes, donde Hartley fue duramente criticado.

La emisión del capítulo causó una controversia que todavía no cesa, y el actor estuvo en el ojo de la tormenta cuando su ex también likeó un tuit que decía que Hartley le había sido infiel. Sin embargo, el intérprete optó por llamarse a silencio, y una fuente cercana asegura que las acusaciones de Stause son falsas. Mientras tanto, el actor está en una relación con su excompañera de The Young and the Restless, Sofia Pernas.

La defensa de la exmujer de Justin Hartley

Hartley con su primera exmujer, Lindsay Korman, quien salió en su defensa en medio del escándalo Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Asimismo, en medio del escándalo, la exesposa de Hartley, Lindsay Korman (de quien se divorció en 2012 y con quien tiene una hija en común), salió a defenderlo en Instagram tras ver los ataques al actor. "En un momento en el que las redes deben ser usadas para cosas positivas, me gustaría unirme para resaltar el aprecio que le tengo a mi familia", escribió la actriz, quien conoció a su exmarido en el set de Passions.

"Aprecio mucho a mi exesposo Justin no solo por ser un hombre sólido sino también un gran amigo y padre devoto de nuestra hija. En simples palabras: por ser familia (...) No importa los conflictos que hayamos tenido el pasado, yo aprecio lo que tenemos hoy, y estoy agradecida por la familia que hemos construido", concluyó la actriz en su posteo, que fue likeado por su exmarido.